Трамп відкритий до зустрічі з Путіним, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Трамп відкритий до зустрічі з Путіним", - зазначили у Білому домі.

Також повідомляється, що Трамп зробить публічну заяву після сьогоднішніх розмов із Зеленським та Путіним.

Більше подробиць щодо заяви Білого дому на цю хвилину не відомо.