Трамп відкритий до зустрічі з Путіним, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Трамп відкритий до зустрічі з Путіним", - зазначили у Білому домі.
Також повідомляється, що Трамп зробить публічну заяву після сьогоднішніх розмов із Зеленським та Путіним.
Більше подробиць щодо заяви Білого дому на цю хвилину не відомо.
