Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая, - Reuters

В четверг, 15 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая, после своего турне по Ближнему Востоку. В то же время, по словам Трампа, его пункт назначения пока неизвестен.

Как отмечает СМИ, ранее Трамп намекал, что может остановиться в Стамбуле для переговоров по Украине, однако в 14 мая американский чиновник заявил, что это маловероятно.

"Мы отправляемся завтра, как вы знаете. Место назначения почти неизвестно, потому что будут звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там? Но, вероятно, завтра(16 мая,- ред.) мы вернемся в Вашингтон",- сказал Трамп перед тем, как расписаться в гостевой книге в королевском дворце в Абу-Даби во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не имеет "больших ожиданий" от переговоров Украины и России в Стамбуле, а прорыв для достижения мира возможен только после прямого разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

