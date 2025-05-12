Трамп заявил о возможном разговоре с Си Цзиньпином после "перезагрузки" отношений

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином уже в конце недели после прорыва в переговорах между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Заявление он сделал на фоне положительных итогов переговоров между США и Китаем, которые состоялись в Женеве 11 мая.

Трамп отметил, что переговоры завершились "полной перезагрузкой отношений" между Вашингтоном и Пекином.

"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си - возможно, в конце недели", - добавил он.

