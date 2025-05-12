1 074 14
Трамп заявив про можливу розмову з Сі Цзіньпіном після "перезавантаження" відносин
Президент США Дональд Трамп заявив, що може поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже наприкінці тижня після прориву в перемовинах між країнами.
Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Заяву він зробив на тлі позитивних підсумків переговорів між США та Китаєм, які відбулись у Женеві 11 травня.
Трамп зазначив, що перемовини завершилися "повним перезавантаженням відносин" між Вашингтоном і Пекіном.
"Наші відносини дуже, дуже хороші. Я поговорю з президентом Сі - можливо, наприкінці тижня", - додав він.
