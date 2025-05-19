Разговор Трампа и Путина может иметь решающее значение в войне РФ против Украины, - CNN

Украина больше всего опасается, что Трамп и Путин разработают свой собственный мирный план, который будут пытаться навязать Киеву.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам автора, самая важная борьба разворачивается не в небе над Украиной и не на передовой.

Решающая борьба, которую ведут стороны и их союзники - это борьба за внимание Трампа, который, кажется, все больше разочаровывается в попытках достичь мира.

"И именно поэтому его телефонный разговор, который, как ожидается, состоится с президентом России Владимиром Путиным позже сегодня, может иметь такое решающее значение. Москва и Киев соревнуются, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является настоящим препятствием на пути к миру, надеясь, по крайней мере на некоторое время, склонить на свою сторону изменчивое мнение Трампа", - говорится в материале.

Европейские чиновники также заявили о планах связаться с президентом США перед его телефонным разговором с Путиным, поскольку опасаются, что точка зрения американского лидера может быть сформирована тем, кого он слышит последним.

Путин, который отверг 30-дневное прекращение огня, будет владеть вниманием Трампа во время разговора. Он сможет включить в разговор любые предложения, лесть или яд - все, что по расчету Кремля, сможет сработать лучше всего.

"Трамп и Путин, похоже, имеют непоколебимую уверенность в том, что только они имеют личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут", - отметил автор.

CNN пишет, что Украина больше всего опасается, что Трамп и Путин разработают свой собственный мирный план по телефону, а затем попытаются навязать условия Кремлю под новыми угрозами прекратить военную и экономическую помощь США.

Однако, отмечает журналист, у Трампа есть рычаги для давления на РФ, поэтому она будет стремиться избежать того, чтобы США удвоили поддержку Украины.

Сейчас ни одна из воюющих сторон не готова к компромиссам. Даже под давлением США, даже после прямого телефонного разговора с президентом Трампом, и Москва, и Киев могут все еще решить продолжать борьбу, подытожил автор в материале.

Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

