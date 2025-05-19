РУС
Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным, - Белый дом

трамп звонит Зеленскому

Президент США Дональд Трамп позвонит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сразу после завершения разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Трамп позвонит Зеленскому после окончания разговора с Путиным", - говорится в сообщении.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Путина может иметь решающее значение в войне РФ против Украины, - CNN

Напевно сказати що то не наша війна і покетікі я на гольф на самальоті який подарили полотенца.
19.05.2025 16:30 Ответить
В дитинстві цю гру у нас називали "спорчений телефон". Зараз це називають "великою політикою".
19.05.2025 16:30 Ответить
Трампон звонит }{уйлу и требует опять золотой дождь с парашными проститутками.
19.05.2025 16:32 Ответить
Трамп зателефонує Зеленському після закінчення розмови з Путіним і полоскання рота.
19.05.2025 16:32 Ответить
Трамп зателефонує Зеленському і поставить його перед фактом.
Раком Володя вже сам встає.
Без команди.
19.05.2025 16:43 Ответить
РАШИСТ ОКУПАНТ І ЙОГО АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОСІБНИК "ТРАМБОН", ВИКЛАДУТЬ РАШИСТСЬКИЙ ПЛАН ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
19.05.2025 16:49 Ответить
Дякуючи Шостому Бопотужному, наші справи вирішують без нас...
19.05.2025 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=slh3Gw_gAZA клоун асясяй по телефону

20.05.2025 08:23 Ответить
 
 