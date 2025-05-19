УКР
Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним, - Білий дім

трамп дзвонить Зеленському

Президент США Дональд Трамп подзвонить українському колезі Володимиру Зеленському одразу після завершення розмови із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним", - йдеться у повідомленні.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа та Путіна може мати вирішальне значення у війні РФ проти України, - CNN

Напевно сказати що то не наша війна і покетікі я на гольф на самальоті який подарили полотенца.
показати весь коментар
19.05.2025 16:30
В дитинстві цю гру у нас називали "спорчений телефон". Зараз це називають "великою політикою".
показати весь коментар
19.05.2025 16:30
Трампон звонит }{уйлу и требует опять золотой дождь с парашными проститутками.
показати весь коментар
19.05.2025 16:32
Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним і полоскання рота.
показати весь коментар
19.05.2025 16:32
Трамп зателефонує Зеленському і поставить його перед фактом.
Раком Володя вже сам встає.
Без команди.
показати весь коментар
19.05.2025 16:43
РАШИСТ ОКУПАНТ І ЙОГО АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОСІБНИК "ТРАМБОН", ВИКЛАДУТЬ РАШИСТСЬКИЙ ПЛАН ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
показати весь коментар
19.05.2025 16:49
Дякуючи Шостому Бопотужному, наші справи вирішують без нас...
показати весь коментар
19.05.2025 16:53
https://www.youtube.com/watch?v=slh3Gw_gAZA клоун асясяй по телефону

показати весь коментар
20.05.2025 08:23
 
 