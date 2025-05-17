Трамп заявив, що готовий поїхати в Китай на зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп висловив готовність поїхати до Китаю на зустріч із лідером Сі Цзіньпіном, щоб обговорити зовнішню політику та економічні питання.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Я б, безумовно, зробив це", - відповів Трамп на запитання, чи хоче той поїхати в КНР для обговорень із Сі.

Водночас американський президент додав: відносини Вашингтону та Пекіну є "важливими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У торговельних війнах немає переможців, - Сі Цзіньпін

Президент США під час свого другого терміну неодноразово висловлював бажання поговорити з китайським лідером.

Раніше цього тижня він прогнозував, що вони можуть поговорити телефоном після того, як їхні заступники домовилися про тимчасове перемир'я в торговельній війні, яку спровокувало запровадження Трампом різких тарифів на китайські товари.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США мають від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%.

Читайте також: Сі Цзіньпін відвідає США "в недалекому майбутньому", - Трамп