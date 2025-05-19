Європа посилить санкції проти РФ, як ми й домовлялись з Трампом, - Мерц
Європа введе більше санкцій проти Росії. Про це європейські лідери домовились з президентом США Дональдом Трампом.
Про це в соцмережі Х написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ.
"Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з Путіним", - заявив Мерц.
Нагадаємо 19 травня відбулась розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.
3 місяці говорили і ні до чого не договорились.
треба щоб зустрілись україна , росія, сша і європа і розробили для україни гарантії. гарантії, які утримували б росію від подальшого нападу.
якщо росія буде проти будь-яких гарантій для україни, значить вона боїться не розширення нато, а вона боїться не мати можливості в майбутньому нападати на україну.
росія має показати , що вона не має бажання в майбутньому нападати на україну, значить вона має погодитись на гарантії безпеки для україни. інакше - накладати санкції.
+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ у випадку повторного нападу росії:
автоматично запускається лендліз від сша для україни і лендліз від європи;
росію автоматично признають країною спонсором тероризму - ніяка країна не зможе з нею торгувати;
на росію автоматично накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє);
+ Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити.
+ Захід надає Україні 400 літаків, Україна наймає частних пілотів по всьому с віту
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
росія має це підписати. вона ж не збирається знову нападати на україну, то чого їй цього боятися?
Ви зараз живете у Франції? Спитайте на вулиці перехожих, вони дуже хочуть воювати в Україні?
Регулярні сухопутні війська країн-членів ЄС (активна армія):
Орієнтовно: 850 000 - 950 000 військовослужбовців
➕ З урахуванням резервістів, тероборони, жандармерії (наприклад, у Франції, Італії):
Загалом: 1,8 - 2,2 мільйона осіб
Оцінка по основних країнах ЄС (активна армія, наземні війська):
КраїнаНаземні війська (приблизно)Франція~120 000Німеччина~65 000Італія~60 000Польща~85 000Іспанія~50 000Румунія~45 000Греція~90 000Нідерланди~20 000Швеція~15 000Фінляндія~20 000 (але ~280 000 резерву!)Угорщина~15 000Чехія~18 000Хорватія~12 000Литва~12 000Латвія~7 000Естонія~7 000Болгарія~18 000Словаччина~10 000Португалія~15 000Бельгія~10 000Австрія~14 000Ірландія~7 000Данія~9 000Словенія~7 000Люксембург~1 000Мальта, Кіпр~3 000 - 5 000
Чим краще живуть люди, тим меньш вони хочуть лізти жити в окопі під дрони та снаряди.
Скільки з того мільйону військових в Європі прийшли туди за грошима та пенсіями, похизуватися формою і постріляти з великого кулемету?
Запропонуйте своїм знайомим французам просто викопати яму у лісі і пожити в неї декілька тижнів чи місяців. Ось і побачите скільки з них буде воювати.
Перетворили державу на Ізраїль, це буде продовжуватися ще багато-багато років...
Тепер для товарища Сі введе 500%?
Ви смієтеся чи приколюєтеся?
Щоби там не патякав ************ Тромб.