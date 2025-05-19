Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп подзвонить українському колезі Володимиру Зеленському одразу після завершення розмови із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним", - йдеться у повідомленні.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Раком Володя вже сам встає.
Без команди.