Трамп открыт к встрече с Путиным, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Трамп открыт к встрече с Путиным", - отметили в Белом доме.

Также сообщается, что Трамп сделает публичное заявление после сегодняшних разговоров с Зеленским и Путиным.

Больше подробностей относительно заявления Белого дома на эту минуту не известно.

+6
Чисто 2 діда хочуть секс між собою а всі інші їм мішають
19.05.2025 16:36 Ответить
+1
Трамп розкрився ? - може пропустити удар
19.05.2025 16:36 Ответить
Трамп відкритий до зустрічі з Путіним" Джерело: https://censor.net/ua/n3553078
- та вже всі побачили навіть те місце , яке в нього , для цих "зустрічей" відкрите !
19.05.2025 16:35 Ответить
19.05.2025 16:44 Ответить
Трамп розкрився ? - може пропустити удар
19.05.2025 16:36 Ответить
Чисто 2 діда хочуть секс між собою а всі інші їм мішають
19.05.2025 16:36 Ответить
Булки розсунь.
19.05.2025 16:41 Ответить
"крвснов" ідеш накуй- Зустріч Путіна і Трампа поки не готується, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3553084
19.05.2025 16:46 Ответить
А де оте - Боже, яке воно кончене!!))??
19.05.2025 16:51 Ответить
На скільки сантиметрів?!
19.05.2025 16:51 Ответить
штаны зняв і головне без вазеліна
19.05.2025 17:08 Ответить
до Байдена ***** 4 роки набивалось на просто телефонну розмову- отримав за щоку, а тут трампонсам набивається до ***** на зустріч,-ганьбисько!!
19.05.2025 18:38 Ответить
бариня лягли і просють
