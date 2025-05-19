Разговор Трампа и Путина может иметь решающее значение в войне РФ против Украины, - CNN
Украина больше всего опасается, что Трамп и Путин разработают свой собственный мирный план, который будут пытаться навязать Киеву.
Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.
По словам автора, самая важная борьба разворачивается не в небе над Украиной и не на передовой.
Решающая борьба, которую ведут стороны и их союзники - это борьба за внимание Трампа, который, кажется, все больше разочаровывается в попытках достичь мира.
"И именно поэтому его телефонный разговор, который, как ожидается, состоится с президентом России Владимиром Путиным позже сегодня, может иметь такое решающее значение. Москва и Киев соревнуются, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является настоящим препятствием на пути к миру, надеясь, по крайней мере на некоторое время, склонить на свою сторону изменчивое мнение Трампа", - говорится в материале.
Европейские чиновники также заявили о планах связаться с президентом США перед его телефонным разговором с Путиным, поскольку опасаются, что точка зрения американского лидера может быть сформирована тем, кого он слышит последним.
Путин, который отверг 30-дневное прекращение огня, будет владеть вниманием Трампа во время разговора. Он сможет включить в разговор любые предложения, лесть или яд - все, что по расчету Кремля, сможет сработать лучше всего.
"Трамп и Путин, похоже, имеют непоколебимую уверенность в том, что только они имеют личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут", - отметил автор.
CNN пишет, что Украина больше всего опасается, что Трамп и Путин разработают свой собственный мирный план по телефону, а затем попытаются навязать условия Кремлю под новыми угрозами прекратить военную и экономическую помощь США.
Однако, отмечает журналист, у Трампа есть рычаги для давления на РФ, поэтому она будет стремиться избежать того, чтобы США удвоили поддержку Украины.
Сейчас ни одна из воюющих сторон не готова к компромиссам. Даже под давлением США, даже после прямого телефонного разговора с президентом Трампом, и Москва, и Киев могут все еще решить продолжать борьбу, подытожил автор в материале.
Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти про це?
"юга-васток" аттяпалі аж до прідністровья?
Ти або невмєняємий або кацапський троль. ЮГА-ВАСТОК - це що у тебе?
Есть "раньше" и "позже". Ты их совсем не различаешь?
А также чьи смарагдовые дупы прикрыл собой Герой Украины Скакун?
И мне, в отличие от тебя, никогда не было и не будет стыдно за свой выбор.
А защищаешь здесь Янелоха как раз ты сам.
Ты посмотри, с чего ты 1-й раз здесь возбудился.
Я впевнений, що нічого доброго з цього "діалогу" не буде - пуйло відтягне час на перепідготовку та доозброєння для наступу.
В результаті програли - 20-літню (2001-2021) війну.
Ставлю на гебешника.
Минулого року хотіло світ залякати і дати 11-ракетний залп з підводного анало-говнєтного човна .Не зрослось.
Хотіло сармат запустить,сармат у шахті вибухнув.А це із ярсом не зрослося...
Вирішальне значення мають тільки ЗСУ та зброя.
Навіть ЗЄ може тільки підсирати часом.
Тепер буду знати, як дипломатичною мовою описується деменція.
можуть тільки ціни в США підскочити