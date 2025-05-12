1 074 14
Трамп заявил о возможном разговоре с Си Цзиньпином после "перезагрузки" отношений
Президент США Дональд Трамп заявил, что может поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином уже в конце недели после прорыва в переговорах между странами.
Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Заявление он сделал на фоне положительных итогов переговоров между США и Китаем, которые состоялись в Женеве 11 мая.
Трамп отметил, что переговоры завершились "полной перезагрузкой отношений" между Вашингтоном и Пекином.
"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си - возможно, в конце недели", - добавил он.
-Ну що, Сі, сі-сі, чи не сі- сі?
Як за часів совдепії: ми, кажемо- *****, маємо на увазі,- **********, ми, кажемо - сіцзеПИНЯ, маємо на увазі, -******! А про старого Трампа, там, ні слова!?!?
Дочекались хунвейбіна
Трампу теж уже пора
Та не їде ні хера.
Собі на голову вигодували комуняк у Китаї.
вчить китайську мову
та незабаром запропонує
Тихий океан назвати
Китайським