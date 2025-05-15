РУС
Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая, - Reuters

Трамп может вернуться в США 16 мая

В четверг, 15 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая, после своего турне по Ближнему Востоку. В то же время, по словам Трампа, его пункт назначения пока неизвестен.

Заявление американского лидера цитирует агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает СМИ, ранее Трамп намекал, что может остановиться в Стамбуле для переговоров по Украине, однако в 14 мая американский чиновник заявил, что это маловероятно.

"Мы отправляемся завтра, как вы знаете. Место назначения почти неизвестно, потому что будут звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там? Но, вероятно, завтра(16 мая,- ред.) мы вернемся в Вашингтон",- сказал Трамп перед тем, как расписаться в гостевой книге в королевском дворце в Абу-Даби во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет "больших ожиданий" от переговоров Украины и России в Стамбуле, а прорыв для достижения мира возможен только после прямого разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

+11
до лепрозорію йому потрібно, разом з )(уйлом, а не до США.
15.05.2025 22:15 Ответить
+11
15.05.2025 22:15 Ответить
+9
Какой Вашингтон , в хорошей швейцарской клинике для психически больных надо полежать пару годков...
15.05.2025 22:16 Ответить
Скатертью под землю.
15.05.2025 23:00 Ответить
15.05.2025 22:15 Ответить
Який шпиталь? Доктор сказав - на цвинтар.
15.05.2025 23:10 Ответить
https://youtu.be/qMYxkh224Tg?t=69
15.05.2025 22:20 Ответить
" З обісраними портками "трамбон робив "прорив" до Ваштнгтону"
15.05.2025 22:22 Ответить
дед с деменцией просто развлекается вовсю под конец жизни. и хрен бы с ним, но беда в том, что у него в руках руль самой крутой державы мира. потому другим приходится делать вид, что он исторгает из себя какие то мудрости...
15.05.2025 22:23 Ответить
така вже наша доля - ***** завжди повертається.....
15.05.2025 22:24 Ответить
А може й не повернеться - як карта ляже
15.05.2025 22:25 Ответить
After achieving a few historic diplomatic victories, the Leader of the Free World is going home greater than ever. How privileged we all are to be able to witness the miracles Donald Trump is making on a daily basis!
15.05.2025 22:27 Ответить
Интересно, кого он больше любит Меланию или *****
15.05.2025 22:29 Ответить
охранніка - і це сімейне...
15.05.2025 22:46 Ответить
курва ! горіти йому в пеклі !

.
15.05.2025 22:40 Ответить
Зігнув Боневтіка бубликом, змусив їхати на фейкові переговори, і поїхав собі додому.
15.05.2025 22:41 Ответить
Мстивий виявився дід, не моде Зеленському пробачити свій імпічмент
16.05.2025 06:18 Ответить
Цей тиждень просто апофіоз безтолкової клоунади під егідою гольфіста похуіста
15.05.2025 22:49 Ответить
"Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що..." все вирішує друх валодья. Куди накаже туди і полечу.
15.05.2025 22:52 Ответить
Ну не стендапер?…
15.05.2025 22:57 Ответить
"Майже невідоме місце призначення,"..... А на хіба нам потрібен цей висер?...
15.05.2025 23:14 Ответить
"Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?"
А якщо не буде дзвінків? Підеш "убйошся ап стєну"? Миротворець хренов.
15.05.2025 23:22 Ответить
жодний причясний до доні - не відмиється ніколи і рубік вратив свій шанс,,,
16.05.2025 01:29 Ответить
А як же "Стамбул"? Це ж його "дітище"? Правду кажуть - якщо у Трампа не вдаються його "хотілки" - він одразу "переключається" на якусь іншу тему, і робить вигляд, що його попереднє питання мало цікавить і він до цього не має ніякого стосунку... Тут - саме така ситуація: "Гора народила мишу...".
16.05.2025 04:07 Ответить
таким чином він рятує *****: мене там немає, тому і ***** не повинно бути і санкції не потрібні. А ще Україна не хоче миру і прагне війни, бо не дивлячись на усі потуги зеленського і його шобли до капітуляції, чинить опір моєму корешу *****.
16.05.2025 07:50 Ответить
ще трохи часу і в новинах почнут казати, коли блазень збирається поснідати, зіграти у гольф, стане вершником білої конячки у клозеті.
16.05.2025 07:44 Ответить
 
 