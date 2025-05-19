Встреча Путина и Трампа пока не готовится, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что пока встреча Путина и Дональда Трампа не готовится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, для "украинского урегулирования" нужна "кропотливая и длительная работа".
Накануне в Белом доме заявили, что Трамп готов встретиться с Путиным.
Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.
Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".
Топ комментарии
+4 Redcar Ukraine
показать весь комментарий19.05.2025 17:02 Ответить Ссылка
+2 Герхард
показать весь комментарий19.05.2025 17:03 Ответить Ссылка
+1 Igor #591922
показать весь комментарий19.05.2025 17:07 Ответить Ссылка
даю підказку трампу що казати:
"путін не готується, бо насправді це я не готуюсь, тому і йому немає сенсу готуватись. Але якщо я готуватимусь, то і він готуватиметься, а тоді і я готуватимусь..."