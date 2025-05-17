Трамп заявил, что готов поехать в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поехать в Китай на встречу с лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить внешнюю политику и экономические вопросы.

Об этом он сказал в интервью Fox News, цитирует Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы, безусловно, сделал это", - ответил Трамп на вопрос, хочет ли тот поехать в КНР для обсуждений с Си.

В то же время американский президент добавил: отношения Вашингтона и Пекина являются "важными".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В торговых войнах нет победителей, - Си Цзиньпин

Президент США во время своего второго срока неоднократно выражал желание поговорить с китайским лидером.

Ранее на этой неделе он прогнозировал, что они могут поговорить по телефону после того, как их заместители договорились о временном перемирии в торговой войне, которую спровоцировало введение Трампом резких тарифов на китайские товары.

Как сообщалось, 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

В частности, пошлины для Китая изначально составляли 34%. В ответ Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, установив тарифы для всего американского импорта на уровне 34%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт сейчас составляет 145%.

Читайте также: Си Цзиньпин посетит США "в недалеком будущем", - Трамп