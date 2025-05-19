Розмова Трампа та Путіна може мати вирішальне значення у війні РФ проти України, - CNN

Україна найбільше побоюється, що Трамп і Путін розроблять свій власний мирний план, який намагатимуться нав'язати Києву.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

За словами автора, найважливіша боротьба розгортається не в небі над Україною та не на передовій.

Вирішальна боротьба, яку ведуть сторони та їхні союзники - це боротьба за увагу Трампа, який, здається, дедалі більше розчаровується у спробах досягти миру.

"І саме тому його телефонна розмова, яка, як очікується, відбудеться з президентом Росії Володимиром Путіним пізніше сьогодні, може мати таке вирішальне значення. Москва та Київ змагаються, щоб продемонструвати, що саме інша сторона є справжньою перешкодою на шляху до миру, сподіваючись, принаймні на деякий час, схилити на свою сторону мінливу думку Трампа", - йдеться в матеріалі.

Європейські чиновники також заявили про плани зв’язатися з президентом США перед його телефонною розмовою з Путіним, оскільки побоюються, що точка зору американського лідера може бути сформована тим, кого він чує останнім.

Путін, який відкинув 30-денне припинення вогню, володітиме увагою Трампа під час розмову. Він зможе включити в розмову будь-які пропозиції, лестощі або отруту - все, що за розрахунком Кремля, зможе спрацювати найкраще.

"Трамп і Путін, схоже, мають непохитну впевненість у тому, що тільки вони мають особистий авторитет і навички для врегулювання війни в Україні, тоді як європейці та самі українці зрештою зроблять так, як їм скажуть", - зазначив автор.

CNN пише, що Україна найбільше побоюється, що Трамп і Путін розроблять свій власний мирний план по телефону, а потім спробують нав’язати умови Кремля під новими погрозами припинити військову та економічну допомоги США.

Проте, зазначає журналіст, у Трампа є важелі для тиску на РФ, тому вона прагнутиме уникнути того, щоб США подвоїли підтримку України.

Наразі жодна зі сторін, що воюють, не готова до компромісів. Навіть під тиском США, навіть після прямої телефонної розмови з президентом Трампом, і Москва, і Київ можуть все ще вирішити продовжувати боротьбу, підсумував автор у матеріалі.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

