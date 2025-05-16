Трамп: Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.

