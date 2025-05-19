Трамп та Путін завершили розмову: вона тривала понад 2 години (оновлено)

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін почали телефонну розмову ввечері 19 травня. Завершили її через понад 2 години.

"Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним триває", - сказав він.

Трамп "розчарований" Путіним і Володимиром Зеленським, заявили в Білому домі напередодні зустрічі. Сам американський лідер висловив сподівання на "продуктивний день".

До цього ЗМІ повідомляли, що Зеленський мав розмову із Трампом, та очікується, що буде ще одна й після.

Через понад 2 години Путін повідомив росЗМІ, що розмова з Трампом була "змістовною, відвертою і вельми корисною".

Путін повідомив, що висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.