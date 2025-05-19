Зустріч Путіна і Трампа поки не готується, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі зустріч Путіна та Дональда Трампа не готується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами Пєскова, для "українського врегулювання" потрібна "копітка і тривала робота".
Напередодні у Білому домі заявили, що Трамп готовий зустрітися із Путіним.
Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.
Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".
Топ коментарі
+4 Redcar Ukraine
показати весь коментар19.05.2025 17:02 Відповісти Посилання
+2 Герхард
показати весь коментар19.05.2025 17:03 Відповісти Посилання
+1 Igor #591922
показати весь коментар19.05.2025 17:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даю підказку трампу що казати:
"путін не готується, бо насправді це я не готуюсь, тому і йому немає сенсу готуватись. Але якщо я готуватимусь, то і він готуватиметься, а тоді і я готуватимусь..."