Торгова війна Трампа: Китай та США домовились скасувати додаткові мита на 90 днів (оновлено)

США та Китай домовилися призупинити дію рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

Згідно із повідомленням на сайті Білого дому, США призупинять дію всіх рішень про підвищення мит на китайські товари, ухвалених із 2 квітня.

Своєю чергою, уряд КНР призупинить дію всіх мит, запроваджених у відповідь на ці рішення США.

"Після вжиття вищезазначених заходів сторони створять механізм для продовження обговорень економічних та торговельних відносин", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, США знизять тарифи на китайський імпорт до 30% зі 145%, а китайські мита на імпорт США знизяться до 10% зі 125%, зазначає Reuters.

Долар зміцнився відносно інших основних валют, а фондові ринки зростають після цієї новини, зазначає агентство.

"Обидві країни дуже добре представляли свої національні інтереси. Ми обидві зацікавлені у збалансованій торгівлі, і США продовжуватимуть рухатися до цього... Консенсус обох делегацій цими вихідними полягає в тому, що жодна зі сторін не хоче роз'єднання. А те, що сталося з цими дуже високими тарифами... було еквівалентом ембарго, і жодна зі сторін цього не хоче. Ми хочемо торгівлі", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів з китайськими чиновниками в Женеві.

Він додав, що угода не поширюється на тарифи для окремих секторів, і що США продовжать стратегічний перегляд умов торгівлі у таких сферах, як ліки, напівпровідники та сталь.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%.