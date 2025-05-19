УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10087 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна Зустріч Трампа та Путіна
1 336 13

Зустріч Путіна і Трампа поки не готується, - Пєсков

Зустріч Трампа та Путіна. Що кажуть у Кремлі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі зустріч Путіна та Дональда Трампа не готується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, для "українського врегулювання" потрібна "копітка і тривала робота".

Напередодні у Білому домі заявили, що Трамп готовий зустрітися із Путіним.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".

Читайте: Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним, - Білий дім

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24676) росія (67319) США (24117) Трамп Дональд (6986)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
трамп стійкий до ганьби. і це схаває.

даю підказку трампу що казати:

"путін не готується, бо насправді це я не готуюсь, тому і йому немає сенсу готуватись. Але якщо я готуватимусь, то і він готуватиметься, а тоді і я готуватимусь..."
показати весь коментар
19.05.2025 17:02 Відповісти
+2
Цікаво, що повинно ще зробити *****, щоб до Трампа дійшло, що на нього прутня поклали?
показати весь коментар
19.05.2025 17:03 Відповісти
+1
Немає такого, трампонутий все схаває
показати весь коментар
19.05.2025 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любофьь на растоянии. А жаль, пуйло як старий кінь можливо борозди й не спортить.
показати весь коментар
19.05.2025 16:46 Відповісти
Слабо він ******** - міг би - нах потрібна ця балачка
показати весь коментар
19.05.2025 16:46 Відповісти
Мабуть так і сказав, но переводять як треба
показати весь коментар
19.05.2025 17:09 Відповісти
Трамп повинен на колінах просити про цю зустріч. І мабудь скоро буде.
показати весь коментар
19.05.2025 16:48 Відповісти
А що не так, спершу трампонутий повинен інструктаж у фсб отримати, а потім вже на стрілку з ху...лом іти
показати весь коментар
19.05.2025 17:06 Відповісти
трамп стійкий до ганьби. і це схаває.

даю підказку трампу що казати:

"путін не готується, бо насправді це я не готуюсь, тому і йому немає сенсу готуватись. Але якщо я готуватимусь, то і він готуватиметься, а тоді і я готуватимусь..."
показати весь коментар
19.05.2025 17:02 Відповісти
Цікаво, що повинно ще зробити *****, щоб до Трампа дійшло, що на нього прутня поклали?
показати весь коментар
19.05.2025 17:03 Відповісти
Немає такого, трампонутий все схаває
показати весь коментар
19.05.2025 17:07 Відповісти
i добавки попросить!
показати весь коментар
19.05.2025 18:20 Відповісти
Не заслужила, псина рыжая.
показати весь коментар
19.05.2025 17:22 Відповісти
Бiлий дим!
показати весь коментар
19.05.2025 18:17 Відповісти
Новiчок ще не добродив.
показати весь коментар
19.05.2025 18:23 Відповісти
 
 