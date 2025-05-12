Рейтинг США різко впав: Трампа у світі сприймають гірше, ніж Путіна та Сі, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Світове ставлення до США різко погіршилося: глобальний імідж країни за рік знизився з +22% до -5%, поступившись навіть Китаю (+14%) і досягнувши рівня Росії (-9%).
Про це свідчать результати "Індексу сприйняття демократії" фонду "Альянс демократій", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, частка країн із позитивним сприйняттям США скоротилася з 76% до 45%. Особливу увагу в дослідженні приділили Дональду Трампу - його знають 85% респондентів у світі, що робить його найвідомішим політичним лідером. Однак за рівнем негативного сприйняття він перевершив Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна: у 82% країн світу Трамп має чисто негативний рейтинг.
Андерс Фог Расмуссен, засновник фонду та колишній генсек НАТО, зазначив, що таке сприйняття зумовлене торговельними війнами, скандалом із Зеленським в Овальному кабінеті та ослабленням довіри до США серед союзників. За його словами, навіть давні прихильники Америки переглядають своє ставлення.
Опитування проводилося дослідницькою компанією Nira Data з 9 по 23 квітня у 100 країнах серед 111 тисяч респондентів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.
Двіжуга між Індією та Пакистаном не протрималась і тижня - там вміють рахувати різницю між грошима витраченими на озброєння та грошима потраченими на війну...
Чувак всі рейтинги б'є. І що, що негативні, він до вечора хвалитися ними у Твіттері буде
І ліберальна демократія в усьомц світі зараз переживає саме цей тренд - 80 років брехні політиків зробили свою справу. Починаются ностальгія за тим, як будували Дніпрогес, автобани в Германії...
Але дебіли довго не живуть і не правлять. Ось і зараз, Трамп приймає від арабів літак-палац, як борт №1. Тепер тільки залишається чекати, з якою пальмою він зіткнеться про посадці. У поляків теж був борт №1, який пройшов капітальний ремонт на авіазаводі у Казані. Так він шукав берези для зустрічі. Ну а золота ванна в арабському літаку мліє від зустрічі з фініковою пальмою...