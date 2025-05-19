Трамп предложит Путину экономические выгоды и "размораживание" отношений, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп, который сейчас проводит телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, может предложить ему "экономические выгоды" и "размораживание" отношений с Западом.

Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что президент скажет президенту Путину: "Послушайте, вы это серьезно? Вы это серьезно?". Есть много экономических выгод от размораживания отношений между Россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если будете продолжать убивать много невинных людей", - сказал Вэнс.

По его словам, между Россией и Западом существует "фундаментальное недоверие", и Трамп считает это "откровенно глупостью".

"Мы должны быть способными выйти за рамки ошибок, которые были сделаны в прошлом, но для танго нужны двое", - добавил американский чиновник.

По данным Reuters, по состоянию на 17.45 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.