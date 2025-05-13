1 015 10
У торговельних війнах немає переможців, - Сі Цзіньпін
Лідер КНР Сі Цзіньпін виступає проти митних і торговельних воєн, оскільки вони ведуть лише до ізоляції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
"У митних і торговельних війнах немає переможців", - сказав Сі Цзіньпін у Пекіні у вівторок на форумі Китаю та Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну.
За його словами, цькування чи гегемонізм ведуть лише до самоізоляції.
Окрім того, він наголосив, що "тільки через єдність і співпрацю країни можуть захистити глобальний мир і стабільність, а також сприяти всесвітньому розвитку і процвітанню".
Нагадаємо, раніше Трамп заявив про можливу розмову з Сі Цзіньпіном після "перезавантаження" відносин.
