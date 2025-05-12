У США заявили про досягнення угоди з Китаєм щодо мит
Сполучені Штати Америки та Китай "досягли значного прогресу" у питанні мит, між країнами була досягнута торговельна угода.
Як пише CNN, про це, за результатами дводенних переговорів у швейцарській Женеві, повідомили міністр фінансів Скотт Бессент та торговельний представник США Джеймісон Грір, передає liga.net.
"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами і Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах", – заявив Бессент й назвав перемовини "продуктивними".
Грір зауважив, що угода між США та КНР була досягнута після того, як минулого місяця Дональд Трамп запровадив масштабні 145% мита на більшість китайських товарів.
"Президент оголосив надзвичайний стан та запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам у роботі над вирішенням цього надзвичайного стану", – пояснив торговельний представник.
Читайте також: Ціни на нафту зростають на тлі очікування торговельних переговорів між США та Китаєм
Грір зауважив, що китайська делегація – це "дуже жорсткі співрозмовники", додавши, що представники США "працювали дуже старанно", а останні два дні були "дуже конструктивними".
Бессент зазначив, що подробиці американо-китайської угоди стануть відомі 12 травня.
Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.
Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.
Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Загальний обсяг торгівлі США товарами з Китаєм оцінювався в 582,4 мільярда доларів у 2024 році. Експорт товарів США до Китаю в 2024 році становив 143,5 мільярда доларів, що на 2,9 відсотка (4,2 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт товарів США з Китаю в 2024 році склав 438,9 мільярда доларів, що на 2,8 відсотка (12,1 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році. Торговий дефіцит США з Китаєм у 2024 році становив 295,4 мільярда доларів, що на 5,8 відсотка (16,3 мільярда доларів) більше, ніж у 2023 році.