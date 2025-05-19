УКР
Трамп хоче бачити припинення вогню якомога швидше, - Білий дім

Трамп хоче якнайшвидшого припинення вогню

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявила представниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Трампа та Путіна. - Ред.)", - сказала Левітт.

Речниця додала, що лідер США "хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - підсумувала вона.

+9
Снова не прошло "надо просто перестать стрелять"? Бывает. Один нарцисс-дегенерат уже рассказывал, теперь второй тоже наступил на те же грабли.
19.05.2025 17:22 Відповісти
+4
Хотіти не вредно - якби ше щось робив
19.05.2025 17:20 Відповісти
+3
А тебе Трамп є карти ?
19.05.2025 17:24 Відповісти
Хотіти не вредно - якби ше щось робив
19.05.2025 17:20 Відповісти
Снова не прошло "надо просто перестать стрелять"? Бывает. Один нарцисс-дегенерат уже рассказывал, теперь второй тоже наступил на те же грабли.
19.05.2025 17:22 Відповісти
А тебе Трамп є карти ?
19.05.2025 17:24 Відповісти
Як жеж вона пройде? краснов поцілує пуйла в інтимне місце і скаже що війни не існує. Всьо, він пішов за нобелівкою
19.05.2025 17:27 Відповісти
''Краснов'' то не наш, хай за нього червоніють американці, а що зробив наш за шість років, коли президентом США був Байден? Знаю, що круто запитав:''чому ми не в НАТО'', що аж 73% загордилися такою сміливістю свого обранця і дозволив виготовити сто тисяч бракованих мін. Про інше писати не буду, самі знаєте.
19.05.2025 17:41 Відповісти
работает Трапло и так устает, что даже нет времени в гольф поиграть
19.05.2025 17:27 Відповісти
Два десятки очільників європейських країн бояться сказати правду одному несповна розуму американцю. Якісь улесливі слова. Ужимки. Посмішки. Готовність зацілувати сраку по першому поклику. Зеленського заклювали за словесний опір рижому хамлу. Зараз він також вже в цьому хорі одобрямсів ,,великому,, Доні. Курва, як в часи совка. Тоді славословили партію і ,,лічно,, очільника за все що трапилось і ні, зараз те саме в світовому масштабі з Трампом. Трошки перефразую- Трактор їде дир-дир-дир. Ми за Трампа, ми за мир!
19.05.2025 17:34 Відповісти
19.05.2025 17:36 Відповісти
Потужно
19.05.2025 17:40 Відповісти
Хотіти і щось для його робити дві різні речі
19.05.2025 17:41 Відповісти
19.05.2025 17:44 Відповісти
Да шош такоє? Апять дєдушка расстроілся...
19.05.2025 17:45 Відповісти
це чуємо кожен день..
а хло вбиває українців далі..
19.05.2025 17:47 Відповісти
якщо він розплющить очі для того, щоб побачить припинення вогню, то у нього запаморочиться голова від обертів на статтєвому органі путіна.
19.05.2025 17:51 Відповісти
а шо він ще хоче, достав вже
19.05.2025 20:04 Відповісти
 
 