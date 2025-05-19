Зустріч Путіна і Трампа поки не готується, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі зустріч Путіна та Дональда Трампа не готується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, для "українського врегулювання" потрібна "копітка і тривала робота".

Напередодні у Білому домі заявили, що Трамп готовий зустрітися із Путіним.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".

