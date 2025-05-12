У США заявили про досягнення угоди з Китаєм щодо мит

Сполучені Штати Америки та Китай "досягли значного прогресу" у питанні мит, між країнами була досягнута торговельна угода.

Як пише CNN, про це, за результатами дводенних переговорів у швейцарській Женеві, повідомили міністр фінансів Скотт Бессент та торговельний представник США Джеймісон Грір, передає liga.net.

"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами і Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах", – заявив Бессент й назвав перемовини "продуктивними".

Грір зауважив, що угода між США та КНР була досягнута після того, як минулого місяця Дональд Трамп запровадив масштабні 145% мита на більшість китайських товарів.

"Президент оголосив надзвичайний стан та запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам у роботі над вирішенням цього надзвичайного стану", – пояснив торговельний представник.

Грір зауважив, що китайська делегація – це "дуже жорсткі співрозмовники", додавши, що представники США "працювали дуже старанно", а останні два дні були "дуже конструктивними".

Бессент зазначив, що подробиці американо-китайської угоди стануть відомі 12 травня.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.