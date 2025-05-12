РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8714 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Трампа
5 172 25

Рейтинг США резко упал: Трампа в мире воспринимают хуже, чем Путина и Си, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Мировое отношение к США резко ухудшилось: глобальный имидж страны за год снизился с +22% до -5%, уступив даже Китаю (+14%) и достигнув уровня России (-9%).

Об этом свидетельствуют результаты "Индекса восприятия демократии" фонда "Альянс демократий", информирует Цензор.НЕТ.

рейтинг трампа

Как отмечается, доля стран с положительным восприятием США сократилась с 76% до 45%. Особое внимание в исследовании уделили Дональду Трампу - его знают 85% респондентов в мире, что делает его самым известным политическим лидером. Однако по уровню негативного восприятия он превзошел Владимира Путина и Си Цзиньпина: в 82% стран мира Трамп имеет чисто негативный рейтинг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому доверяют почти 60% украинцев, наибольшее доверие - к ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

рейтинг трампа

Андерс Фог Расмуссен, основатель фонда и бывший генсек НАТО, отметил, что такое восприятие обусловлено торговыми войнами, скандалом с Зеленским в Овальном кабинете и ослаблением доверия к США среди союзников. По его словам, даже давние сторонники Америки пересматривают свое отношение.

Опрос проводился исследовательской компанией Nira Data с 9 по 23 апреля в 100 странах среди 111 тысяч респондентов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2889) путин владимир (31993) Си Цзиньпин (312) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Трамп - і це ше я навіть не починав!
показать весь комментарий
12.05.2025 13:35 Ответить
+12
докерувався
показать весь комментарий
12.05.2025 13:34 Ответить
+9
Та він просто звичайний пихатий дурень, якого кидає в різні боки його хвора руда башка.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
докерувався
показать весь комментарий
12.05.2025 13:34 Ответить
доМАГАвся - США китайському псу під хвіст
показать весь комментарий
12.05.2025 18:18 Ответить
Трамп - і це ше я навіть не починав!
показать весь комментарий
12.05.2025 13:35 Ответить
"Бачили очі, що купували..." (с)
показать весь комментарий
12.05.2025 13:37 Ответить
Рейтинг США різко впав
показать весь комментарий
12.05.2025 13:45 Ответить
"уявіть, якби на моєму місці був якийсь дурачок"© (Донні Найпереможніший)
показать весь комментарий
12.05.2025 13:38 Ответить
А якому гадючнику сподобається, якщо його хтось ворушить?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:38 Ответить
весь світ = гадючник?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:41 Ответить
двіжуха в російському гадюшнику - подобається ліліпутіну...
Двіжуга між Індією та Пакистаном не протрималась і тижня - там вміють рахувати різницю між грошима витраченими на озброєння та грошима потраченими на війну...
показать весь комментарий
12.05.2025 13:44 Ответить
Та він просто звичайний пихатий дурень, якого кидає в різні боки його хвора руда башка.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:40 Ответить
А кажете досягнень за 100 днів нема.
Чувак всі рейтинги б'є. І що, що негативні, він до вечора хвалитися ними у Твіттері буде
показать весь комментарий
12.05.2025 13:41 Ответить
У рудої мавпи, тільки в Україні рейтинг росте. Мабуть, має козирів багато.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:43 Ответить
Рудий мародер скаже, що це вірна ознака майбутнього стрімкого зростання.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:48 Ответить
Результат загальносвітового обидління.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:51 Ответить
Болонка Путіна добре виконує домашнє завдання. Майстер скоро дасть йому «кісточку» посмоктати.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:16 Ответить
на мою думку, Трампа може тільки якось зацікавити його пізнаванність у світі... його знають 85% респондентів й цього більш ніж достатньо..., для нього самого..., але як там до нього ставляться, що там відбувається з демократією та з іміджом його країни, йому абсолютно фіолетово та паралельно...
показать весь комментарий
12.05.2025 14:22 Ответить
Ось що значить обирати по приколу, американці повірили шахраю на якому висіло 34 кримінальні справи ,але гарно умів брехати ,Українці повірили проросійському клоуну який просував в своїх серіалах та кварталі "русский мир" і висьміювапв українців в результаті не підготовки приніс війну.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:47 Ответить
Це не по приколу! Це по принципу - заʼбали ви вже всі!
І ліберальна демократія в усьомц світі зараз переживає саме цей тренд - 80 років брехні політиків зробили свою справу. Починаются ностальгія за тим, як будували Дніпрогес, автобани в Германії...
показать весь комментарий
13.05.2025 09:55 Ответить
Трамп звичайно дебіл... але гірше за *****? Це якось дивно.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:08 Ответить
Ой, та наберіться трохи терпіння! На відміну від Путіна Трамп - дебіл, як і наш Чорт.
Але дебіли довго не живуть і не правлять. Ось і зараз, Трамп приймає від арабів літак-палац, як борт №1. Тепер тільки залишається чекати, з якою пальмою він зіткнеться про посадці. У поляків теж був борт №1, який пройшов капітальний ремонт на авіазаводі у Казані. Так він шукав берези для зустрічі. Ну а золота ванна в арабському літаку мліє від зустрічі з фініковою пальмою...
показать весь комментарий
13.05.2025 09:51 Ответить
 
 