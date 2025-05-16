2 685 47
Трамп: Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным.
Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.
Топ комментарии
Зачем такому уважаемому американцу, встречаться с террористом ? Откуда такая настойчивость?
Сделай наконец то то, что обещал-- введи санкции против страны-агрессора, и "завали Украину оружием".
одіночества,пардон-ДОВБОЙОБА"!
Руїни Києва?
Гог і Магог це путін і трамп.
Їм обом до снаги людські страждання і смерті.
Зе з цієїж кагорти «потужних менеджерів» ада в Україні😢