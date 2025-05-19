Трамп и Путин завершили разговор: он длился более 2 часов (обновлено)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали телефонный разговор вечером 19 мая.

Об этом сообщает представитель Белого дома, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным продолжается", - сказал он.

Трамп "разочарован" Путиным и Владимиром Зеленским, заявили в Белом доме накануне встречи. Сам американский лидер выразил надежду на "продуктивный день".

До этого СМИ сообщали, что Зеленский имел разговор с Трампом, и ожидается, что будет еще один и после.

Также читайте: Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным, - Белый дом

Обновлено

Спустя более 2 часов Путин сообщил росСМИ, что разговор с Трампом был "содержательным, откровенным и весьма полезным".

Путин сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.