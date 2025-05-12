УКР
Трамп заявив про можливу розмову з Сі Цзіньпіном після "перезавантаження" відносин

Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже наприкінці тижня після прориву в перемовинах між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Заяву він зробив на тлі позитивних підсумків переговорів між США та Китаєм, які відбулись у Женеві 11 травня.

Трамп зазначив, що перемовини завершилися "повним перезавантаженням відносин" між Вашингтоном і Пекіном.

"Наші відносини дуже, дуже хороші. Я поговорю з президентом Сі - можливо, наприкінці тижня", - додав він.

Сі Цзіньпін (348) Трамп Дональд (6896)
Топ коментарі
+1
Сі зробив Ху подарунок 9 го травня-старезний праігриватєль без платівок та випуск старезної комуняцької газетонкі -що б цеознчало?
показати весь коментар
12.05.2025 17:43 Відповісти
+1
Саме херні наробило,тепер щось там перезавантажує. Ну чистий довбой@б.
показати весь коментар
12.05.2025 17:44 Відповісти
+1
Воно каже що все гарно щоб виділити себе що за що воно не береться все получається гарно,бо він суперовий,нарцис
показати весь коментар
12.05.2025 17:49 Відповісти
Сі зробив Ху подарунок 9 го травня-старезний праігриватєль без платівок та випуск старезної комуняцької газетонкі -що б цеознчало?
показати весь коментар
12.05.2025 17:43 Відповісти
Накарачках Трампуша приповз до Сі:
-Ну що, Сі, сі-сі, чи не сі- сі?
показати весь коментар
12.05.2025 17:52 Відповісти
Саме херні наробило,тепер щось там перезавантажує. Ну чистий довбой@б.
показати весь коментар
12.05.2025 17:44 Відповісти
СіцзенПИНЯ, до старого Трампа не поїхав на інавгурацію, а поїхав до свого раба пині-******! Ось тобі, і «ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ»…
Як за часів совдепії: ми, кажемо- *****, маємо на увазі,- **********, ми, кажемо - сіцзеПИНЯ, маємо на увазі, -******! А про старого Трампа, там, ні слова!?!?
показати весь коментар
12.05.2025 17:48 Відповісти
У Пуйла в Москві з Пекіна
Дочекались хунвейбіна
Трампу теж уже пора
Та не їде ні хера.
показати весь коментар
12.05.2025 17:58 Відповісти
А возможно преступника из Стамбула в Гаагу переместить?
показати весь коментар
12.05.2025 17:48 Відповісти
Воно каже що все гарно щоб виділити себе що за що воно не береться все получається гарно,бо він суперовий,нарцис
показати весь коментар
12.05.2025 17:49 Відповісти
З РФ вже перезавантажили на початку 2000-х.
Собі на голову вигодували комуняк у Китаї.
показати весь коментар
12.05.2025 17:50 Відповісти
Дурік, про що Цзін Пін з тобою розмовлятиме? Про клюшки для гольфу, бріолін для чуба, чи про твої фантазії на тему "я - найвеличніший на цій планеті?"
показати весь коментар
12.05.2025 17:53 Відповісти
Сі йому подарує йоржик до туалету з головою Трампа.🤡🤠
показати весь коментар
12.05.2025 17:54 Відповісти
Якби Трамп був би тоді президентом - то Сі навіть би не народився....
показати весь коментар
12.05.2025 17:55 Відповісти
трампон прогнувся
вчить китайську мову
та незабаром запропонує
Тихий океан назвати
Китайським
показати весь коментар
12.05.2025 18:08 Відповісти
Нагрузив тепер перезавантажив - на кого? на себе?
показати весь коментар
12.05.2025 18:12 Відповісти
А як на мене, то справа США з ким їм і коли розмовляти.У нас є свій найвєлічайший і українці мають піклуватися його діями, чи американці нам його вибрали, а ми вибирали Трампа?
показати весь коментар
12.05.2025 18:23 Відповісти
 
 