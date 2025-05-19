Трамп предложит Путину экономические выгоды и "размораживание" отношений, - Вэнс
Президент США Дональд Трамп, который сейчас проводит телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, может предложить ему "экономические выгоды" и "размораживание" отношений с Западом.
Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что президент скажет президенту Путину: "Послушайте, вы это серьезно? Вы это серьезно?". Есть много экономических выгод от размораживания отношений между Россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если будете продолжать убивать много невинных людей", - сказал Вэнс.
По его словам, между Россией и Западом существует "фундаментальное недоверие", и Трамп считает это "откровенно глупостью".
"Мы должны быть способными выйти за рамки ошибок, которые были сделаны в прошлом, но для танго нужны двое", - добавил американский чиновник.
По данным Reuters, по состоянию на 17.45 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в залежність від дурня"
Джакомо Казанова, XVII ст.
І ви нічого не можете запропонувать що його цікавить...
Як співала Віка Врадій - нам нє нада калбаси, нам нє нада масла, тільки б зірка на кремлі нігди не погасла.
"А він їй: "как ето?" А вона говорит єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вона його сама виї*ла. Ну, значить, він їй целку зламав, йому понравилось. А вона лежить і каже: "а тепер пішов на х*й". А він: "как ето?.." От, жалко пацана." (С)
От так кацапокукушкі робили з Україною 400 років.
о готовящємся в ночь на 19-є запускє PC-24 "Ярс" 2
в соответствіі с договором о стратегічєском вооруженіі.
Відно хпутин Трампа хотєл попугать пєрєд тєлєф разговором.
Но відно ржа всє поєла і
Ярс развалілся на стартє» (люди кажуть).
трамп ще ментально не дожив до середини 20-го ст. мабуть, він ще не знає що це не спрацювало
Типу ловить коп злочинця і такий: ""Ми маємо бути здатними вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє! Перестань вбивати/гвалтувати/грабувати, і підем пива *******, а ще я в тебе крадене куплю. Бачиш, є багато економічних вигод від розморожування відносин між тобою і суспільством."
Ок.