3 533 39

Трамп обещает ввести санкции против РФ, если не будет заключено мирное соглашение с Украиной

Санкции США против РФ

Президент США Дональд Трамп обещает применить против РФ жесткие санкции в случае провала переговорного процесса РФ с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Брету Байеру из Fox News.

Комментируя законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против РФ, Трамп отметил, что использовал этот рычаг давления против Венесуэлы и Ирана.

"Честно говоря, я это сделаю (введу санкции. - Ред.), если мы не заключим сделки", - сказал Трамп.

При этом президент США добавил, что посмотрит на то, что будет происходить на переговорах в Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского, - Трамп

"Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие", - убеждает американский лидер.

Как сообщалось, Трамп также заявил, что Путин якобы не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского.

Топ комментарии
+18
Це вже було. І так кілька разів.
17.05.2025 10:01 Ответить
+15
Трамп фуфло.
Пуйло його опустив, а Трамп і далі вигороджує пуйла.
17.05.2025 10:02 Ответить
+14
Пусті розмови ні про що ,чотири місяці я чую цю маячню і жодних дій проти росії лише виправдовування кривавого терориста.
17.05.2025 10:05 Ответить
РУДЕ НЕПОРОЗУМІННЯ...ЖАХ!!!!
17.05.2025 10:01 Ответить
а у нас зелене
17.05.2025 10:43 Ответить
На жаль не "зелене" глобальний гравець а "руде"...
17.05.2025 12:15 Ответить
Глобальных игроков сегодня только ДВА
Китайский и российский
А все остальные - это пешки в их глобальной игре
На самом деле- все только начинается
И цивилизованный мир - увы - проигрывает
И - боюсь - проиграет
Потому что цивилизованный мир давно живет сыто и благополучно
Он не готов к трудностям
А вот китайский и российский миры к ним готовы
А это уже- половина успеха
Почему Сталин дошёл до Берлина?
Потому что ему было плевать на трудности
На миллионы мертвых
Своих и чужих
Почему Запад отдал Сталину - пол- Европы ?
Потому что не готов был ЗАПАД умирать за Европу
Вы думаете - Украина сегодня важнее для Запада ?
Чем пол- Европы в 1945?
Вы до такой степени наивны?
17.05.2025 14:29 Ответить
Вiдповiм Вашою мовою....Мне перевалило за вторую половину седьмого десятка,так что наивным я себя не считаю так что рано Вы сбросили США со счетов...а речь шла конкретно о "зелёном" и "рыжем".Так что желаю всего хорошего...и не ешьте наночь сырых помидор..
17.05.2025 17:19 Ответить
Дякую за заботу ,Женечка!
Я вообще не имею привычки есть на ночь
А тем более - сырые помидоры
А вы ,судя по всему - имеете опыт ?
Вы так не рискуйте, ЖЕНЕЧКА !
Берегите себя....
17.05.2025 18:13 Ответить
це для тих хто міг забути😁
показать весь комментарий
а хто такий "трамбон" і накуй він кому потрібний...?
показать весь комментарий
https://www.village.com.ua/village/business/news/362807-eksdirektor-fbr-sklav-iz-mushel-tsifru-em-8647-em-tse-zchitali-yak-zaklik-do-vbivstva-trampa @ ...

І тим не менше, цеТрамп всіх танцює, а ЗЄ просоав вщент суб'єктність України.
17.05.2025 10:56 Ответить
Йшли десятиліття кровопролиття в Україні
17.05.2025 10:03 Ответить
Гегератор випадкових фраз. Хвора людина, що взяти...
17.05.2025 10:03 Ответить
скоріше він відсмокче в )(уйла ніж введе свої "санкції".
17.05.2025 10:05 Ответить
Якщо, на його думку, у Зеленського немає козирів, то він чудово знає, як цих козирів йому передати. Поки що однак тільки меле язиком.
17.05.2025 10:05 Ответить
Вже завтра він скаже - а хіба я таке обіцяв !! Це ж трамп .!
17.05.2025 10:05 Ответить
Це яка вже по рахунку обіцянка Трампа ввести санкції проти рф?
росія зупинятися не збирається, мирної угоди з рф не буде. Трамп лише язиком може вводити...
17.05.2025 10:09 Ответить
Это ты так думаешь,а ему лично путя говорил неоднократно что готов остановится и договорится о длительном мире и он больше верит неплохому парню чем тебе или какому то из ЕС и не говоря о Зеленском
17.05.2025 10:13 Ответить
Звісно, ху"ло для Трампа кумир, і Трамп готовий лайно їсти тільки б не розчаровуватися в ху"лі.
17.05.2025 10:23 Ответить
17.05.2025 10:11 Ответить
Всі люли поділяються на дві половини. Одна половина стримує обіцянки, навть дані КОТУ (я так і живу), і друга - яка кладе на свої обіцянки, всі жл ціього звикають і не вірять. Я давно вчителюю.... задайте мені питання - скільки разів треба збрехати, щоб тобі не вірли вже ніколи.... відповідь знає будь-хто, вже не вірять, просто не реагують і роблять імітацію віри
17.05.2025 10:11 Ответить
Трамп уже победил Китай таможенными тарифами? Или, то так, шутки были? А теперь, как хрястнет из за уха!
17.05.2025 10:35 Ответить
Вже провалились
17.05.2025 10:40 Ответить
трумп: бла-бла-бла-бла-бла............і знову бла-бла-бла. американці, що ви вибрали? рудого балабола.
17.05.2025 10:41 Ответить
щоб мовчав і то було б краще для світу.
17.05.2025 10:43 Ответить
Тут доречно зацитувати Юрія Луканова:
"У Трампа незбагненна, огидна любов до *****. Так, він іноді робить крок назад, мовляв, «я не такий», а потім - ой, лихо! - знову облизує кремлівську дупу, ніби там медом намазано.
І це - президент найпотужнішої країни світу?!Сором і ганьба. Хлопчик на побігеньках у диктатора з ядерним комплексом неповноцінності.
Правда в тому, що ситуація у нього - як у самого *****. Поки в середині країни не станеться грандіозна катастрофа - нічого не зміниться.
У Трампа рейтинг повзе до дна. Його політика, окрім міграційної і то з натяжкою, не має підтримки - ні в Штатах, ні тим паче у світі. Величезний розрив між схваленням і несхваленням серед американців на користь несхвалення".
17.05.2025 10:45 Ответить
обіцяв пан кожуха. тай слово його тепле...
17.05.2025 10:49 Ответить
17.05.2025 10:55 Ответить
А що, старому пирдуну і імпотенту Трампону хтось вірить? Мордою Трампона практично всі підтерлися, починаючи з хуситів і закінуючи фюрером кацапського рейха ******. Причому ***** підтерся Трампоном багато разів, не меньше десятка раз. Очевидно, рудому довбодятлу це подобається.
17.05.2025 11:08 Ответить
1) Trump really does want to end the war. If he did not, he would have stopped talking about it a long time ago, and his voters wouldn't care one bit.
2) Trump does not view Ukraine as an ally, but rather as an obscure, poor, and rather irrelevant far away country, supporting which has cost the US a lot of money, and that needs to stop.
3) Trump does not think that the US's duty is to support every country in the world just because it declares itself democratic. He does not value liberal democracy too much. He comes from business where the CEO's power is absolute. What he does value above all, is the ability to make money. Capitalism is not necessarily about democracy or human rights. Capitalism is about making money, more money tomorrow than today. If an authoritarian regime is effective in generating wealth and asserting its interests, Trump will work with them, gladly. If a democratic country is constantly teetering on the brink due to excessive spending on social programs, if it has neglected its own defense thinking that someone else will protect it for free, such country will be despised and taken advantage by Trump.
Once you internalize these things, quite simple things really, Trump's position becomes quite clear and consistent, and it will save you constant disappointment.
17.05.2025 11:17 Ответить
якщо одна країна абсолютно безкоштовно забрала у іншої країни 3ій потенціал зброї в світі, включно з ядерною, під гарантії безпеки, то чи не прийшов час цій країні що пограбували, розібратися з грабіжником? у судовому порядку, чи відновлюючи ядерну зброю, чи в інший спосіб?
18.05.2025 00:34 Ответить
Та її вже не укладено.Причому в черговий раз.А агент Краснов просто філонить.
17.05.2025 11:22 Ответить
Гнида рижа, твою позицію вже ясно. Хочеш весь світ у війну поглинути, а далі з Китаєм дєрібанити, шо залишилося
17.05.2025 11:39 Ответить
Від обіцянок рудого пса вже нудотно. Компромат зі збоченими сексуальними стосунками дозволить кацапєтовці тримати цього напівдурника на короткому ланцюжку.
17.05.2025 12:00 Ответить
Промоскальська рижа сволоч.
17.05.2025 12:46 Ответить
Вангую що звиздить!!
Але тримаємо кулачки, може все ж толкові депутати з респів такі дотиснуть цей шапітолій
17.05.2025 14:17 Ответить
 
 