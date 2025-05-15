Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону у п’ятницю, 16 травня,- Reuters

У четвер, 15 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону в п’ятницю,16 травня, після свого турне Близьким Сходом. Водночас, за словами Трампа, його пункт призначення поки що невідомий.

Заяву американського лідера цитує агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зауважує ЗМІ, раніше Трамп натякав, що може зупинитися в Стамбулі для переговорів щодо України, проте в 14 травня американський чиновник заявив, що це малоймовірно.

"Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там? Але, ймовірно, завтра (16 травня,- ред.) ми повернемося до Вашингтона",- сказав Трамп перед тим, як розписатися в гостьовій книзі в королівському палаці в Абу-Дабі під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має "великих очікувань" від переговорів України та Росії у Стамбулі, а прорив для досягнення миру можливий лише після прямої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

