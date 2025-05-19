Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным, - ОП

В понедельник, 19 мая, американский лидер Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в российско-украинской войне с телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в Офисе президента Украины

Ожидалось, что первым этапом дипломатии станет разговор Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, однако Трамп решил начать с украинской стороны.

По данным Reuters, по состоянию на 17:45 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

