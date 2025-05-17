УКР
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
1 522 19

Трамп заявив, що готовий поїхати в Китай на зустріч із Сі Цзіньпіном

Трамп готовий поїхати до Сі Цзіньпіна в Китай

Президент США Дональд Трамп висловив готовність поїхати до Китаю на зустріч із лідером Сі Цзіньпіном, щоб обговорити зовнішню політику та економічні питання.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Я б, безумовно, зробив це", - відповів Трамп на запитання, чи хоче той поїхати в КНР для обговорень із Сі.

Водночас американський президент додав: відносини Вашингтону та Пекіну є "важливими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У торговельних війнах немає переможців, - Сі Цзіньпін

Президент США під час свого другого терміну неодноразово висловлював бажання поговорити з китайським лідером.

Раніше цього тижня він прогнозував, що вони можуть поговорити телефоном після того, як їхні заступники домовилися про тимчасове перемир'я в торговельній війні, яку спровокувало запровадження Трампом різких тарифів на китайські товари.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США мають від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%.

Читайте також: Сі Цзіньпін відвідає США "в недалекому майбутньому", - Трамп

Китай (4829) Сі Цзіньпін (348) Трамп Дональд (6972)
