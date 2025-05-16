РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Трамп: Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать

Трамп объяснил, когда сможет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.

Читайте: Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая,- Reuters

путин владимир (32036) Трамп Дональд (6445)
Топ комментарии
+19
...від творців шедевру "Я скажу, що закінчив війну, коли вона закінчиться"
16.05.2025 11:07 Ответить
+8
В ******** психіатрії здається скоро з'явиться новий діагноз "трампонізм головного мозку"
16.05.2025 11:22 Ответить
+7
Клоунада
16.05.2025 11:09 Ответить
...від творців шедевру "Я скажу, що закінчив війну, коли вона закінчиться"
16.05.2025 11:07 Ответить
А ля 2019 шоу для ідіотів
16.05.2025 11:30 Ответить
А чого у тебе в імені дві підряд літери н? ти заїка?
16.05.2025 11:36 Ответить
Скоріше ти невіглас, і не знаєш української мови, де присутні обидва варіанти написання!
16.05.2025 13:11 Ответить
Є ще третій варіант без другої, третьої та четвертої літери.
16.05.2025 13:18 Ответить
16.05.2025 11:28 Ответить
"Я специально не ловил и не искал жертв. Просто случайно попадались такие же, как я. Многие из них голодные, выбитые из жизненной колеи, неблагополучные в жизненных ситуациях. И они ко мне прилипали…." андрей романович чикатило
16.05.2025 13:39 Ответить
Клоунада
16.05.2025 11:09 Ответить
Іпісь ти в рот, Україна, воюйте за демократичний світ до всирачки, а ми подивимося, шо там як, пора додому.
16.05.2025 11:11 Ответить
Зрозуміло...українці не за Україну воюють, а за демократичний світ...а саме за: Народна Демократична Республіка Алжир, Демократична Республіка Конго, Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Федеративна Демократична Республіка Непал, Корейська Народно-Демократична Республіка, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Демократична Республіка Тимор-Лешті, Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі
16.05.2025 11:44 Ответить
Якби українці воювали тільки за Україну, все виглядало б трохи не так)
16.05.2025 11:50 Ответить
А як?
16.05.2025 11:51 Ответить
***** расскажет ему про половцем и печенегов
16.05.2025 11:11 Ответить
Вже раз Трамп з путіним зустрічався. Трамп вийшов блідий з повними штанцями цеглин і бурмотів якусь хрінь. Мабуть ще раз Трамп хоче послухати про кремлівський компромат на нього.
16.05.2025 11:12 Ответить
Американське шоу "закінчення "трамбоном" війни за 24 години" завершилося світовим освистуванням .Розпочинається друге відділення фсбешної вистави (режисер куйло)"Можлива два куйла ., зустрінутся колись"???
16.05.2025 11:12 Ответить
Елвіс і його команда торгуються за райдер...
16.05.2025 11:13 Ответить
"Козу" будуть водити? Тільки д...(censored) цього не помітить.
16.05.2025 11:13 Ответить
рудий інтриган
16.05.2025 11:14 Ответить
справжній українець - сидить в США, тявкає на тих хто йому в буду кістки кидає
16.05.2025 11:32 Ответить
свинособака..
16.05.2025 11:49 Ответить
Як той - так зразу
16.05.2025 11:14 Ответить
Эй Дональд!
Зачем такому уважаемому американцу, встречаться с террористом ? Откуда такая настойчивость?
Сделай наконец то то, что обещал-- введи санкции против страны-агрессора, и "завали Украину оружием".
16.05.2025 11:15 Ответить
Перейду на орчу:"Вот і встрєтілісь два одіночества,пардон-ДОВБОЙОБА"!
16.05.2025 11:17 Ответить
І як ти будеш пожимати руку цьому кривавому терористу ,можна уявити таке 1942 рік Рузвельт проводить зустріч з Гітлером ? ні то був державний діяч, а це лайно в якого гроші понад усе ,добре служиш агент краснов.
16.05.2025 11:20 Ответить
В ******** психіатрії здається скоро з'явиться новий діагноз "трампонізм головного мозку"
16.05.2025 11:22 Ответить
Шапіто триває...
16.05.2025 11:24 Ответить
16.05.2025 11:26 Ответить
без хештегу #vladimir_stop в truth social, нічого не вийде !
16.05.2025 11:27 Ответить
Трамп це копія ранього Зеленського,який також йшов на поступки,відводив війска розміновував мости скорочував армію і закривав ракетні програми,в надії зазирнути у око путіна.Але потім прилетіли Іскандери о 4 ранку і казка закінчилась
16.05.2025 11:27 Ответить
Мені теж так здається, що їм обом обробили мозок одним і тим же кремлядьським препаратом, вчинки та поведінка дуже схожі. І обидва побували в москві, клован з гастролями, а угодник по справах бізнесу, після чого завівся в них якійсь анальний сомік, чи рука москви, темна якась історія.
16.05.2025 13:51 Ответить
То нахєра ці перемовини в Стамбулі. Хай би наші там хоч дуль свиням натикали та голови їм порозбивали в тому Стамбулі. х@йло хєр на тебе ложив, морда ти рижа, Путін розуміє тільки силу, а свої пости в твітері можеш засунути собі нижче спини, хворий придурок. Оце то президент у Америки, оце то позорисько. У цього ущербного можна все виміняти на буси ( на літачки), **** слимак безмозкий
16.05.2025 11:32 Ответить
Где умеров и его татары с 70% забезпеченности ЗСУ украинским ВПК?
16.05.2025 11:44 Ответить
Краще організовуй похід в країну де ..заходить сонце".
16.05.2025 11:46 Ответить
16.05.2025 12:01 Ответить
чекаємо з нетерпінням на зустріч Ху-2
16.05.2025 12:06 Ответить
Їм обом потрібна зустріч з апостолом Петром.
16.05.2025 12:09 Ответить
Коли папа вова прикаже
16.05.2025 12:21 Ответить
Нетерпиться йому посмоктати піструна ***********… аж підскакує старий маразматик.
16.05.2025 12:25 Ответить
А що саме він хоче побачити?
Руїни Києва?
Гог і Магог це путін і трамп.
Їм обом до снаги людські страждання і смерті.
Зе з цієїж кагорти «потужних менеджерів» ада в Україні😢
16.05.2025 12:27 Ответить
"...як тільки ми зможемо це організувати".... Ех, Дональде, не маєте ви навичок " потужної" криворізької дипломатії. Кажеш, " буду у четвер в Стамбулі, приїзди" і ВСЕ! Не приїхав- злякався.Все! Можна їхати грати в гольф.
16.05.2025 13:39 Ответить
 
 