Встреча Путина и Трампа пока не готовится, - Песков

Встреча Трампа и Путина. Что говорят в Кремле

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что пока встреча Путина и Дональда Трампа не готовится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, для "украинского урегулирования" нужна "кропотливая и длительная работа".

Накануне в Белом доме заявили, что Трамп готов встретиться с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.

Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".

Читайте: Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным, - Белый дом

