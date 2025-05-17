Трамп обещает ввести санкции против РФ, если не будет заключено мирное соглашение с Украиной

Президент США Дональд Трамп обещает применить против РФ жесткие санкции в случае провала переговорного процесса РФ с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Брету Байеру из Fox News.

Комментируя законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против РФ, Трамп отметил, что использовал этот рычаг давления против Венесуэлы и Ирана.

"Честно говоря, я это сделаю (введу санкции. - Ред.), если мы не заключим сделки", - сказал Трамп.

При этом президент США добавил, что посмотрит на то, что будет происходить на переговорах в Турции.

"Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие", - убеждает американский лидер.

