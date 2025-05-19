Європа посилить санкції проти РФ, як ми й домовлялись з Трампом, - Мерц

Європа введе більше санкцій проти Росії. Про це європейські лідери домовились з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в соцмережі Х написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ.

"Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з Путіним", - заявив Мерц.

Нагадаємо 19 травня відбулась розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Читайте: ЄС уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ у координації з США, - речник уряду ФРН Корнеліус