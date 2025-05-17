Трамп заявил, что готов поехать в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп выразил готовность поехать в Китай на встречу с лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить внешнюю политику и экономические вопросы.
Об этом он сказал в интервью Fox News, цитирует Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы, безусловно, сделал это", - ответил Трамп на вопрос, хочет ли тот поехать в КНР для обсуждений с Си.
В то же время американский президент добавил: отношения Вашингтона и Пекина являются "важными".
Президент США во время своего второго срока неоднократно выражал желание поговорить с китайским лидером.
Ранее на этой неделе он прогнозировал, что они могут поговорить по телефону после того, как их заместители договорились о временном перемирии в торговой войне, которую спровоцировало введение Трампом резких тарифов на китайские товары.
Как сообщалось, 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.
В частности, пошлины для Китая изначально составляли 34%. В ответ Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, установив тарифы для всего американского импорта на уровне 34%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.
9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт сейчас составляет 145%.
"Говорила баба деду -Я в Америку поеду. Ах, ты глупая .... туда не ходят поезда"
Материал из Википедии - свободной энциклопедии)!
За нинішнього президенства його его самозакоханого дурня вимагає більшоно! Тому трампон готовий зустрітися і з Сі, і з путлєром, потім, може, ще й з аятоллами... Результат передбачувано буде нульовий, але намолоти язиком можна буде 100500 перемог!
Ми це вже бачили на власні очі, коли найвеличніше збирало саміти миру, видавало "на гора" усілякі плани, підписувало "безпекові угоди" десятками: результат нульовий, але з "єдиного марафєту" перемоги лилися нескінченним потоком...