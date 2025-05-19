Трамп запропонує Путіну економічні вигоди та "розморожування" відносин, - Венс
Президент США Дональд Трамп, який зараз проводить телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, може запропонувати йому "економічні вигоди" та "розморожування" відносини із Заходом.
Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?". Є багато економічних вигод від розморожування відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей", - сказав Венс.
За його словами, між Росією та Заходом існує "фундаментальна недовіра", і Трамп вважає це "відверто дурнею".
"Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє", - додав американський посадовець.
За даними Reuters, станом на 17.45 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
в залежність від дурня"
Джакомо Казанова, XVII ст.
І ви нічого не можете запропонувать що його цікавить...
Як співала Віка Врадій - нам нє нада калбаси, нам нє нада масла, тільки б зірка на кремлі нігди не погасла.
"А він їй: "как ето?" А вона говорит єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вона його сама виї*ла. Ну, значить, він їй целку зламав, йому понравилось. А вона лежить і каже: "а тепер пішов на х*й". А він: "как ето?.." От, жалко пацана." (С)
От так кацапокукушкі робили з Україною 400 років.
о готовящємся в ночь на 19-є запускє PC-24 "Ярс" 2
в соответствіі с договором о стратегічєском вооруженіі.
Відно хпутин Трампа хотєл попугать пєрєд тєлєф разговором.
Но відно ржа всє поєла і
Ярс развалілся на стартє» (люди кажуть).
трамп ще ментально не дожив до середини 20-го ст. мабуть, він ще не знає що це не спрацювало
Типу ловить коп злочинця і такий: ""Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє! Перестань вбивати/гвалтувати/грабувати, і підем пива *******, а ще я в тебе крадене куплю. Бачиш, є багато економічних вигод від розморожування відносин між тобою і суспільством."
Ок.