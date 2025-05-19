Трамп запропонує Путіну економічні вигоди та "розморожування" відносин, - Венс

Президент США Дональд Трамп, який зараз проводить телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, може запропонувати йому "економічні вигоди" та "розморожування" відносини із Заходом.

Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?". Є багато економічних вигод від розморожування відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей", - сказав Венс.

За його словами, між Росією та Заходом існує "фундаментальна недовіра", і Трамп вважає це "відверто дурнею".

"Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє", - додав американський посадовець.

За даними Reuters, станом на 17.45 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.