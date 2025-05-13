УКР
Новини Торгові війни Трампа
У торговельних війнах немає переможців, - Сі Цзіньпін

сі цзіньпін проти митні війни

Лідер КНР Сі Цзіньпін виступає проти митних і торговельних воєн, оскільки вони ведуть лише до ізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

"У митних і торговельних війнах немає переможців", - сказав Сі Цзіньпін у Пекіні у вівторок на форумі Китаю та Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну.

За його словами, цькування чи гегемонізм ведуть лише до самоізоляції.

Окрім того, він наголосив, що "тільки через єдність і співпрацю країни можуть захистити глобальний мир і стабільність, а також сприяти всесвітньому розвитку і процвітанню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торгова війна Трампа: Китай та США домовились скасувати додаткові мита на 90 днів (оновлено)

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про можливу розмову з Сі Цзіньпіном після "перезавантаження" відносин.

Китай (4818) мито (1162) Сі Цзіньпін (348)
+2
Переможець Сі,бо він дотує з бюджету китайські приватні компанії..неднброчесна конкуренція...
13.05.2025 13:53 Відповісти
+1
Трамп теж мало - помало доходить шо торгівельні війни можуть влупити по США
13.05.2025 13:51 Відповісти
+1
Цілий світ наступив у щось жовте...
13.05.2025 13:53 Відповісти
Трамп теж мало - помало доходить шо торгівельні війни можуть влупити по США
13.05.2025 13:51 Відповісти
Якщо США не виграють цієї війни і не вирівняють торгівельні баланси, будуть змушені продовжувати збільшувати борги, щоб фінансувати свої дефіцити, а в наслідок раніше чи пізніше вони втратять статус держави, яка емітує світову резервну валюту. Нікому не потрібні гроші які безконтрольно друкують.
13.05.2025 13:59 Відповісти
Чому можуть? ВЖЕ влупили - інакше б не побіг до Сі домовлятися.
Американський бравий ковбой типу Трампа, що "керує" ВСІМ світом після 145% мит вирішив знизити до 30%.
Чому?
Напевне тому що йому дупа підгоріла. Як гадаєш?
13.05.2025 14:03 Відповісти
То вони не б'ються, то вони так цілуються...
13.05.2025 14:12 Відповісти
Переможець Сі,бо він дотує з бюджету китайські приватні компанії..неднброчесна конкуренція...
13.05.2025 13:53 Відповісти
Цілий світ наступив у щось жовте...
13.05.2025 13:53 Відповісти
Окрім того, він наголосив, що "тільки через єдність і співпрацю країни можуть захистити глобальний мир і стабільність, Джерело:КИТАЙСЬКО- РАШИСТСЬКА ЄДНІСТЬ І СПІВПРАЦЯ ПРИВЕЛА НЕ ДО ГЛОБАЛЬНОГО МИРУ І СТАБІЛЬНОСТІ.А ПОСТАВИЛА СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ.ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ НАД БЕЗОДНЕЮ ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ..СУ...ЧІ ДІТИ АНТИХРИСТА...
13.05.2025 13:56 Відповісти
це брехня
13.05.2025 13:57 Відповісти
у торгівельних війнах, завжди виграє малий та середній бізнес та кінцевий покупець!!!
13.05.2025 14:28 Відповісти
От все думаю, як ми раніше жили без китайських товарів ?... Пам"ятаю три товари з китаю -- термоси, махрові полотенця і пледи. Тепер американці і європейці виростивши, викормивши за власні кошти таких монстрів, як китай і підораша, ламають голови, як з ними боротися ! А могли б вони залишатися в розвитку як якесь сомалі чи папуа... І щодо санкцій - як би то їх запровадити, щоб самим не постраждати. А рішення таке просте - просто перестати з ними вести будь-яку економічну діяльність. Трохи вдарить по економіці самих коханим, але це краще, ніж з часом москалі і косоокі вдарять по Америці і ЄС бомбами і ракетами. Але не можуть. Бо ж що тоді скажуть виборці, вони не зможуть купувати китайське дешеве гівно та багатії не зможуть купувати москальські брюліки своїм коханкам.
13.05.2025 15:00 Відповісти
 
 