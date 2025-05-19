Трамп открыт к встрече с Путиным, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Трамп открыт к встрече с Путиным", - отметили в Белом доме.

Также сообщается, что Трамп сделает публичное заявление после сегодняшних разговоров с Зеленским и Путиным.

Больше подробностей относительно заявления Белого дома на эту минуту не известно.