Рейтинг США резко упал: Трампа в мире воспринимают хуже, чем Путина и Си, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Мировое отношение к США резко ухудшилось: глобальный имидж страны за год снизился с +22% до -5%, уступив даже Китаю (+14%) и достигнув уровня России (-9%).

Об этом свидетельствуют результаты "Индекса восприятия демократии" фонда "Альянс демократий", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, доля стран с положительным восприятием США сократилась с 76% до 45%. Особое внимание в исследовании уделили Дональду Трампу - его знают 85% респондентов в мире, что делает его самым известным политическим лидером. Однако по уровню негативного восприятия он превзошел Владимира Путина и Си Цзиньпина: в 82% стран мира Трамп имеет чисто негативный рейтинг.

Андерс Фог Расмуссен, основатель фонда и бывший генсек НАТО, отметил, что такое восприятие обусловлено торговыми войнами, скандалом с Зеленским в Овальном кабинете и ослаблением доверия к США среди союзников. По его словам, даже давние сторонники Америки пересматривают свое отношение.

Опрос проводился исследовательской компанией Nira Data с 9 по 23 апреля в 100 странах среди 111 тысяч респондентов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

