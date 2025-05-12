Рейтинг США резко упал: Трампа в мире воспринимают хуже, чем Путина и Си, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Мировое отношение к США резко ухудшилось: глобальный имидж страны за год снизился с +22% до -5%, уступив даже Китаю (+14%) и достигнув уровня России (-9%).
Об этом свидетельствуют результаты "Индекса восприятия демократии" фонда "Альянс демократий", информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, доля стран с положительным восприятием США сократилась с 76% до 45%. Особое внимание в исследовании уделили Дональду Трампу - его знают 85% респондентов в мире, что делает его самым известным политическим лидером. Однако по уровню негативного восприятия он превзошел Владимира Путина и Си Цзиньпина: в 82% стран мира Трамп имеет чисто негативный рейтинг.
Андерс Фог Расмуссен, основатель фонда и бывший генсек НАТО, отметил, что такое восприятие обусловлено торговыми войнами, скандалом с Зеленским в Овальном кабинете и ослаблением доверия к США среди союзников. По его словам, даже давние сторонники Америки пересматривают свое отношение.
Опрос проводился исследовательской компанией Nira Data с 9 по 23 апреля в 100 странах среди 111 тысяч респондентов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.
Двіжуга між Індією та Пакистаном не протрималась і тижня - там вміють рахувати різницю між грошима витраченими на озброєння та грошима потраченими на війну...
Чувак всі рейтинги б'є. І що, що негативні, він до вечора хвалитися ними у Твіттері буде
І ліберальна демократія в усьомц світі зараз переживає саме цей тренд - 80 років брехні політиків зробили свою справу. Починаются ностальгія за тим, як будували Дніпрогес, автобани в Германії...
Але дебіли довго не живуть і не правлять. Ось і зараз, Трамп приймає від арабів літак-палац, як борт №1. Тепер тільки залишається чекати, з якою пальмою він зіткнеться про посадці. У поляків теж був борт №1, який пройшов капітальний ремонт на авіазаводі у Казані. Так він шукав берези для зустрічі. Ну а золота ванна в арабському літаку мліє від зустрічі з фініковою пальмою...