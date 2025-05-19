РУС
Разговор Трампа и Путина может иметь решающее значение в войне РФ против Украины, - CNN

Трамп проведет разговор с Путиным. Он может стать решающим

Украина больше всего опасается, что Трамп и Путин разработают свой собственный мирный план, который будут пытаться навязать Киеву.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам автора, самая важная борьба разворачивается не в небе над Украиной и не на передовой.

Решающая борьба, которую ведут стороны и их союзники - это борьба за внимание Трампа, который, кажется, все больше разочаровывается в попытках достичь мира.

Читайте также: Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону. Личная встреча зависит от договоренностей между ними, - Песков

"И именно поэтому его телефонный разговор, который, как ожидается, состоится с президентом России Владимиром Путиным позже сегодня, может иметь такое решающее значение. Москва и Киев соревнуются, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является настоящим препятствием на пути к миру, надеясь, по крайней мере на некоторое время, склонить на свою сторону изменчивое мнение Трампа", - говорится в материале.

Европейские чиновники также заявили о планах связаться с президентом США перед его телефонным разговором с Путиным, поскольку опасаются, что точка зрения американского лидера может быть сформирована тем, кого он слышит последним.

Путин, который отверг 30-дневное прекращение огня, будет владеть вниманием Трампа во время разговора. Он сможет включить в разговор любые предложения, лесть или яд - все, что по расчету Кремля, сможет сработать лучше всего.

Читайте: Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом

"Трамп и Путин, похоже, имеют непоколебимую уверенность в том, что только они имеют личный авторитет и навыки для урегулирования войны в Украине, тогда как европейцы и сами украинцы в конце концов сделают так, как им скажут", - отметил автор.

CNN пишет, что Украина больше всего опасается, что Трамп и Путин разработают свой собственный мирный план по телефону, а затем попытаются навязать условия Кремлю под новыми угрозами прекратить военную и экономическую помощь США.

Однако, отмечает журналист, у Трампа есть рычаги для давления на РФ, поэтому она будет стремиться избежать того, чтобы США удвоили поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин надеется, что Трамп откажется от поддержки Украины, - WSJ

Сейчас ни одна из воюющих сторон не готова к компромиссам. Даже под давлением США, даже после прямого телефонного разговора с президентом Трампом, и Москва, и Киев могут все еще решить продолжать борьбу, подытожил автор в материале.

Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте: Уиткофф считает, что разговор Трампа и Путина будет "успешным"

+21
Сьогодні рудий бовдур дістане порцію лапші на вуха.
19.05.2025 13:06 Ответить
+9
После того, как юго-восток Украины фактически преподнесли }{уйлу на блюдечке, для одноклеточных во всём виноват Трампон, ну и конечно, Порошенко, куда же без него?
19.05.2025 13:09 Ответить
+6
Як Саня нєвський по куликовому полю Наполеона ганяв...
19.05.2025 13:12 Ответить
Сьогодні рудий бовдур дістане порцію лапші на вуха.
19.05.2025 13:06 Ответить
Як Саня нєвський по куликовому полю Наполеона ганяв...
19.05.2025 13:12 Ответить
Але половці догнали Наполеона раніше.
19.05.2025 13:16 Ответить
Мабуть біндєри дорогу показали...
19.05.2025 13:23 Ответить
Бо дізналися про неї у Лукашенко.
19.05.2025 13:25 Ответить
19.05.2025 13:31 Ответить
Не брешите, тогда еще карт небыло. Им Сусанин показал.
19.05.2025 14:30 Ответить
сцяння у вуха така дрочні якій він "сдельщік"
19.05.2025 13:15 Ответить
ой,насмішили...
19.05.2025 13:06 Ответить
После того, как юго-восток Украины фактически преподнесли }{уйлу на блюдечке, для одноклеточных во всём виноват Трампон, ну и конечно, Порошенко, куда же без него?
19.05.2025 13:09 Ответить
100пудова правда!
19.05.2025 13:12 Ответить
Попытка "дагаварица пасредине" с }{уйлом.
19.05.2025 13:15 Ответить
куйло з цього блюдечка (Херсона) банально втік, а тепер молить на колінах трампона блюдечко йому вернути
Ти про це?
19.05.2025 13:16 Ответить
Я про февраль 2022 года, если память отшибло.
19.05.2025 13:23 Ответить
Що? "профевраль2022"? Вимовляй ясніше що за февраль сталося?
"юга-васток" аттяпалі аж до прідністровья?
Ти або невмєняємий або кацапський троль. ЮГА-ВАСТОК - це що у тебе?
19.05.2025 13:31 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-64706630
19.05.2025 13:33 Ответить
Карту купи, лапоть...
19.05.2025 13:42 Ответить
Ты совсем тупой? Я тебя спрашиваю, из-за чего }{уйло Херсон захватило, а ты- чего он ПОТОМ оттуда втiк. Ты хоть немного понимаешь, что мы с тобой пишем про разные промежутки времени, или тебе твой Янелох последние мозги отшиб?
19.05.2025 13:51 Ответить
Ты неизлечим. Есть понятия "сначала" и "потом".
Есть "раньше" и "позже". Ты их совсем не различаешь?
19.05.2025 13:59 Ответить
Тебе известна история Сиреневого парка в Херсоне?
А также чьи смарагдовые дупы прикрыл собой Герой Украины Скакун?
19.05.2025 14:07 Ответить
19.05.2025 14:09 Ответить
Виноваты в этом в равной степени }{уйло с его сраной парашей и все до единого дегенераты, выбравшие его агентуру во власть в Украине. Так что ты здесь ещё раз дурачка не строй, а лучше напиши, за кого ты сам в 2019 году проголосовал.
19.05.2025 13:45 Ответить
В первом туре за Кошулинского, во втором- против Янелоха, т.е. за Порошенко.
И мне, в отличие от тебя, никогда не было и не будет стыдно за свой выбор.
19.05.2025 13:52 Ответить
Где я написал, что мне "стыдно было голосовать за Пороха"?
А защищаешь здесь Янелоха как раз ты сам.
Ты посмотри, с чего ты 1-й раз здесь возбудился.
19.05.2025 13:58 Ответить
А это тебе пособие по географии, где юго-восток. Как выучишь, доложишь.
19.05.2025 13:49 Ответить
Сам город Херсон- это скорее юг Украины, чем юго-восток. Но мне насрать, что там }{уйло с лишнехромосомным рисуют. Украина включает всё по состоянию на 1991 г. плюс Кубань, Слобожанщину и остальные временно оккупированные свинособаками земли вплоть до Дона.
19.05.2025 13:56 Ответить
Мне насрать на кацапских свинособак и на то, что ты их цитируешь.
19.05.2025 14:01 Ответить
Якраз твій трампон витяг ху-йла з жопи. Воно в кінці 24-го сиділо обіссяне з нульовими перспективами і лише рудий виб'лядок витяг його звідти...
19.05.2025 13:34 Ответить
Он такой же "мой" как и твой Янелох...
19.05.2025 13:39 Ответить
Це буде так - пуйло буде хвалити додіка, казати який він розумник, який величайший лідор **********, як він всіх нагнув, а по факту буде робити все, аби додік не зрозумів, що пуйло його просто відверто наЙобує і ще й хизується цим. Бо у пуйла вже є досвід, як показати "мір в глазах".
Я впевнений, що нічого доброго з цього "діалогу" не буде - пуйло відтягне час на перепідготовку та доозброєння для наступу.
19.05.2025 13:11 Ответить
може ше яхту шахерезада на нього перепише
19.05.2025 13:15 Ответить
Цікаво чи розповідає )(уйло трампу - про половців та печенегів ?
19.05.2025 13:12 Ответить
19.05.2025 13:15 Ответить
В 2005 дійсно США мали розробляти мирний план, як не програти талібану.
В результаті програли - 20-літню (2001-2021) війну.
19.05.2025 13:19 Ответить
гебешник vs девелопер.
Ставлю на гебешника.
19.05.2025 13:16 Ответить
просто грохніть путлера терпіли реднеки тупорилі
19.05.2025 13:16 Ответить
Так,дійсно.Україні аби побільше зброї,загнали б ***ла за урал.
Минулого року хотіло світ залякати і дати 11-ракетний залп з підводного анало-говнєтного човна .Не зрослось.
Хотіло сармат запустить,сармат у шахті вибухнув.А це із ярсом не зрослося...
19.05.2025 15:22 Ответить
кожен тиждень шось вирішальне, ***** все, поки кацапи існують то все буде продовжуватись, кацапію треба знищувати
19.05.2025 13:18 Ответить
показать весь комментарий
Ні.
Вирішальне значення мають тільки ЗСУ та зброя.

Навіть ЗЄ може тільки підсирати часом.
19.05.2025 13:21 Ответить
оскільки побоюються, що точка зору американського лідера може бути сформована тим, кого він чує останнім
Тепер буду знати, як дипломатичною мовою описується деменція.
19.05.2025 13:26 Ответить
19.05.2025 13:28 Ответить
Ага, там чуваку за дуже велике бабло спитають звіт...
19.05.2025 13:36 Ответить
Гра у дзвінкинаших союзничків - наша поразка. Ми мали формувати серйозний військовий союз з сусідами, які мали б хотіти вступати у війну. Якщо їх не було, треба було б працювати з ними. А ми понадіялися на сильніших, типу рішал. Вони гордо ходять, ведуть пусті бесіди і сцуть москви і Вашингтона. Нам треба було б мати хоча б одного такого союзника , як у пуйла Корея. Бо ці всі лузери… дикі лузери і віри їм катма.
19.05.2025 13:29 Ответить
Пока агент козырь керуе этим бардаком никого мира ботокс не подпишет,все идет так,как он хочет.
19.05.2025 13:33 Ответить
Трампон Трампакс имеет козыри перед ******?!
19.05.2025 13:34 Ответить
Окрім нагадити Україні Трамп не має жодних важелів впливу на ситуацію. Тому й результатом буде тільки це.
19.05.2025 13:39 Ответить
це не перша і не остання розмова рудого нарциса з терористом, все залишиться як і було
19.05.2025 13:40 Ответить
Прям вирішальне значення ... З січня місяця у трампа кожого дня все вирішальне і от от, тай мир настане... А Україна яка погана. Миру не хоче...
19.05.2025 14:04 Ответить
Трамп за 100 днів свого "правління" перетворився на світове посміховисько, тому те що вони там "наприймають" то їх справа, нам своє робити.
19.05.2025 14:36 Ответить
від дурні трампона
можуть тільки ціни в США підскочити
19.05.2025 15:03 Ответить
 
 