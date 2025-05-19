ЄС уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ у координації з США, - речник уряду ФРН Корнеліус

Євросоюз має намір запровадити 18-й пакет санкцій проти РФ у координації з американськими партнерами.

Це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Готується 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві (під час візиту лідерів чотирьох європейських держав 10 травня. - Ред.). І для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти, … це координується і має бути узгоджено з американцями… Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу", - сказав Корнеліус.

За його словами, канцлер Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Щодо змісту пакета речник додав, що німецький уряд підтримує пункти, які стосуються газогону "Північний потік".

"Звичайно, також важливо, щоб США підтримали потенційний пакет санкцій. Це дуже залежатиме від результату сьогоднішньої розмови", - зауважив Корнеліус, маючи на увазі заплановану телефонну розмову президента США Дональда Трампа пізніше в понеділок з президентом України, диктатором РФ і керівниками низки європейських держав.

Під час телефонної розмови європейських лідерів з Трампом напередодні деталі санкцій, зокрема щодо газогону, не обговорювалися, уточнив Корнеліус.

Він нагадав, що основний меседж в тому, що німецький уряд разом зі своїми європейськими партнерами та США неодноразово закликав Росію погодитися на безумовне припинення вогню, щоб можна було розпочати мирний процес. У цьому контексті додаткові санкції лише мають на меті ще раз підкреслити основну вимогу, а саме те, що від керівника Росії очікують згоди на безумовне припинення вогню.

Урядовий речник звернув увагу на посилення останніми днями дипломатичних зусиль, "єдність, чіткість та ясність у тоні європейських партнерів, а також Сполучених Штатів".

"Існує надзвичайно тісна координація між США та європейськими партнерами", - сказав Корнеліус.

Загалом щодо санкцій, то в Берліні переконані, що вони "безумовно, мають ефект", хоча громадськість дуже часто недооцінює їх вплив на російську економіку.

Речник МЗС Крістіан Вагнер своєю чергою поінформував, що відбулась розмова міністра закордонних справ ФРН Йоганна Вадефуля з його китайським колегою, під час якої однією з тем була війна, яку Росія веде в Україні.

Раніше Бессент повідомляв, що США без вагань посилять санкції проти РФ, якщо Путін не вестиме перемовини в дусі доброї волі.