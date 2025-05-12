Рейтинг США різко впав: Трампа у світі сприймають гірше, ніж Путіна та Сі, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Світове ставлення до США різко погіршилося: глобальний імідж країни за рік знизився з +22% до -5%, поступившись навіть Китаю (+14%) і досягнувши рівня Росії (-9%).

Про це свідчать результати "Індексу сприйняття демократії" фонду "Альянс демократій", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, частка країн із позитивним сприйняттям США скоротилася з 76% до 45%. Особливу увагу в дослідженні приділили Дональду Трампу - його знають 85% респондентів у світі, що робить його найвідомішим політичним лідером. Однак за рівнем негативного сприйняття він перевершив Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна: у 82% країн світу Трамп має чисто негативний рейтинг.

Андерс Фог Расмуссен, засновник фонду та колишній генсек НАТО, зазначив, що таке сприйняття зумовлене торговельними війнами, скандалом із Зеленським в Овальному кабінеті та ослабленням довіри до США серед союзників. За його словами, навіть давні прихильники Америки переглядають своє ставлення.

Опитування проводилося дослідницькою компанією Nira Data з 9 по 23 квітня у 100 країнах серед 111 тисяч респондентів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.

