Ціни на нафту зростають після конструктивних переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли 12 травня після того, як США та Китай упродовж вихідних розрекламували прогрес щодо вирішення торговельних суперечок.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, до $64,34 за барель. Ціни на американську нафту марки WTI торгувалися на рівні $61,50 за барель, або 0,79%, більше, ніж у п'ятницю, передає Укрінформ.

Зазначається, що обидва показники зросли на понад $1 у п'ятницю та отримали понад 4% минулого тижня, що стало їхнім першим тижневим зростанням з середини квітня. Торговельна угода США з Великою Британією посилила оптимізм інвесторів, що економічних потрясінь через тарифи США на торговельних партнерів можна уникнути.

Сполучені Штати та Китай завершили торговельні переговори на позитивній ноті в неділю, при цьому американські чиновники рекламували "угоду" щодо скорочення дефіциту торговельного балансу США, а китайські чиновники заявили про "важливий консенсус" між сторонами.

Однак жодна зі сторін не оприлюднила подробиць переговорів, заявивши, що спільна заява буде опублікована у понеділок.

Читайте також: Ціни на нафту зростають на тлі очікування торговельних переговорів між США та Китаєм

Позитивні переговори між двома найбільшими економіками світу можуть допомогти збільшити попит на сиру нафту, оскільки торгівля між ними, яка наразі порушена величезними взаємними тарифами, відновлюється.

"Оптимізм щодо конструктивних переговорів між США та Китаєм підтримував настрої, але обмежував деталі, а план ОПЕК щодо збільшення видобутку обмежував приріст", – сказав аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Крім того, за словами офіційних осіб, переговори між Іраном та США щодо вирішення суперечок навколо ядерної програми Тегерана завершилися в неділю в Омані, і заплановано подальші перемовини, оскільки Тегеран публічно наполягав на продовженні збагачення урану.

Ядерна угода між США та Іраном може зменшити занепокоєння щодо зниження світових поставок нафти, що також може чинити тиск на ціни на нафту.