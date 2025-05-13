РУС
Новости Торговые войны Трампа
В торговых войнах нет победителей, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин против таможенной войны

Лидер КНР Си Цзиньпин выступает против таможенных и торговых войн, поскольку они ведут лишь к изоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

"В таможенных и торговых войнах нет победителей", - сказал Си Цзиньпин в Пекине во вторник на форуме Китая и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

По его словам, травля или гегемонизм ведут лишь к самоизоляции.

Кроме того, он подчеркнул, что "только через единство и сотрудничество страны могут защитить глобальный мир и стабильность, а также способствовать всемирному развитию и процветанию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговая война Трампа: Китай и США договорились отменить дополнительные пошлины на 90 дней (обновлено)

Напомним, ранее Трамп заявил о возможном разговоре с Си Цзиньпином после "перезагрузки" отношений.

Китай (3125) пошлина (516) Си Цзиньпин (313)
Топ комментарии
+2
Переможець Сі,бо він дотує з бюджету китайські приватні компанії..неднброчесна конкуренція...
13.05.2025 13:53 Ответить
+1
Трамп теж мало - помало доходить шо торгівельні війни можуть влупити по США
13.05.2025 13:51 Ответить
+1
Цілий світ наступив у щось жовте...
13.05.2025 13:53 Ответить
Якщо США не виграють цієї війни і не вирівняють торгівельні баланси, будуть змушені продовжувати збільшувати борги, щоб фінансувати свої дефіцити, а в наслідок раніше чи пізніше вони втратять статус держави, яка емітує світову резервну валюту. Нікому не потрібні гроші які безконтрольно друкують.
13.05.2025 13:59 Ответить
Чому можуть? ВЖЕ влупили - інакше б не побіг до Сі домовлятися.
Американський бравий ковбой типу Трампа, що "керує" ВСІМ світом після 145% мит вирішив знизити до 30%.
Чому?
Напевне тому що йому дупа підгоріла. Як гадаєш?
13.05.2025 14:03 Ответить
То вони не б'ються, то вони так цілуються...
13.05.2025 14:12 Ответить
Окрім того, він наголосив, що "тільки через єдність і співпрацю країни можуть захистити глобальний мир і стабільність, Джерело:КИТАЙСЬКО- РАШИСТСЬКА ЄДНІСТЬ І СПІВПРАЦЯ ПРИВЕЛА НЕ ДО ГЛОБАЛЬНОГО МИРУ І СТАБІЛЬНОСТІ.А ПОСТАВИЛА СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ.ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ НАД БЕЗОДНЕЮ ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ..СУ...ЧІ ДІТИ АНТИХРИСТА...
13.05.2025 13:56 Ответить
це брехня
13.05.2025 13:57 Ответить
у торгівельних війнах, завжди виграє малий та середній бізнес та кінцевий покупець!!!
13.05.2025 14:28 Ответить
От все думаю, як ми раніше жили без китайських товарів ?... Пам"ятаю три товари з китаю -- термоси, махрові полотенця і пледи. Тепер американці і європейці виростивши, викормивши за власні кошти таких монстрів, як китай і підораша, ламають голови, як з ними боротися ! А могли б вони залишатися в розвитку як якесь сомалі чи папуа... І щодо санкцій - як би то їх запровадити, щоб самим не постраждати. А рішення таке просте - просто перестати з ними вести будь-яку економічну діяльність. Трохи вдарить по економіці самих коханим, але це краще, ніж з часом москалі і косоокі вдарять по Америці і ЄС бомбами і ракетами. Але не можуть. Бо ж що тоді скажуть виборці, вони не зможуть купувати китайське дешеве гівно та багатії не зможуть купувати москальські брюліки своїм коханкам.
13.05.2025 15:00 Ответить
 
 