Трамп та Путін завершили розмову: вона тривала понад 2 години (оновлено)

Трамп та Путін провели телефонну розмову 19 травня

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін почали телефонну розмову ввечері 19 травня. Завершили її через понад 2 години. 

Про це повідомляє представник Білого дому, пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним триває", - сказав він. 

Трамп "розчарований" Путіним і Володимиром Зеленським, заявили в Білому домі напередодні зустрічі. Сам американський лідер висловив сподівання на "продуктивний день".

До цього ЗМІ повідомляли, що Зеленський мав розмову із Трампом, та очікується, що буде ще одна й після.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче бачити припинення вогню якомога швидше, - Білий дім

Оновлено 

Через понад 2 години Путін повідомив росЗМІ, що розмова з Трампом була "змістовною, відвертою і вельми корисною".

Путін повідомив, що висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

Автор: 

путін володимир (24676) росія (67319) США (24117) Трамп Дональд (6986)
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
19.05.2025 18:01 Відповісти
+24
показати весь коментар
19.05.2025 17:59 Відповісти
+18
показати весь коментар
19.05.2025 18:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нецензурованi слова якi залишились: в, к, на...
показати весь коментар
19.05.2025 17:48 Відповісти
-Мистер Путин, хелло!
-Сам ты хелло, Донни-гандонни.
показати весь коментар
19.05.2025 18:01 Відповісти
У Трампа немає ганих карт
показати весь коментар
19.05.2025 20:05 Відповісти
Трамп сiдае грати коли у нього в колодi усi тузи.
показати весь коментар
19.05.2025 20:24 Відповісти
тузи чи козирі у нього є, але він ними чомусь не грає.
показати весь коментар
20.05.2025 07:42 Відповісти
В якому розділі порно треба дивитись як Трамп робить добре Путіну ротом?
показати весь коментар
19.05.2025 17:49 Відповісти
Залишайся тута! 😬
показати весь коментар
19.05.2025 17:50 Відповісти
тількі для платних підписників і коло глядачів має обмежений доступ
показати весь коментар
19.05.2025 17:51 Відповісти
П.: Алло
Т.: Х#йло!
показати весь коментар
19.05.2025 17:51 Відповісти
розчарований.. дов*бо*об..
показати весь коментар
19.05.2025 17:51 Відповісти
Нехай оби два подохнуть..дві тварюки.
показати весь коментар
19.05.2025 17:52 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 17:52 Відповісти
цікви чи буде: ну а тепер ти клади. - ні, ти перший. - ні ти.
показати весь коментар
19.05.2025 17:54 Відповісти
"Вазвращєніє Асісяя"
показати весь коментар
19.05.2025 17:54 Відповісти
Локшина з вух Трампа ше не звисає?
показати весь коментар
19.05.2025 17:55 Відповісти
Дурне питання, але запитаю - хтось має сумніви, що все завершиться пшиком?..
показати весь коментар
19.05.2025 17:56 Відповісти
Путiн запропонуе новi переговори, Ти що?
показати весь коментар
19.05.2025 17:58 Відповісти
стєнограмма розмови -" чмок-чмок-чмок-........" (хто в кого сосе- в оновленні новини) )))
показати весь коментар
19.05.2025 17:56 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 17:59 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.05.2025 20:29 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 18:01 Відповісти
Та тільки в дупу не дивись,
Бо закохаєшся колись.
показати весь коментар
19.05.2025 20:42 Відповісти
*****, як завжди, пошле трампа, але той, знову як завжди, цього не зрозуміє та, знову як завжди, скаже, що розмова була чудова.
показати весь коментар
19.05.2025 18:02 Відповісти
- Владімір, летс стап зе вор!
- Окей, бат фьорст а літл лекчур ***** половси енд печьеньеги
показати весь коментар
19.05.2025 18:02 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 18:06 Відповісти
Та пофіг на неї! Ну почалася...Ми ж знаєм чим вона закінчиться! Носяться з цим рудим балаболом,як яхуд з мацою...Не варто навіть обговорювати цей спектакль...
показати весь коментар
19.05.2025 18:07 Відповісти
Секс по телефону.
показати весь коментар
19.05.2025 18:07 Відповісти
Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував Зеленському
показати весь коментар
19.05.2025 18:09 Відповісти
Трамп пришле рахуконок за звонок.
показати весь коментар
19.05.2025 18:12 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 19:57 Відповісти
Путiна тримають в заручниках!!!
показати весь коментар
19.05.2025 18:11 Відповісти
В холодильнику профєссора Соловья.
показати весь коментар
19.05.2025 18:33 Відповісти
Потім Тампон знову буде місяць розказувати що ***** гарний хлопець і хоче миру тільки Україна повинна ще щось віддати а сша повинні Сосію запросити в НАТО і ЄС
показати весь коментар
19.05.2025 18:13 Відповісти
цікаво, сьогодні Трамп за акавафреш чи за жовто-блакитних?
показати весь коментар
19.05.2025 18:17 Відповісти
Завтра очікуються наїзди на Україну
показати весь коментар
19.05.2025 18:28 Відповісти
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения в искренности мирных намерений президента России Владимира Путина по поводу завершения войны с Украиной.

«Мы ждем реального мирного предложения «на столе», кроме того, президент Трамп предложит Путину экономические выгоды и восстановление отношений с остальным миром», - подчеркнул вице-президент США.
показати весь коментар
19.05.2025 18:41 Відповісти
И румыны НАДУЛИ
показати весь коментар
19.05.2025 18:43 Відповісти
Не забудьте повідомити, коли завершиться!
показати весь коментар
19.05.2025 19:27 Відповісти
та до ***** ці їхні базари
показати весь коментар
19.05.2025 19:51 Відповісти
А ***** за дві години про пЄчЄньЄгів встиг тампону розповісти?
показати весь коментар
19.05.2025 19:51 Відповісти
краткий пересказ разговора:

Трамп: Президент Володя нам нужно поговорить ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.

Трамп: обсудить надо вопрос по ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.

Трамп: Если бы я был президентом то война бы никогда не началась
)(уйло: совершенно гениальная мысль, господин Трамп.

и так ДВА часа !!!
показати весь коментар
19.05.2025 19:53 Відповісти
Зрозуміло чому тривала розмова аж дві години )Почали з печенігів,половців,козаків ...смольний,члєнін,хрущов...янукович,пєрєварот..
показати весь коментар
19.05.2025 19:53 Відповісти
Видать про печенегов и половцев беседа шла часа полтора а оставшееся время про Рюриковичей и Ленина...
показати весь коментар
19.05.2025 19:54 Відповісти
Щось мало . Про що не почув Трамп про рюріка печенігів чи про то хто вигадав Україну ?
показати весь коментар
19.05.2025 19:54 Відповісти
❗️"рф готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре", - путін
показати весь коментар
19.05.2025 19:55 Відповісти
"І Україні виявляється треба йти на компроміси з агресором"
показати весь коментар
19.05.2025 19:57 Відповісти
Да хоть 20 часов, результат то какой? Ну да.
показати весь коментар
19.05.2025 19:57 Відповісти
Два кремлёвские собаки в морской бой играли два часа?
показати весь коментар
19.05.2025 19:59 Відповісти
солоденька парочка:рудий підар і облізлий педофіл...
показати весь коментар
19.05.2025 20:00 Відповісти
⚡️Заяви путіна для ЗМІ за результатами розмови з Трампом. Нічого нового, особливо з урахуванням, що жодному слову диктатора вірити не можна.
показати весь коментар
19.05.2025 20:01 Відповісти
Зараз почнеться нове облизування пукі та нагиб України, дивіться
показати весь коментар
19.05.2025 20:01 Відповісти
Трамп - ,,Після розмови з моїм другом та взагалі харошім парнєм Балодей, я дізнався що України не існує. Балодя розповів що її тимчасово створював містер Лєнін, а мову для місцевих руських придумали у австрійському Генштабі,. Тож я особисто напишу новий історичний підручник для американських шкіл. Ні, ми разом з Балодєй напишимо. Або він напише сам.,,
показати весь коментар
19.05.2025 20:05 Відповісти
Встретилось два маразматичных одиночества..
показати весь коментар
19.05.2025 20:07 Відповісти
- Галубая луна, галубая луна..
- Галубааайя!!!
показати весь коментар
19.05.2025 20:08 Відповісти
путин погано виглядає, довго не протягне
показати весь коментар
19.05.2025 20:08 Відповісти
Дві години розводив розводила з Кремля визнаного судом шахрая та сельського дурника з Білого дому.
показати весь коментар
19.05.2025 20:09 Відповісти
Трамп уже не мошенник: апелляционный суд отменил решение суда нижней инстанции.
показати весь коментар
19.05.2025 20:34 Відповісти
Ссилочку пліз. Для ознайомлення такой надзвичайной події!
показати весь коментар
19.05.2025 21:17 Відповісти
❗️Трамп незабаром виступить із заявою, - CNN
показати весь коментар
19.05.2025 20:09 Відповісти
знайшов новий канал в Телеграм "Реальна Україна | Радар Тривога 🇺🇦" там свіжі новині
показати весь коментар
19.05.2025 20:11 Відповісти
https://t.me/+FCLNkDV7_ds4ZDQy Посилання
показати весь коментар
19.05.2025 20:12 Відповісти
отримай 100 рублiв!
показати весь коментар
19.05.2025 20:26 Відповісти
Лучше б переживали за здоровье Байдена, развязавшего руки Путину для начала войны словами "Если немножко, то можно".
показати весь коментар
19.05.2025 20:35 Відповісти
Мединський, що ти знаєш про війни? Сідай, два.
https://www.youtube.com/watch?v=0ows9_-Td_4
показати весь коментар
19.05.2025 20:40 Відповісти
Знов, очевидно, з Рюріковичів почав.
показати весь коментар
19.05.2025 20:47 Відповісти
Цікаво хто перший заснув під час розмови, чи обидва разом в унісон?
показати весь коментар
19.05.2025 22:03 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1924503547766301130

2,5 години триває розмова прутіна з Трампом... Мабуть про пєчєнєгов задвигає
показати весь коментар
19.05.2025 22:35 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 23:06 Відповісти
Путин объяснил что надо трампу делать что бы на месяц два остановится и начать за ново по любой придуманной причины
показати весь коментар
20.05.2025 04:51 Відповісти
 
 