Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ, якщо не буде укладено мирної угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп обіцяє застосувати проти РФ жорсткі санкції у випадку провалу переговорного процесу РФ з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ, Трамп зазначив, що використав цей важіль тиску проти Венесуели та Ірану.

"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції. - Ред.), якщо ми не укладемо угоди", - сказав Трамп.

При цьому президент США додав, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.

"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі", - переконує американський лідер.

Як повідомлялося, Трамп також заявив, що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.