Цензор.НЕТ
Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ, якщо не буде укладено мирної угоди з Україною

Санкції США проти РФ

Президент США Дональд Трамп обіцяє застосувати проти РФ жорсткі санкції у випадку провалу переговорного процесу РФ з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ, Трамп зазначив, що використав цей важіль тиску проти Венесуели та Ірану.

"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції. - Ред.), якщо ми не укладемо угоди", - сказав Трамп.

При цьому президент США додав, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.

Трамп заявив, що готовий поїхати в Китай на зустріч із Сі Цзіньпіном

"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі", - переконує американський лідер.

Як повідомлялося, Трамп також заявив, що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.

росія (67301) санкції (12582) Трамп Дональд (6972)
+18
Це вже було. І так кілька разів.
17.05.2025 10:01 Відповісти
+15
Трамп фуфло.
Пуйло його опустив, а Трамп і далі вигороджує пуйла.
17.05.2025 10:02 Відповісти
+14
Пусті розмови ні про що ,чотири місяці я чую цю маячню і жодних дій проти росії лише виправдовування кривавого терориста.
17.05.2025 10:05 Відповісти
РУДЕ НЕПОРОЗУМІННЯ...ЖАХ!!!!
17.05.2025 10:01 Відповісти
а у нас зелене
17.05.2025 10:43 Відповісти
На жаль не "зелене" глобальний гравець а "руде"...
17.05.2025 12:15 Відповісти
Глобальных игроков сегодня только ДВА
Китайский и российский
А все остальные - это пешки в их глобальной игре
На самом деле- все только начинается
И цивилизованный мир - увы - проигрывает
И - боюсь - проиграет
Потому что цивилизованный мир давно живет сыто и благополучно
Он не готов к трудностям
А вот китайский и российский миры к ним готовы
А это уже- половина успеха
Почему Сталин дошёл до Берлина?
Потому что ему было плевать на трудности
На миллионы мертвых
Своих и чужих
Почему Запад отдал Сталину - пол- Европы ?
Потому что не готов был ЗАПАД умирать за Европу
Вы думаете - Украина сегодня важнее для Запада ?
Чем пол- Европы в 1945?
Вы до такой степени наивны?
17.05.2025 14:29 Відповісти
Вiдповiм Вашою мовою....Мне перевалило за вторую половину седьмого десятка,так что наивным я себя не считаю так что рано Вы сбросили США со счетов...а речь шла конкретно о "зелёном" и "рыжем".Так что желаю всего хорошего...и не ешьте наночь сырых помидор..
17.05.2025 17:19 Відповісти
Дякую за заботу ,Женечка!
Я вообще не имею привычки есть на ночь
А тем более - сырые помидоры
А вы ,судя по всему - имеете опыт ?
Вы так не рискуйте, ЖЕНЕЧКА !
Берегите себя....
17.05.2025 18:13 Відповісти
це для тих хто міг забути😁
показати весь коментар
а хто такий "трамбон" і накуй він кому потрібний...?
показати весь коментар
17.05.2025 10:02 Відповісти
https://www.village.com.ua/village/business/news/362807-eksdirektor-fbr-sklav-iz-mushel-tsifru-em-8647-em-tse-zchitali-yak-zaklik-do-vbivstva-trampa @ ...

17.05.2025 10:02 Відповісти
І тим не менше, цеТрамп всіх танцює, а ЗЄ просоав вщент суб'єктність України.
17.05.2025 10:56 Відповісти
Йшли десятиліття кровопролиття в Україні
17.05.2025 10:03 Відповісти
Гегератор випадкових фраз. Хвора людина, що взяти...
17.05.2025 10:03 Відповісти
скоріше він відсмокче в )(уйла ніж введе свої "санкції".
17.05.2025 10:05 Відповісти
Якщо, на його думку, у Зеленського немає козирів, то він чудово знає, як цих козирів йому передати. Поки що однак тільки меле язиком.
17.05.2025 10:05 Відповісти
Пусті розмови ні про що ,чотири місяці я чую цю маячню і жодних дій проти росії лише виправдовування кривавого терориста.
17.05.2025 10:05 Відповісти
Вже завтра він скаже - а хіба я таке обіцяв !! Це ж трамп .!
17.05.2025 10:05 Відповісти
Це яка вже по рахунку обіцянка Трампа ввести санкції проти рф?
росія зупинятися не збирається, мирної угоди з рф не буде. Трамп лише язиком може вводити...
17.05.2025 10:09 Відповісти
Это ты так думаешь,а ему лично путя говорил неоднократно что готов остановится и договорится о длительном мире и он больше верит неплохому парню чем тебе или какому то из ЕС и не говоря о Зеленском
17.05.2025 10:13 Відповісти
Звісно, ху"ло для Трампа кумир, і Трамп готовий лайно їсти тільки б не розчаровуватися в ху"лі.
17.05.2025 10:23 Відповісти
17.05.2025 10:11 Відповісти
Всі люли поділяються на дві половини. Одна половина стримує обіцянки, навть дані КОТУ (я так і живу), і друга - яка кладе на свої обіцянки, всі жл ціього звикають і не вірять. Я давно вчителюю.... задайте мені питання - скільки разів треба збрехати, щоб тобі не вірли вже ніколи.... відповідь знає будь-хто, вже не вірять, просто не реагують і роблять імітацію віри
17.05.2025 10:11 Відповісти
Трамп уже победил Китай таможенными тарифами? Или, то так, шутки были? А теперь, как хрястнет из за уха!
17.05.2025 10:35 Відповісти
Вже провалились
17.05.2025 10:40 Відповісти
трумп: бла-бла-бла-бла-бла............і знову бла-бла-бла. американці, що ви вибрали? рудого балабола.
17.05.2025 10:41 Відповісти
щоб мовчав і то було б краще для світу.
17.05.2025 10:43 Відповісти
Тут доречно зацитувати Юрія Луканова:
"У Трампа незбагненна, огидна любов до *****. Так, він іноді робить крок назад, мовляв, «я не такий», а потім - ой, лихо! - знову облизує кремлівську дупу, ніби там медом намазано.
І це - президент найпотужнішої країни світу?!Сором і ганьба. Хлопчик на побігеньках у диктатора з ядерним комплексом неповноцінності.
Правда в тому, що ситуація у нього - як у самого *****. Поки в середині країни не станеться грандіозна катастрофа - нічого не зміниться.
У Трампа рейтинг повзе до дна. Його політика, окрім міграційної і то з натяжкою, не має підтримки - ні в Штатах, ні тим паче у світі. Величезний розрив між схваленням і несхваленням серед американців на користь несхвалення".
17.05.2025 10:45 Відповісти
обіцяв пан кожуха. тай слово його тепле...
17.05.2025 10:49 Відповісти
17.05.2025 10:55 Відповісти
А що, старому пирдуну і імпотенту Трампону хтось вірить? Мордою Трампона практично всі підтерлися, починаючи з хуситів і закінуючи фюрером кацапського рейха ******. Причому ***** підтерся Трампоном багато разів, не меньше десятка раз. Очевидно, рудому довбодятлу це подобається.
17.05.2025 11:08 Відповісти
1) Trump really does want to end the war. If he did not, he would have stopped talking about it a long time ago, and his voters wouldn't care one bit.
2) Trump does not view Ukraine as an ally, but rather as an obscure, poor, and rather irrelevant far away country, supporting which has cost the US a lot of money, and that needs to stop.
3) Trump does not think that the US's duty is to support every country in the world just because it declares itself democratic. He does not value liberal democracy too much. He comes from business where the CEO's power is absolute. What he does value above all, is the ability to make money. Capitalism is not necessarily about democracy or human rights. Capitalism is about making money, more money tomorrow than today. If an authoritarian regime is effective in generating wealth and asserting its interests, Trump will work with them, gladly. If a democratic country is constantly teetering on the brink due to excessive spending on social programs, if it has neglected its own defense thinking that someone else will protect it for free, such country will be despised and taken advantage by Trump.
Once you internalize these things, quite simple things really, Trump's position becomes quite clear and consistent, and it will save you constant disappointment.
17.05.2025 11:17 Відповісти
якщо одна країна абсолютно безкоштовно забрала у іншої країни 3ій потенціал зброї в світі, включно з ядерною, під гарантії безпеки, то чи не прийшов час цій країні що пограбували, розібратися з грабіжником? у судовому порядку, чи відновлюючи ядерну зброю, чи в інший спосіб?
18.05.2025 00:34 Відповісти
Та її вже не укладено.Причому в черговий раз.А агент Краснов просто філонить.
17.05.2025 11:22 Відповісти
Гнида рижа, твою позицію вже ясно. Хочеш весь світ у війну поглинути, а далі з Китаєм дєрібанити, шо залишилося
17.05.2025 11:39 Відповісти
Від обіцянок рудого пса вже нудотно. Компромат зі збоченими сексуальними стосунками дозволить кацапєтовці тримати цього напівдурника на короткому ланцюжку.
17.05.2025 12:00 Відповісти
Промоскальська рижа сволоч.
17.05.2025 12:46 Відповісти
Вангую що звиздить!!
Але тримаємо кулачки, може все ж толкові депутати з респів такі дотиснуть цей шапітолій
17.05.2025 14:17 Відповісти
 
 