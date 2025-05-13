1 015 10
В торговых войнах нет победителей, - Си Цзиньпин
Лидер КНР Си Цзиньпин выступает против таможенных и торговых войн, поскольку они ведут лишь к изоляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
"В таможенных и торговых войнах нет победителей", - сказал Си Цзиньпин в Пекине во вторник на форуме Китая и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
По его словам, травля или гегемонизм ведут лишь к самоизоляции.
Кроме того, он подчеркнул, что "только через единство и сотрудничество страны могут защитить глобальный мир и стабильность, а также способствовать всемирному развитию и процветанию".
Напомним, ранее Трамп заявил о возможном разговоре с Си Цзиньпином после "перезагрузки" отношений.
Американський бравий ковбой типу Трампа, що "керує" ВСІМ світом після 145% мит вирішив знизити до 30%.
Чому?
Напевне тому що йому дупа підгоріла. Як гадаєш?