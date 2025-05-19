УКР
4 257 63

Розмова Трампа та Путіна може мати вирішальне значення у війні РФ проти України, - CNN

Трамп проведе розмову з Путіним. Вона може стати вирішальною

Україна найбільше побоюється, що Трамп і Путін розроблять свій власний мирний план, який намагатимуться нав'язати Києву.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

За словами автора, найважливіша боротьба розгортається не в небі над Україною та не на передовій.

Вирішальна боротьба, яку ведуть сторони та їхні союзники - це боротьба за увагу Трампа, який, здається, дедалі більше розчаровується у спробах досягти миру.

Читайте також: Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном. Особиста зустріч залежить від домовленостей між ними, - Пєсков

"І саме тому його телефонна розмова, яка, як очікується, відбудеться з президентом Росії Володимиром Путіним пізніше сьогодні, може мати таке вирішальне значення. Москва та Київ змагаються, щоб продемонструвати, що саме інша сторона є справжньою перешкодою на шляху до миру, сподіваючись, принаймні на деякий час, схилити на свою сторону мінливу думку Трампа", - йдеться в матеріалі.

Європейські чиновники також заявили про плани зв’язатися з президентом США перед його телефонною розмовою з Путіним, оскільки побоюються, що точка зору американського лідера може бути сформована тим, кого він чує останнім.

Путін, який відкинув 30-денне припинення вогню, володітиме увагою Трампа під час розмову. Він зможе включити в розмову будь-які пропозиції, лестощі або отруту - все, що за розрахунком Кремля, зможе спрацювати найкраще.

Читайте: Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом

"Трамп і Путін, схоже, мають непохитну впевненість у тому, що тільки вони мають особистий авторитет і навички для врегулювання війни в Україні, тоді як європейці та самі українці зрештою зроблять так, як їм скажуть", - зазначив автор.

CNN пише, що Україна найбільше побоюється, що Трамп і Путін розроблять свій власний мирний план по телефону, а потім спробують нав’язати умови Кремля під новими погрозами припинити військову та економічну допомоги США.

Проте, зазначає журналіст, у Трампа є важелі для тиску на РФ, тому вона прагнутиме уникнути того, щоб США подвоїли підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сподівається, що Трамп відмовиться від підтримки України, - WSJ

Наразі жодна зі сторін, що воюють, не готова до компромісів. Навіть під тиском США, навіть після прямої телефонної розмови з президентом Трампом, і Москва, і Київ можуть все ще вирішити продовжувати боротьбу, підсумував автор у матеріалі.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте: Віткофф вважає, що розмова Трампа й Путіна буде "успішною"

+21
Сьогодні рудий бовдур дістане порцію лапші на вуха.
показати весь коментар
19.05.2025 13:06 Відповісти
+9
После того, как юго-восток Украины фактически преподнесли }{уйлу на блюдечке, для одноклеточных во всём виноват Трампон, ну и конечно, Порошенко, куда же без него?
показати весь коментар
19.05.2025 13:09 Відповісти
+6
Як Саня нєвський по куликовому полю Наполеона ганяв...
показати весь коментар
19.05.2025 13:12 Відповісти
Але половці догнали Наполеона раніше.
показати весь коментар
19.05.2025 13:16 Відповісти
Мабуть біндєри дорогу показали...
показати весь коментар
19.05.2025 13:23 Відповісти
Бо дізналися про неї у Лукашенко.
показати весь коментар
19.05.2025 13:25 Відповісти
19.05.2025 13:31 Відповісти
Не брешите, тогда еще карт небыло. Им Сусанин показал.
показати весь коментар
19.05.2025 14:30 Відповісти
сцяння у вуха така дрочні якій він "сдельщік"
показати весь коментар
19.05.2025 13:15 Відповісти
100пудова правда!
показати весь коментар
19.05.2025 13:12 Відповісти
Попытка "дагаварица пасредине" с }{уйлом.
показати весь коментар
19.05.2025 13:15 Відповісти
куйло з цього блюдечка (Херсона) банально втік, а тепер молить на колінах трампона блюдечко йому вернути
Ти про це?
показати весь коментар
19.05.2025 13:16 Відповісти
Я про февраль 2022 года, если память отшибло.
показати весь коментар
19.05.2025 13:23 Відповісти
Що? "профевраль2022"? Вимовляй ясніше що за февраль сталося?
"юга-васток" аттяпалі аж до прідністровья?
Ти або невмєняємий або кацапський троль. ЮГА-ВАСТОК - це що у тебе?
показати весь коментар
19.05.2025 13:31 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-64706630
показати весь коментар
19.05.2025 13:33 Відповісти
Карту купи, лапоть...
показати весь коментар
19.05.2025 13:42 Відповісти
Ты совсем тупой? Я тебя спрашиваю, из-за чего }{уйло Херсон захватило, а ты- чего он ПОТОМ оттуда втiк. Ты хоть немного понимаешь, что мы с тобой пишем про разные промежутки времени, или тебе твой Янелох последние мозги отшиб?
показати весь коментар
19.05.2025 13:51 Відповісти
Ты неизлечим. Есть понятия "сначала" и "потом".
Есть "раньше" и "позже". Ты их совсем не различаешь?
показати весь коментар
19.05.2025 13:59 Відповісти
Тебе известна история Сиреневого парка в Херсоне?
А также чьи смарагдовые дупы прикрыл собой Герой Украины Скакун?
показати весь коментар
19.05.2025 14:07 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 14:09 Відповісти
Виноваты в этом в равной степени }{уйло с его сраной парашей и все до единого дегенераты, выбравшие его агентуру во власть в Украине. Так что ты здесь ещё раз дурачка не строй, а лучше напиши, за кого ты сам в 2019 году проголосовал.
показати весь коментар
19.05.2025 13:45 Відповісти
В первом туре за Кошулинского, во втором- против Янелоха, т.е. за Порошенко.
И мне, в отличие от тебя, никогда не было и не будет стыдно за свой выбор.
показати весь коментар
19.05.2025 13:52 Відповісти
Где я написал, что мне "стыдно было голосовать за Пороха"?
А защищаешь здесь Янелоха как раз ты сам.
Ты посмотри, с чего ты 1-й раз здесь возбудился.
показати весь коментар
19.05.2025 13:58 Відповісти
А это тебе пособие по географии, где юго-восток. Как выучишь, доложишь.
показати весь коментар
19.05.2025 13:49 Відповісти
Сам город Херсон- это скорее юг Украины, чем юго-восток. Но мне насрать, что там }{уйло с лишнехромосомным рисуют. Украина включает всё по состоянию на 1991 г. плюс Кубань, Слобожанщину и остальные временно оккупированные свинособаками земли вплоть до Дона.
показати весь коментар
19.05.2025 13:56 Відповісти
Мне насрать на кацапских свинособак и на то, что ты их цитируешь.
показати весь коментар
19.05.2025 14:01 Відповісти
Якраз твій трампон витяг ху-йла з жопи. Воно в кінці 24-го сиділо обіссяне з нульовими перспективами і лише рудий виб'лядок витяг його звідти...
показати весь коментар
19.05.2025 13:34 Відповісти
Он такой же "мой" как и твой Янелох...
показати весь коментар
19.05.2025 13:39 Відповісти
Це буде так - пуйло буде хвалити додіка, казати який він розумник, який величайший лідор **********, як він всіх нагнув, а по факту буде робити все, аби додік не зрозумів, що пуйло його просто відверто наЙобує і ще й хизується цим. Бо у пуйла вже є досвід, як показати "мір в глазах".
Я впевнений, що нічого доброго з цього "діалогу" не буде - пуйло відтягне час на перепідготовку та доозброєння для наступу.
показати весь коментар
19.05.2025 13:11 Відповісти
може ше яхту шахерезада на нього перепише
показати весь коментар
19.05.2025 13:15 Відповісти
Цікаво чи розповідає )(уйло трампу - про половців та печенегів ?
показати весь коментар
19.05.2025 13:12 Відповісти
В 2005 дійсно США мали розробляти мирний план, як не програти талібану.
В результаті програли - 20-літню (2001-2021) війну.
показати весь коментар
19.05.2025 13:19 Відповісти
гебешник vs девелопер.
Ставлю на гебешника.
показати весь коментар
19.05.2025 13:16 Відповісти
просто грохніть путлера терпіли реднеки тупорилі
показати весь коментар
19.05.2025 13:16 Відповісти
Так,дійсно.Україні аби побільше зброї,загнали б ***ла за урал.
Минулого року хотіло світ залякати і дати 11-ракетний залп з підводного анало-говнєтного човна .Не зрослось.
Хотіло сармат запустить,сармат у шахті вибухнув.А це із ярсом не зрослося...
показати весь коментар
19.05.2025 15:22 Відповісти
кожен тиждень шось вирішальне, ***** все, поки кацапи існують то все буде продовжуватись, кацапію треба знищувати
показати весь коментар
19.05.2025 13:18 Відповісти
Ні.
Вирішальне значення мають тільки ЗСУ та зброя.

Навіть ЗЄ може тільки підсирати часом.
показати весь коментар
19.05.2025 13:21 Відповісти
оскільки побоюються, що точка зору американського лідера може бути сформована тим, кого він чує останнім
Тепер буду знати, як дипломатичною мовою описується деменція.
показати весь коментар
19.05.2025 13:26 Відповісти
Ага, там чуваку за дуже велике бабло спитають звіт...
показати весь коментар
19.05.2025 13:36 Відповісти
Гра у дзвінкинаших союзничків - наша поразка. Ми мали формувати серйозний військовий союз з сусідами, які мали б хотіти вступати у війну. Якщо їх не було, треба було б працювати з ними. А ми понадіялися на сильніших, типу рішал. Вони гордо ходять, ведуть пусті бесіди і сцуть москви і Вашингтона. Нам треба було б мати хоча б одного такого союзника , як у пуйла Корея. Бо ці всі лузери… дикі лузери і віри їм катма.
показати весь коментар
19.05.2025 13:29 Відповісти
Пока агент козырь керуе этим бардаком никого мира ботокс не подпишет,все идет так,как он хочет.
показати весь коментар
19.05.2025 13:33 Відповісти
Трампон Трампакс имеет козыри перед ******?!
показати весь коментар
19.05.2025 13:34 Відповісти
Окрім нагадити Україні Трамп не має жодних важелів впливу на ситуацію. Тому й результатом буде тільки це.
показати весь коментар
19.05.2025 13:39 Відповісти
це не перша і не остання розмова рудого нарциса з терористом, все залишиться як і було
показати весь коментар
19.05.2025 13:40 Відповісти
Прям вирішальне значення ... З січня місяця у трампа кожого дня все вирішальне і от от, тай мир настане... А Україна яка погана. Миру не хоче...
показати весь коментар
19.05.2025 14:04 Відповісти
Трамп за 100 днів свого "правління" перетворився на світове посміховисько, тому те що вони там "наприймають" то їх справа, нам своє робити.
показати весь коментар
19.05.2025 14:36 Відповісти
від дурні трампона
можуть тільки ціни в США підскочити
показати весь коментар
19.05.2025 15:03 Відповісти
 
 