Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ, якщо не буде укладено мирної угоди з Україною
Президент США Дональд Трамп обіцяє застосувати проти РФ жорсткі санкції у випадку провалу переговорного процесу РФ з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.
Коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ, Трамп зазначив, що використав цей важіль тиску проти Венесуели та Ірану.
"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції. - Ред.), якщо ми не укладемо угоди", - сказав Трамп.
При цьому президент США додав, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.
"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі", - переконує американський лідер.
Як повідомлялося, Трамп також заявив, що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.
Китайский и российский
А все остальные - это пешки в их глобальной игре
На самом деле- все только начинается
И цивилизованный мир - увы - проигрывает
И - боюсь - проиграет
Потому что цивилизованный мир давно живет сыто и благополучно
Он не готов к трудностям
А вот китайский и российский миры к ним готовы
А это уже- половина успеха
Почему Сталин дошёл до Берлина?
Потому что ему было плевать на трудности
На миллионы мертвых
Своих и чужих
Почему Запад отдал Сталину - пол- Европы ?
Потому что не готов был ЗАПАД умирать за Европу
Вы думаете - Украина сегодня важнее для Запада ?
Чем пол- Европы в 1945?
Вы до такой степени наивны?
Я вообще не имею привычки есть на ночь
А тем более - сырые помидоры
А вы ,судя по всему - имеете опыт ?
Вы так не рискуйте, ЖЕНЕЧКА !
Берегите себя....
Пуйло його опустив, а Трамп і далі вигороджує пуйла.
росія зупинятися не збирається, мирної угоди з рф не буде. Трамп лише язиком може вводити...
"У Трампа незбагненна, огидна любов до *****. Так, він іноді робить крок назад, мовляв, «я не такий», а потім - ой, лихо! - знову облизує кремлівську дупу, ніби там медом намазано.
І це - президент найпотужнішої країни світу?!Сором і ганьба. Хлопчик на побігеньках у диктатора з ядерним комплексом неповноцінності.
Правда в тому, що ситуація у нього - як у самого *****. Поки в середині країни не станеться грандіозна катастрофа - нічого не зміниться.
У Трампа рейтинг повзе до дна. Його політика, окрім міграційної і то з натяжкою, не має підтримки - ні в Штатах, ні тим паче у світі. Величезний розрив між схваленням і несхваленням серед американців на користь несхвалення".
2) Trump does not view Ukraine as an ally, but rather as an obscure, poor, and rather irrelevant far away country, supporting which has cost the US a lot of money, and that needs to stop.
3) Trump does not think that the US's duty is to support every country in the world just because it declares itself democratic. He does not value liberal democracy too much. He comes from business where the CEO's power is absolute. What he does value above all, is the ability to make money. Capitalism is not necessarily about democracy or human rights. Capitalism is about making money, more money tomorrow than today. If an authoritarian regime is effective in generating wealth and asserting its interests, Trump will work with them, gladly. If a democratic country is constantly teetering on the brink due to excessive spending on social programs, if it has neglected its own defense thinking that someone else will protect it for free, such country will be despised and taken advantage by Trump.
Once you internalize these things, quite simple things really, Trump's position becomes quite clear and consistent, and it will save you constant disappointment.
Але тримаємо кулачки, може все ж толкові депутати з респів такі дотиснуть цей шапітолій