Трамп предложит Путину экономические выгоды и "размораживание" отношений, - Вэнс

Венс о разговоре Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп, который сейчас проводит телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, может предложить ему "экономические выгоды" и "размораживание" отношений с Западом.

Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что президент скажет президенту Путину: "Послушайте, вы это серьезно? Вы это серьезно?". Есть много экономических выгод от размораживания отношений между Россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если будете продолжать убивать много невинных людей", - сказал Вэнс.

По его словам, между Россией и Западом существует "фундаментальное недоверие", и Трамп считает это "откровенно глупостью".

"Мы должны быть способными выйти за рамки ошибок, которые были сделаны в прошлом, но для танго нужны двое", - добавил американский чиновник.

Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП

По данным Reuters, по состоянию на 17.45 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

путин владимир (32068) Трамп Дональд (6465) война в Украине (5794) Джей Ди Вэнс (129)
+43
Чистий, дистильований ідіотизм...
19.05.2025 18:59
+24
Цікаво,вони самі розуміють,що виглядають повними ідіотами?
19.05.2025 19:01
+24
Синдром Данінга-Крюгера: дураки не усвідомлюють що вони дураки, бо вони дураки.
19.05.2025 19:06
Чистий, дистильований ідіотизм...
19.05.2025 18:59
трампотизм
19.05.2025 19:03
...І какаву з чаєм.
19.05.2025 19:03
"Найгірший жарт, який може зіграти доля з розумною людиною - це поставити її
в залежність від дурня"

Джакомо Казанова, XVII ст.
19.05.2025 19:11
Він ще міг би запропонувати свою руду сраку, але Кабаєву йому мабудь не переплюнути...
19.05.2025 19:00
Интересно, какое именно }{уйло сейчас говорит с Трампоном?
19.05.2025 19:01
Цікаво,вони самі розуміють,що виглядають повними ідіотами?
19.05.2025 19:01
Синдром Данінга-Крюгера: дураки не усвідомлюють що вони дураки, бо вони дураки.
19.05.2025 19:06
Звісно, ні!
19.05.2025 19:28
Повний провал Штірліца!
19.05.2025 19:02
Хочешь мiра, готовся к войне!
19.05.2025 19:03
Лишній раз доводить що дебіли навіть не задумувались про причини війни. Ху-йло срало з гори на любі економічні вигоди, гроші його не цікавлять - воно вже пройшло той етап. Йому подобається вбивати і "приростати" зємлямі.
І ви нічого не можете запропонувать що його цікавить...
19.05.2025 19:04
Ага і не розуміють що пуйлу насрати скільки москалів здохне ща його "хотєлкі".
19.05.2025 19:58
Економічні вигоди розморожування раші за рахунок України. Це ж було вже.
19.05.2025 19:04
Путіну того не треба.

Як співала Віка Врадій - нам нє нада калбаси, нам нє нада масла, тільки б зірка на кремлі нігди не погасла.
19.05.2025 19:05
На граблі знову з розгону. Забули як в 2008 році вже жмакали червону кнопку та починали з нуля відносини. Ну і що дуже допомогло приборкати пукіна. Це ж по історичним мірками було зовсім недавно.
19.05.2025 19:07
Доречі багато років тому Митець зпрогнозував результати цих перемовин.

"А він їй: "как ето?" А вона говорит єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вона його сама виї*ла. Ну, значить, він їй целку зламав, йому понравилось. А вона лежить і каже: "а тепер пішов на х*й". А він: "как ето?.." От, жалко пацана." (С)
19.05.2025 19:07
***** не зрозумів - економічні вигоди та "розморожування" відносин за окупацію теріторії сусідньої держави?
19.05.2025 19:08
Так, гвалтівника треба плюшками заохочувати!
19.05.2025 19:22
Злапали б Чікатіла,і замість тюрми- даваай його підкупляти всілякими смаколиками,під чесне слово((
19.05.2025 19:09
Капець. Він клінічний ідіот
19.05.2025 19:11
19.05.2025 19:12
Так саме за це місцеві хохлокацапи і оброблені ними кугУти й ненавидять Порошенка.
19.05.2025 19:22
як виявилось,Нація в на складає 25%, решта насєлєніє
19.05.2025 19:26
та ні, нації у нас 3-4%
19.05.2025 19:45
цікаво. поясніть хто у Вашому розумінні ці 3-4%. порохоботів якраз і є 25%
19.05.2025 20:04
порохоботів???? це тих, кого бісять "цинічні бандери"?
20.05.2025 09:56
а хто це такі? я і не чув про них
20.05.2025 10:36
Россія, це як зозуля (кукушка), яка підкидує в гнізда інших пташок свої яйця, а потім кукушата викидують з гнізд маленьких пташенят пташки чиє гніздо.
От так кацапокукушкі робили з Україною 400 років.
19.05.2025 19:54
це найбільша проблема. наша історія. яка переписана тисячу разів.
19.05.2025 20:05
Нормальный подход. Чувак загнал в землю сотни тысяч людей, развалил десятки населённых пунктов, а ему 'економiчнi вигоди'.
19.05.2025 19:14
Справа навіть не в цьому. Трампу до сраки ті вбиті і розваляні. Справа в тому, шо ***** Трампа вже сто раз нах послав. А Трамп все сподівається шо в стоперший раз шось зміниться.
19.05.2025 19:18
На цю тему безліч анекдотів. Якщо в цей раз ***** не пошле, то Трампу вже й не сподобається.
19.05.2025 19:35
19.05.2025 21:43
трамп решил мощно задвинуть
19.05.2025 19:14
«Вєлікокацапія увєдоміла США
о готовящємся в ночь на 19-є запускє PC-24 "Ярс" 2
в соответствіі с договором о стратегічєском вооруженіі.
Відно хпутин Трампа хотєл попугать пєрєд тєлєф разговором.
Но відно ржа всє поєла і
Ярс развалілся на стартє» (люди кажуть).
19.05.2025 19:18
Відмова двигуна міжконтинентальної стратегічної ракети РС-24 "Ярс" врятувала від більш серйозних наслідків після її можливого запуску. Технічний огляд ракети зафіксував несправність інерціальної системи наведення ракети. ГЗМ tZE inform https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
19.05.2025 19:29
)(уйло мріяло коли настане час що будут його вмовляти - а тут Бінго сам президент США йому щось пропонує
19.05.2025 19:19
Пуйло скаже, як тільки так зразу, як тільки Україна капітулює давайте ваші "економічні вигоди" та "розморожування" відносини із Заходом
19.05.2025 19:22
так, він скаже я на всьо согласєн, но продолженіє тіко за столом пєрєговоров с Украином без представителей США
19.05.2025 19:32
Рыжий имбецил, ты не понимаешь, шо ты палишься - ты теперь либо полный дебил, либо краснов.
19.05.2025 19:33
Хто б сумнівався
19.05.2025 19:33
умиротворення диктатора... десь ми це вже бачили в історії...
трамп ще ментально не дожив до середини 20-го ст. мабуть, він ще не знає що це не спрацювало
19.05.2025 19:39
головне щоб не забули про репарації...
19.05.2025 19:40
Вже всім ясно, ***** одержимий захопленням України - це головна ціль його сраного життя
19.05.2025 19:45
американський торгаш з роду Юди, торгує життям українців.українськими надрами і українськими територіями із світовим рашистським злочинцем .якому місце на електричному стільці.а не за столом будь яких переговорів...Світ котиться в пропасть...
19.05.2025 19:47
драп тепер прокукарікає що мав дуже добру розмову з )(уйлом і Україна повинна поступитись територіями і відмовитись від вступу до НАТО заради "миру". як слинив дупу )(уйла звичайно змовчить. рудий гандон!!!
19.05.2025 19:55
Тобто злочинців треба не карати, а заохочувати.
Типу ловить коп злочинця і такий: ""Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє! Перестань вбивати/гвалтувати/грабувати, і підем пива *******, а ще я в тебе крадене куплю. Бачиш, є багато економічних вигод від розморожування відносин між тобою і суспільством."

Ок.
19.05.2025 20:27
19.05.2025 20:32
А ще відсосе і поцілує у дупу!!!
19.05.2025 22:10
Ці наївні американські дурники вважають, що в них є козир в рукаві у вигляді грошей. Їх вузький світогляд не допускає думки , що путєру це вже давно не цікаво. Бо йому не потрібні гроші. Він вже має владу більше ніж можуть дати гроші - власну країну з покірними рабами, які слухняно вмирають за його наказом. Наступний левел - це проголосити себе божеством. Чим можна такого підкупити? Тільки людськими жертвоприношеннями у вигляді загибелі України.
19.05.2025 22:12
Походу термін "ДОВБО(ОЙ)Б", щойно набув офіційного медицинського статусу...
19.05.2025 23:16
терпіти не можу задорнова, але піндоси таки тупі. В них клепки не вистачає, щоб зрозуміти, що для кацапів гроші то пил, вони їх і так на нафті і газі зароблять. І воюють вони за інше. Тому немає іншого шляху зупинити цю війну, як забрати у кацапів джерело доходу і озброїти жертву.
20.05.2025 00:17
Майже як - дєлай шо хош, всьо будєт харашо.
20.05.2025 01:01
 
 