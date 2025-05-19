УКР
Новини
Трамп запропонує Путіну економічні вигоди та "розморожування" відносин, - Венс

Венс про розмову Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп, який зараз проводить телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, може запропонувати йому "економічні вигоди" та "розморожування" відносини із Заходом. 

Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?". Є багато економічних вигод від розморожування відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей", - сказав Венс.

За його словами, між Росією та Заходом існує "фундаментальна недовіра", і Трамп вважає це "відверто дурнею".

"Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє", - додав американський посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зателефонував Зеленському перед розмовою з Путіним, - ОП

За даними Reuters, станом на 17.45 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

путін володимир (24676) Трамп Дональд (6986) війна в Україні (5833) Джей Ді Венс (131)
Топ коментарі
+43
Чистий, дистильований ідіотизм...
19.05.2025 18:59 Відповісти
+24
Цікаво,вони самі розуміють,що виглядають повними ідіотами?
19.05.2025 19:01 Відповісти
+24
Синдром Данінга-Крюгера: дураки не усвідомлюють що вони дураки, бо вони дураки.
19.05.2025 19:06 Відповісти
19.05.2025 18:59 Відповісти
трампотизм
19.05.2025 19:03 Відповісти
...І какаву з чаєм.
19.05.2025 19:03 Відповісти
"Найгірший жарт, який може зіграти доля з розумною людиною - це поставити її
в залежність від дурня"

Джакомо Казанова, XVII ст.
19.05.2025 19:11 Відповісти
Він ще міг би запропонувати свою руду сраку, але Кабаєву йому мабудь не переплюнути...
19.05.2025 19:00 Відповісти
Интересно, какое именно }{уйло сейчас говорит с Трампоном?
19.05.2025 19:01 Відповісти
19.05.2025 19:01 Відповісти
19.05.2025 19:06 Відповісти
Звісно, ні!
19.05.2025 19:28 Відповісти
Повний провал Штірліца!
19.05.2025 19:02 Відповісти
Хочешь мiра, готовся к войне!
19.05.2025 19:03 Відповісти
Лишній раз доводить що дебіли навіть не задумувались про причини війни. Ху-йло срало з гори на любі економічні вигоди, гроші його не цікавлять - воно вже пройшло той етап. Йому подобається вбивати і "приростати" зємлямі.
І ви нічого не можете запропонувать що його цікавить...
19.05.2025 19:04 Відповісти
Ага і не розуміють що пуйлу насрати скільки москалів здохне ща його "хотєлкі".
19.05.2025 19:58 Відповісти
Економічні вигоди розморожування раші за рахунок України. Це ж було вже.
19.05.2025 19:04 Відповісти
Путіну того не треба.

Як співала Віка Врадій - нам нє нада калбаси, нам нє нада масла, тільки б зірка на кремлі нігди не погасла.
19.05.2025 19:05 Відповісти
На граблі знову з розгону. Забули як в 2008 році вже жмакали червону кнопку та починали з нуля відносини. Ну і що дуже допомогло приборкати пукіна. Це ж по історичним мірками було зовсім недавно.
19.05.2025 19:07 Відповісти
Доречі багато років тому Митець зпрогнозував результати цих перемовин.

"А він їй: "как ето?" А вона говорит єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вона його сама виї*ла. Ну, значить, він їй целку зламав, йому понравилось. А вона лежить і каже: "а тепер пішов на х*й". А він: "как ето?.." От, жалко пацана." (С)
19.05.2025 19:07 Відповісти
***** не зрозумів - економічні вигоди та "розморожування" відносин за окупацію теріторії сусідньої держави?
19.05.2025 19:08 Відповісти
Так, гвалтівника треба плюшками заохочувати!
19.05.2025 19:22 Відповісти
Злапали б Чікатіла,і замість тюрми- даваай його підкупляти всілякими смаколиками,під чесне слово((
19.05.2025 19:09 Відповісти
Капець. Він клінічний ідіот
19.05.2025 19:11 Відповісти
19.05.2025 19:12 Відповісти
Так саме за це місцеві хохлокацапи і оброблені ними кугУти й ненавидять Порошенка.
19.05.2025 19:22 Відповісти
як виявилось,Нація в на складає 25%, решта насєлєніє
19.05.2025 19:26 Відповісти
та ні, нації у нас 3-4%
19.05.2025 19:45 Відповісти
цікаво. поясніть хто у Вашому розумінні ці 3-4%. порохоботів якраз і є 25%
19.05.2025 20:04 Відповісти
порохоботів???? це тих, кого бісять "цинічні бандери"?
20.05.2025 09:56 Відповісти
а хто це такі? я і не чув про них
20.05.2025 10:36 Відповісти
Россія, це як зозуля (кукушка), яка підкидує в гнізда інших пташок свої яйця, а потім кукушата викидують з гнізд маленьких пташенят пташки чиє гніздо.
От так кацапокукушкі робили з Україною 400 років.
19.05.2025 19:54 Відповісти
це найбільша проблема. наша історія. яка переписана тисячу разів.
19.05.2025 20:05 Відповісти
Нормальный подход. Чувак загнал в землю сотни тысяч людей, развалил десятки населённых пунктов, а ему 'економiчнi вигоди'.
19.05.2025 19:14 Відповісти
Справа навіть не в цьому. Трампу до сраки ті вбиті і розваляні. Справа в тому, шо ***** Трампа вже сто раз нах послав. А Трамп все сподівається шо в стоперший раз шось зміниться.
19.05.2025 19:18 Відповісти
На цю тему безліч анекдотів. Якщо в цей раз ***** не пошле, то Трампу вже й не сподобається.
19.05.2025 19:35 Відповісти
19.05.2025 21:43 Відповісти
трамп решил мощно задвинуть
19.05.2025 19:14 Відповісти
«Вєлікокацапія увєдоміла США
о готовящємся в ночь на 19-є запускє PC-24 "Ярс" 2
в соответствіі с договором о стратегічєском вооруженіі.
Відно хпутин Трампа хотєл попугать пєрєд тєлєф разговором.
Но відно ржа всє поєла і
Ярс развалілся на стартє» (люди кажуть).
19.05.2025 19:18 Відповісти
Відмова двигуна міжконтинентальної стратегічної ракети РС-24 "Ярс" врятувала від більш серйозних наслідків після її можливого запуску. Технічний огляд ракети зафіксував несправність інерціальної системи наведення ракети. ГЗМ tZE inform https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
19.05.2025 19:29 Відповісти
)(уйло мріяло коли настане час що будут його вмовляти - а тут Бінго сам президент США йому щось пропонує
19.05.2025 19:19 Відповісти
Пуйло скаже, як тільки так зразу, як тільки Україна капітулює давайте ваші "економічні вигоди" та "розморожування" відносини із Заходом
19.05.2025 19:22 Відповісти
так, він скаже я на всьо согласєн, но продолженіє тіко за столом пєрєговоров с Украином без представителей США
19.05.2025 19:32 Відповісти
Рыжий имбецил, ты не понимаешь, шо ты палишься - ты теперь либо полный дебил, либо краснов.
19.05.2025 19:33 Відповісти
Хто б сумнівався
19.05.2025 19:33 Відповісти
умиротворення диктатора... десь ми це вже бачили в історії...
трамп ще ментально не дожив до середини 20-го ст. мабуть, він ще не знає що це не спрацювало
19.05.2025 19:39 Відповісти
головне щоб не забули про репарації...
19.05.2025 19:40 Відповісти
Вже всім ясно, ***** одержимий захопленням України - це головна ціль його сраного життя
19.05.2025 19:45 Відповісти
американський торгаш з роду Юди, торгує життям українців.українськими надрами і українськими територіями із світовим рашистським злочинцем .якому місце на електричному стільці.а не за столом будь яких переговорів...Світ котиться в пропасть...
19.05.2025 19:47 Відповісти
драп тепер прокукарікає що мав дуже добру розмову з )(уйлом і Україна повинна поступитись територіями і відмовитись від вступу до НАТО заради "миру". як слинив дупу )(уйла звичайно змовчить. рудий гандон!!!
19.05.2025 19:55 Відповісти
Тобто злочинців треба не карати, а заохочувати.
Типу ловить коп злочинця і такий: ""Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє! Перестань вбивати/гвалтувати/грабувати, і підем пива *******, а ще я в тебе крадене куплю. Бачиш, є багато економічних вигод від розморожування відносин між тобою і суспільством."

Ок.
19.05.2025 20:27 Відповісти
19.05.2025 20:32 Відповісти
А ще відсосе і поцілує у дупу!!!
19.05.2025 22:10 Відповісти
Ці наївні американські дурники вважають, що в них є козир в рукаві у вигляді грошей. Їх вузький світогляд не допускає думки , що путєру це вже давно не цікаво. Бо йому не потрібні гроші. Він вже має владу більше ніж можуть дати гроші - власну країну з покірними рабами, які слухняно вмирають за його наказом. Наступний левел - це проголосити себе божеством. Чим можна такого підкупити? Тільки людськими жертвоприношеннями у вигляді загибелі України.
19.05.2025 22:12 Відповісти
Походу термін "ДОВБО(ОЙ)Б", щойно набув офіційного медицинського статусу...
19.05.2025 23:16 Відповісти
терпіти не можу задорнова, але піндоси таки тупі. В них клепки не вистачає, щоб зрозуміти, що для кацапів гроші то пил, вони їх і так на нафті і газі зароблять. І воюють вони за інше. Тому немає іншого шляху зупинити цю війну, як забрати у кацапів джерело доходу і озброїти жертву.
20.05.2025 00:17 Відповісти
Майже як - дєлай шо хош, всьо будєт харашо.
20.05.2025 01:01 Відповісти
 
 