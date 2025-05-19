УКР
Переговори Трампа і Путіна
Трамп відкритий до зустрічі з Путіним, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Трамп відкритий до зустрічі з Путіним", - зазначили у Білому домі.

Також повідомляється, що Трамп зробить публічну заяву після сьогоднішніх розмов із Зеленським та Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним, - Білий дім

Більше подробиць щодо заяви Білого дому на цю хвилину не відомо.

путін володимир Трамп Дональд
+6
Чисто 2 діда хочуть секс між собою а всі інші їм мішають
19.05.2025 16:36
+1
Трамп розкрився ? - може пропустити удар
19.05.2025 16:36
- та вже всі побачили навіть те місце , яке в нього , для цих "зустрічей" відкрите !
- та вже всі побачили навіть те місце , яке в нього , для цих "зустрічей" відкрите !
19.05.2025 16:35
19.05.2025 16:44
Трамп розкрився ? - може пропустити удар
19.05.2025 16:36
Булки розсунь.
19.05.2025 16:41
"крвснов" ідеш накуй- Зустріч Путіна і Трампа поки не готується, - Пєсков
19.05.2025 16:46
А де оте - Боже, яке воно кончене!!))??
19.05.2025 16:51
На скільки сантиметрів?!
19.05.2025 16:51
штаны зняв і головне без вазеліна
19.05.2025 17:08
до Байдена ***** 4 роки набивалось на просто телефонну розмову- отримав за щоку, а тут трампонсам набивається до ***** на зустріч,-ганьбисько!!
19.05.2025 18:38
бариня лягли і просють
20.05.2025 07:00
 
 