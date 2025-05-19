Трамп та Путін завершили розмову: вона тривала понад 2 години (оновлено)
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін почали телефонну розмову ввечері 19 травня. Завершили її через понад 2 години.
Про це повідомляє представник Білого дому, пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним триває", - сказав він.
Трамп "розчарований" Путіним і Володимиром Зеленським, заявили в Білому домі напередодні зустрічі. Сам американський лідер висловив сподівання на "продуктивний день".
До цього ЗМІ повідомляли, що Зеленський мав розмову із Трампом, та очікується, що буде ще одна й після.
Оновлено
Через понад 2 години Путін повідомив росЗМІ, що розмова з Трампом була "змістовною, відвертою і вельми корисною".
Путін повідомив, що висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.
-Сам ты хелло, Донни-гандонни.
Т.: Х#йло!
Бо закохаєшся колись.
- Окей, бат фьорст а літл лекчур ***** половси енд печьеньеги
«Мы ждем реального мирного предложения «на столе», кроме того, президент Трамп предложит Путину экономические выгоды и восстановление отношений с остальным миром», - подчеркнул вице-президент США.
Трамп: Президент Володя нам нужно поговорить ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.
Трамп: обсудить надо вопрос по ..
)(уйло: Гениально, господин Трамп.
Трамп: Если бы я был президентом то война бы никогда не началась
)(уйло: совершенно гениальная мысль, господин Трамп.
и так ДВА часа !!!
- Галубааайя!!!
2,5 години триває розмова прутіна з Трампом... Мабуть про пєчєнєгов задвигає