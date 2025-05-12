РУС
Разговор Си и Трампа
1 074 14

Трамп заявил о возможном разговоре с Си Цзиньпином после "перезагрузки" отношений

Трамп поговорит с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином уже в конце недели после прорыва в переговорах между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Заявление он сделал на фоне положительных итогов переговоров между США и Китаем, которые состоялись в Женеве 11 мая.

Трамп отметил, что переговоры завершились "полной перезагрузкой отношений" между Вашингтоном и Пекином.

"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си - возможно, в конце недели", - добавил он.

Си Цзиньпин (312) Трамп Дональд (6377)
+1
Сі зробив Ху подарунок 9 го травня-старезний праігриватєль без платівок та випуск старезної комуняцької газетонкі -що б цеознчало?
12.05.2025 17:43 Ответить
+1
Саме херні наробило,тепер щось там перезавантажує. Ну чистий довбой@б.
12.05.2025 17:44 Ответить
+1
Воно каже що все гарно щоб виділити себе що за що воно не береться все получається гарно,бо він суперовий,нарцис
12.05.2025 17:49 Ответить
Сі зробив Ху подарунок 9 го травня-старезний праігриватєль без платівок та випуск старезної комуняцької газетонкі -що б цеознчало?
12.05.2025 17:43 Ответить
Накарачках Трампуша приповз до Сі:
-Ну що, Сі, сі-сі, чи не сі- сі?
12.05.2025 17:52 Ответить
Саме херні наробило,тепер щось там перезавантажує. Ну чистий довбой@б.
12.05.2025 17:44 Ответить
СіцзенПИНЯ, до старого Трампа не поїхав на інавгурацію, а поїхав до свого раба пині-******! Ось тобі, і «ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ»…
Як за часів совдепії: ми, кажемо- *****, маємо на увазі,- **********, ми, кажемо - сіцзеПИНЯ, маємо на увазі, -******! А про старого Трампа, там, ні слова!?!?
12.05.2025 17:48 Ответить
У Пуйла в Москві з Пекіна
Дочекались хунвейбіна
Трампу теж уже пора
Та не їде ні хера.
12.05.2025 17:58 Ответить
А возможно преступника из Стамбула в Гаагу переместить?
12.05.2025 17:48 Ответить
Воно каже що все гарно щоб виділити себе що за що воно не береться все получається гарно,бо він суперовий,нарцис
12.05.2025 17:49 Ответить
З РФ вже перезавантажили на початку 2000-х.
Собі на голову вигодували комуняк у Китаї.
12.05.2025 17:50 Ответить
Дурік, про що Цзін Пін з тобою розмовлятиме? Про клюшки для гольфу, бріолін для чуба, чи про твої фантазії на тему "я - найвеличніший на цій планеті?"
12.05.2025 17:53 Ответить
Сі йому подарує йоржик до туалету з головою Трампа.🤡🤠
12.05.2025 17:54 Ответить
Якби Трамп був би тоді президентом - то Сі навіть би не народився....
12.05.2025 17:55 Ответить
трампон прогнувся
вчить китайську мову
та незабаром запропонує
Тихий океан назвати
Китайським
12.05.2025 18:08 Ответить
Нагрузив тепер перезавантажив - на кого? на себе?
12.05.2025 18:12 Ответить
А як на мене, то справа США з ким їм і коли розмовляти.У нас є свій найвєлічайший і українці мають піклуватися його діями, чи американці нам його вибрали, а ми вибирали Трампа?
12.05.2025 18:23 Ответить
 
 