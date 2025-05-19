Трамп хоче бачити припинення вогню якомога швидше, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.
Про це заявила представниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.
"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Трампа та Путіна. - Ред.)", - сказала Левітт.
Речниця додала, що лідер США "хоче бачити припинення вогню якомога швидше".
"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - підсумувала вона.
Топ коментарі
+9 18c49ed2
показати весь коментар19.05.2025 17:22 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.05.2025 17:20 Відповісти Посилання
+3 Псамметих II
показати весь коментар19.05.2025 17:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а хло вбиває українців далі..