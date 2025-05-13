В торговых войнах нет победителей, - Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин выступает против таможенных и торговых войн, поскольку они ведут лишь к изоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

"В таможенных и торговых войнах нет победителей", - сказал Си Цзиньпин в Пекине во вторник на форуме Китая и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

По его словам, травля или гегемонизм ведут лишь к самоизоляции.

Кроме того, он подчеркнул, что "только через единство и сотрудничество страны могут защитить глобальный мир и стабильность, а также способствовать всемирному развитию и процветанию".

Напомним, ранее Трамп заявил о возможном разговоре с Си Цзиньпином после "перезагрузки" отношений.