У торговельних війнах немає переможців, - Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін виступає проти митних і торговельних воєн, оскільки вони ведуть лише до ізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

"У митних і торговельних війнах немає переможців", - сказав Сі Цзіньпін у Пекіні у вівторок на форумі Китаю та Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну.

За його словами, цькування чи гегемонізм ведуть лише до самоізоляції.

Окрім того, він наголосив, що "тільки через єдність і співпрацю країни можуть захистити глобальний мир і стабільність, а також сприяти всесвітньому розвитку і процвітанню".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про можливу розмову з Сі Цзіньпіном після "перезавантаження" відносин.