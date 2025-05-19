Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Україна та РФ "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни.

Про це він написав у своїй соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно завершилася моя двогодинна розмова з Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія й Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден", - написав він.

За його словами, для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства.

"Її потенціал необмежений. Так само й Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Про це я проінформував Зеленського, президента Єврокомісії, президента Франції, прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови зі мною, одразу після розмови із Путіним.

Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться", - додав лідер США.

