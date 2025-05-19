Трамп и Путин завершили разговор: он длился более 2 часов (обновлено)
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали телефонный разговор вечером 19 мая.
Об этом сообщает представитель Белого дома, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным продолжается", - сказал он.
Трамп "разочарован" Путиным и Владимиром Зеленским, заявили в Белом доме накануне встречи. Сам американский лидер выразил надежду на "продуктивный день".
До этого СМИ сообщали, что Зеленский имел разговор с Трампом, и ожидается, что будет еще один и после.
Обновлено
Спустя более 2 часов Путин сообщил росСМИ, что разговор с Трампом был "содержательным, откровенным и весьма полезным".
Путин сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.
-Сам ты хелло, Донни-гандонни.
Т.: Х#йло!
Бо закохаєшся колись.
- Окей, бат фьорст а літл лекчур ***** половси енд печьеньеги
«Мы ждем реального мирного предложения «на столе», кроме того, президент Трамп предложит Путину экономические выгоды и восстановление отношений с остальным миром», - подчеркнул вице-президент США.
Трамп: Президент Володя нам нужно поговорить ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.
Трамп: обсудить надо вопрос по ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.
Трамп: Если бы я был президентом то война бы никогда не началась
)(уйло: совершенно гениальная мысль, господин Трамп.
и так ДВА часа !!!
- Галубааайя!!!
2,5 години триває розмова прутіна з Трампом... Мабуть про пєчєнєгов задвигає