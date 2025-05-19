РУС
Новости Разговор Трампа и Зеленского
Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП

Трамп поговорил с Зеленским перед разговором с Путиным

В понедельник, 19 мая, американский лидер Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в российско-украинской войне с телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в Офисе президента Украины

Ожидалось, что первым этапом дипломатии станет разговор Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, однако Трамп решил начать с украинской стороны.

По данным Reuters, по состоянию на 17:45 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет видеть прекращение огня как можно скорее, - Белый дом

Зеленский Владимир (21697) Трамп Дональд (6465)
+23
19.05.2025 18:43 Ответить
+19
19.05.2025 18:46 Ответить
+12
19.05.2025 18:38 Ответить
Сказав - Зеля - не сци - я його ушатаю
19.05.2025 18:35 Ответить
або навпаки ....
19.05.2025 18:37 Ответить
дивні дива) скляроз....
19.05.2025 18:37 Ответить
19.05.2025 18:38 Ответить
Пісець, шоу грн 5, у суботу 7
19.05.2025 18:41 Ответить
після розмови з )(йлом, трампон скаже що винен Зе бо не хоче домовлятися.... та в нього немає карт
19.05.2025 18:42 Ответить
19.05.2025 18:43 Ответить
19.05.2025 18:46 Ответить
Це вже не шостий. Так, звичайний ********...
19.05.2025 19:13 Ответить
пів шостий
19.05.2025 19:16 Ответить
19.05.2025 18:48 Ответить
Вирішив перепитати, чи в боневтіка часом не з"явилися карти...
19.05.2025 18:48 Ответить
Є в нього карта, козирний туз - безмежне джерело чистої енергії в європейців. Нафта й газ ************ тільки для хімії, транспорт перейде на чисте джеоело енергії. Джерело таке що дрон зможе долетіти до Австралії й назад повернутись без підзарядки. Машина, грузовик і т.д. може їздити до повного зносу без підзарядки, зарядний пристрій буде під капотом.
19.05.2025 18:59 Ответить
"безмежне джерело чистої енергії в європейців"

відколи це європейці приватизували сонце, вітер і воду? Ці джерела є в усього світу.
19.05.2025 19:03 Ответить
https://www.tiktok.com/@histoires_de_notre.monde/video/7488261853227846934?is_from_webapp=1&sender_device=pc
19.05.2025 19:11 Ответить
Назначіл любімой женой(с)
Судячи по піз'дюку воно вже не проти відписати оркам хоч 8 областей, аби трампуша нелігітімним не обзивав...
19.05.2025 18:49 Ответить
То вiн (трумп) щось говорив, чи тiльки мовчав в трубку?
19.05.2025 18:54 Ответить
Краткое содержание разговора: Вава, я всё просрал. Закупай Мивину.
19.05.2025 18:58 Ответить
Просто номери переплутав, адже старий дуже!
19.05.2025 19:03 Ответить
ПОТУЖНО!
19.05.2025 19:12 Ответить
 
 