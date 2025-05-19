РУС
Трамп и Путин завершили разговор: он длился более 2 часов (обновлено)

Трамп и Путин начали телефонный разговор 19 мая

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали телефонный разговор вечером 19 мая.

Об этом сообщает представитель Белого дома, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным продолжается", - сказал он.

Трамп "разочарован" Путиным и Владимиром Зеленским, заявили в Белом доме накануне встречи. Сам американский лидер выразил надежду на "продуктивный день".

До этого СМИ сообщали, что Зеленский имел разговор с Трампом, и ожидается, что будет еще один и после.

Также читайте: Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным, - Белый дом

Обновлено

Спустя более 2 часов Путин сообщил росСМИ, что разговор с Трампом был "содержательным, откровенным и весьма полезным".

Путин сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

путин владимир россия США Трамп Дональд
Нецензурованi слова якi залишились: в, к, на...
19.05.2025 17:48 Ответить
-Мистер Путин, хелло!
-Сам ты хелло, Донни-гандонни.
19.05.2025 18:01 Ответить
У Трампа немає ганих карт
19.05.2025 20:05 Ответить
Трамп сiдае грати коли у нього в колодi усi тузи.
19.05.2025 20:24 Ответить
тузи чи козирі у нього є, але він ними чомусь не грає.
20.05.2025 07:42 Ответить
В якому розділі порно треба дивитись як Трамп робить добре Путіну ротом?
19.05.2025 17:49 Ответить
Залишайся тута! 😬
19.05.2025 17:50 Ответить
тількі для платних підписників і коло глядачів має обмежений доступ
19.05.2025 17:51 Ответить
П.: Алло
Т.: Х#йло!
19.05.2025 17:51 Ответить
розчарований.. дов*бо*об..
19.05.2025 17:51 Ответить
Нехай оби два подохнуть..дві тварюки.
19.05.2025 17:52 Ответить
19.05.2025 17:52 Ответить
цікви чи буде: ну а тепер ти клади. - ні, ти перший. - ні ти.
19.05.2025 17:54 Ответить
"Вазвращєніє Асісяя"
19.05.2025 17:54 Ответить
Локшина з вух Трампа ше не звисає?
19.05.2025 17:55 Ответить
Дурне питання, але запитаю - хтось має сумніви, що все завершиться пшиком?..
19.05.2025 17:56 Ответить
Путiн запропонуе новi переговори, Ти що?
19.05.2025 17:58 Ответить
стєнограмма розмови -" чмок-чмок-чмок-........" (хто в кого сосе- в оновленні новини) )))
19.05.2025 17:56 Ответить
19.05.2025 17:59 Ответить
🤣🤣🤣
19.05.2025 20:29 Ответить
19.05.2025 18:01 Ответить
Та тільки в дупу не дивись,
Бо закохаєшся колись.
19.05.2025 20:42 Ответить
*****, як завжди, пошле трампа, але той, знову як завжди, цього не зрозуміє та, знову як завжди, скаже, що розмова була чудова.
19.05.2025 18:02 Ответить
- Владімір, летс стап зе вор!
- Окей, бат фьорст а літл лекчур ***** половси енд печьеньеги
19.05.2025 18:02 Ответить
19.05.2025 18:06 Ответить
Та пофіг на неї! Ну почалася...Ми ж знаєм чим вона закінчиться! Носяться з цим рудим балаболом,як яхуд з мацою...Не варто навіть обговорювати цей спектакль...
19.05.2025 18:07 Ответить
Секс по телефону.
19.05.2025 18:07 Ответить
Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував Зеленському
19.05.2025 18:09 Ответить
Трамп пришле рахуконок за звонок.
19.05.2025 18:12 Ответить
19.05.2025 19:57 Ответить
Путiна тримають в заручниках!!!
19.05.2025 18:11 Ответить
В холодильнику профєссора Соловья.
19.05.2025 18:33 Ответить
Потім Тампон знову буде місяць розказувати що ***** гарний хлопець і хоче миру тільки Україна повинна ще щось віддати а сша повинні Сосію запросити в НАТО і ЄС
19.05.2025 18:13 Ответить
цікаво, сьогодні Трамп за акавафреш чи за жовто-блакитних?
19.05.2025 18:17 Ответить
Завтра очікуються наїзди на Україну
19.05.2025 18:28 Ответить
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения в искренности мирных намерений президента России Владимира Путина по поводу завершения войны с Украиной.

«Мы ждем реального мирного предложения «на столе», кроме того, президент Трамп предложит Путину экономические выгоды и восстановление отношений с остальным миром», - подчеркнул вице-президент США.
19.05.2025 18:41 Ответить
И румыны НАДУЛИ
19.05.2025 18:43 Ответить
Не забудьте повідомити, коли завершиться!
19.05.2025 19:27 Ответить
та до ***** ці їхні базари
19.05.2025 19:51 Ответить
А ***** за дві години про пЄчЄньЄгів встиг тампону розповісти?
19.05.2025 19:51 Ответить
краткий пересказ разговора:

Трамп: Президент Володя нам нужно поговорить ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.

Трамп: обсудить надо вопрос по ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.

Трамп: Если бы я был президентом то война бы никогда не началась
)(уйло: совершенно гениальная мысль, господин Трамп.

и так ДВА часа !!!
19.05.2025 19:53 Ответить
Зрозуміло чому тривала розмова аж дві години )Почали з печенігів,половців,козаків ...смольний,члєнін,хрущов...янукович,пєрєварот..
19.05.2025 19:53 Ответить
Видать про печенегов и половцев беседа шла часа полтора а оставшееся время про Рюриковичей и Ленина...
19.05.2025 19:54 Ответить
Щось мало . Про що не почув Трамп про рюріка печенігів чи про то хто вигадав Україну ?
19.05.2025 19:54 Ответить
❗️"рф готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре", - путін
19.05.2025 19:55 Ответить
"І Україні виявляється треба йти на компроміси з агресором"
19.05.2025 19:57 Ответить
Да хоть 20 часов, результат то какой? Ну да.
19.05.2025 19:57 Ответить
Два кремлёвские собаки в морской бой играли два часа?
19.05.2025 19:59 Ответить
солоденька парочка:рудий підар і облізлий педофіл...
19.05.2025 20:00 Ответить
⚡️Заяви путіна для ЗМІ за результатами розмови з Трампом. Нічого нового, особливо з урахуванням, що жодному слову диктатора вірити не можна.
19.05.2025 20:01 Ответить
Зараз почнеться нове облизування пукі та нагиб України, дивіться
19.05.2025 20:01 Ответить
Трамп - ,,Після розмови з моїм другом та взагалі харошім парнєм Балодей, я дізнався що України не існує. Балодя розповів що її тимчасово створював містер Лєнін, а мову для місцевих руських придумали у австрійському Генштабі,. Тож я особисто напишу новий історичний підручник для американських шкіл. Ні, ми разом з Балодєй напишимо. Або він напише сам.,,
19.05.2025 20:05 Ответить
Встретилось два маразматичных одиночества..
19.05.2025 20:07 Ответить
- Галубая луна, галубая луна..
- Галубааайя!!!
19.05.2025 20:08 Ответить
путин погано виглядає, довго не протягне
19.05.2025 20:08 Ответить
Дві години розводив розводила з Кремля визнаного судом шахрая та сельського дурника з Білого дому.
19.05.2025 20:09 Ответить
Трамп уже не мошенник: апелляционный суд отменил решение суда нижней инстанции.
19.05.2025 20:34 Ответить
Ссилочку пліз. Для ознайомлення такой надзвичайной події!
19.05.2025 21:17 Ответить
❗️Трамп незабаром виступить із заявою, - CNN
19.05.2025 20:09 Ответить
Лучше б переживали за здоровье Байдена, развязавшего руки Путину для начала войны словами "Если немножко, то можно".
19.05.2025 20:35 Ответить
Мединський, що ти знаєш про війни? Сідай, два.
https://www.youtube.com/watch?v=0ows9_-Td_4
19.05.2025 20:40 Ответить
Знов, очевидно, з Рюріковичів почав.
19.05.2025 20:47 Ответить
Цікаво хто перший заснув під час розмови, чи обидва разом в унісон?
19.05.2025 22:03 Ответить
2,5 години триває розмова прутіна з Трампом... Мабуть про пєчєнєгов задвигає
19.05.2025 22:35 Ответить
19.05.2025 23:06 Ответить
Путин объяснил что надо трампу делать что бы на месяц два остановится и начать за ново по любой придуманной причины
20.05.2025 04:51 Ответить
 
 