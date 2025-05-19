Трамп хоче бачити припинення вогню якомога швидше, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявила представниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Трампа та Путіна. - Ред.)", - сказала Левітт.

Речниця додала, що лідер США "хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - підсумувала вона.

Читайте: Зустріч Путіна і Трампа поки не готується, - Пєсков