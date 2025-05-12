УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Рейтинг Трампа
5 172 25

Рейтинг США різко впав: Трампа у світі сприймають гірше, ніж Путіна та Сі, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Світове ставлення до США різко погіршилося: глобальний імідж країни за рік знизився з +22% до -5%, поступившись навіть Китаю (+14%) і досягнувши рівня Росії (-9%).

Про це свідчать результати "Індексу сприйняття демократії" фонду "Альянс демократій", інформує Цензор.НЕТ.

рейтинг трампа

Як зазначається, частка країн із позитивним сприйняттям США скоротилася з 76% до 45%. Особливу увагу в дослідженні приділили Дональду Трампу - його знають 85% респондентів у світі, що робить його найвідомішим політичним лідером. Однак за рівнем негативного сприйняття він перевершив Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна: у 82% країн світу Трамп має чисто негативний рейтинг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленському довіряють майже 60% українців, найбільша довіра – до ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

рейтинг трампа

Андерс Фог Расмуссен, засновник фонду та колишній генсек НАТО, зазначив, що таке сприйняття зумовлене торговельними війнами, скандалом із Зеленським в Овальному кабінеті та ослабленням довіри до США серед союзників. За його словами, навіть давні прихильники Америки переглядають своє ставлення.

Опитування проводилося дослідницькою компанією Nira Data з 9 по 23 квітня у 100 країнах серед 111 тисяч респондентів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 56% українців не готові поступитися територіями під час перемовин з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2013) путін володимир (24596) Сі Цзіньпін (348) Трамп Дональд (6896)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Трамп - і це ше я навіть не починав!
показати весь коментар
12.05.2025 13:35 Відповісти
+12
докерувався
показати весь коментар
12.05.2025 13:34 Відповісти
+9
Та він просто звичайний пихатий дурень, якого кидає в різні боки його хвора руда башка.
показати весь коментар
12.05.2025 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
докерувався
показати весь коментар
12.05.2025 13:34 Відповісти
доМАГАвся - США китайському псу під хвіст
показати весь коментар
12.05.2025 18:18 Відповісти
Трамп - і це ше я навіть не починав!
показати весь коментар
12.05.2025 13:35 Відповісти
"Бачили очі, що купували..." (с)
показати весь коментар
12.05.2025 13:37 Відповісти
Рейтинг США різко впав
показати весь коментар
12.05.2025 13:45 Відповісти
"уявіть, якби на моєму місці був якийсь дурачок"© (Донні Найпереможніший)
показати весь коментар
12.05.2025 13:38 Відповісти
А якому гадючнику сподобається, якщо його хтось ворушить?
показати весь коментар
12.05.2025 13:38 Відповісти
весь світ = гадючник?
показати весь коментар
12.05.2025 13:41 Відповісти
двіжуха в російському гадюшнику - подобається ліліпутіну...
Двіжуга між Індією та Пакистаном не протрималась і тижня - там вміють рахувати різницю між грошима витраченими на озброєння та грошима потраченими на війну...
показати весь коментар
12.05.2025 13:44 Відповісти
Та він просто звичайний пихатий дурень, якого кидає в різні боки його хвора руда башка.
показати весь коментар
12.05.2025 13:40 Відповісти
А кажете досягнень за 100 днів нема.
Чувак всі рейтинги б'є. І що, що негативні, він до вечора хвалитися ними у Твіттері буде
показати весь коментар
12.05.2025 13:41 Відповісти
У рудої мавпи, тільки в Україні рейтинг росте. Мабуть, має козирів багато.
показати весь коментар
12.05.2025 13:43 Відповісти
Рудий мародер скаже, що це вірна ознака майбутнього стрімкого зростання.
показати весь коментар
12.05.2025 13:48 Відповісти
Результат загальносвітового обидління.
показати весь коментар
12.05.2025 13:51 Відповісти
Болонка Путіна добре виконує домашнє завдання. Майстер скоро дасть йому «кісточку» посмоктати.
показати весь коментар
12.05.2025 14:16 Відповісти
на мою думку, Трампа може тільки якось зацікавити його пізнаванність у світі... його знають 85% респондентів й цього більш ніж достатньо..., для нього самого..., але як там до нього ставляться, що там відбувається з демократією та з іміджом його країни, йому абсолютно фіолетово та паралельно...
показати весь коментар
12.05.2025 14:22 Відповісти
Ось що значить обирати по приколу, американці повірили шахраю на якому висіло 34 кримінальні справи ,але гарно умів брехати ,Українці повірили проросійському клоуну який просував в своїх серіалах та кварталі "русский мир" і висьміювапв українців в результаті не підготовки приніс війну.
показати весь коментар
12.05.2025 14:47 Відповісти
Це не по приколу! Це по принципу - заʼбали ви вже всі!
І ліберальна демократія в усьомц світі зараз переживає саме цей тренд - 80 років брехні політиків зробили свою справу. Починаются ностальгія за тим, як будували Дніпрогес, автобани в Германії...
показати весь коментар
13.05.2025 09:55 Відповісти
Трамп звичайно дебіл... але гірше за *****? Це якось дивно.
показати весь коментар
12.05.2025 15:08 Відповісти
Ой, та наберіться трохи терпіння! На відміну від Путіна Трамп - дебіл, як і наш Чорт.
Але дебіли довго не живуть і не правлять. Ось і зараз, Трамп приймає від арабів літак-палац, як борт №1. Тепер тільки залишається чекати, з якою пальмою він зіткнеться про посадці. У поляків теж був борт №1, який пройшов капітальний ремонт на авіазаводі у Казані. Так він шукав берези для зустрічі. Ну а золота ванна в арабському літаку мліє від зустрічі з фініковою пальмою...
показати весь коментар
13.05.2025 09:51 Відповісти
 
 