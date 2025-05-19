Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп позвонит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сразу после завершения разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным", - говорится в сообщении.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Раком Володя вже сам встає.
Без команди.