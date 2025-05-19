Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП
В понедельник, 19 мая, американский лидер Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в российско-украинской войне с телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в Офисе президента Украины
Ожидалось, что первым этапом дипломатии станет разговор Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, однако Трамп решил начать с украинской стороны.
По данным Reuters, по состоянию на 17:45 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
відколи це європейці приватизували сонце, вітер і воду? Ці джерела є в усього світу.
Судячи по піз'дюку воно вже не проти відписати оркам хоч 8 областей, аби трампуша нелігітімним не обзивав...