Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону у п’ятницю, 16 травня,- Reuters

Трамп може повернутися до США 16 травня

У четвер, 15 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону в п’ятницю,16 травня, після свого турне Близьким Сходом. Водночас, за словами Трампа, його пункт призначення поки що невідомий.

Заяву американського лідера цитує агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зауважує ЗМІ, раніше Трамп натякав, що може зупинитися в Стамбулі для переговорів щодо України, проте в 14 травня американський чиновник заявив, що це малоймовірно.

"Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там? Але, ймовірно, завтра (16 травня,- ред.) ми повернемося до Вашингтона",- сказав Трамп перед тим, як розписатися в гостьовій книзі в королівському палаці в Абу-Дабі під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має "великих очікувань" від переговорів України та Росії у Стамбулі, а прорив для досягнення миру можливий лише після прямої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Читайте також: Прорив задля миру в Україні можливий лише після прямої зустрічі Трампа і Путіна, - Рубіо

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

Читайте також: Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ

до лепрозорію йому потрібно, разом з )(уйлом, а не до США.
+9
Какой Вашингтон , в хорошей швейцарской клинике для психически больных надо полежать пару годков...
до лепрозорію йому потрібно, разом з )(уйлом, а не до США.
Скатертью под землю.
Какой Вашингтон , в хорошей швейцарской клинике для психически больных надо полежать пару годков...
Який шпиталь? Доктор сказав - на цвинтар.
https://youtu.be/qMYxkh224Tg?t=69
" З обісраними портками "трамбон робив "прорив" до Ваштнгтону"
дед с деменцией просто развлекается вовсю под конец жизни. и хрен бы с ним, но беда в том, что у него в руках руль самой крутой державы мира. потому другим приходится делать вид, что он исторгает из себя какие то мудрости...
така вже наша доля - ***** завжди повертається.....
А може й не повернеться - як карта ляже
After achieving a few historic diplomatic victories, the Leader of the Free World is going home greater than ever. How privileged we all are to be able to witness the miracles Donald Trump is making on a daily basis!
Интересно, кого он больше любит Меланию или *****
охранніка - і це сімейне...
курва ! горіти йому в пеклі !

.
Зігнув Боневтіка бубликом, змусив їхати на фейкові переговори, і поїхав собі додому.
Мстивий виявився дід, не моде Зеленському пробачити свій імпічмент
Цей тиждень просто апофіоз безтолкової клоунади під егідою гольфіста похуіста
"Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що..." все вирішує друх валодья. Куди накаже туди і полечу.
Ну не стендапер?…
"Майже невідоме місце призначення,"..... А на хіба нам потрібен цей висер?...
"Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?"
А якщо не буде дзвінків? Підеш "убйошся ап стєну"? Миротворець хренов.
жодний причясний до доні - не відмиється ніколи і рубік вратив свій шанс,,,
А як же "Стамбул"? Це ж його "дітище"? Правду кажуть - якщо у Трампа не вдаються його "хотілки" - він одразу "переключається" на якусь іншу тему, і робить вигляд, що його попереднє питання мало цікавить і він до цього не має ніякого стосунку... Тут - саме така ситуація: "Гора народила мишу...".
таким чином він рятує *****: мене там немає, тому і ***** не повинно бути і санкції не потрібні. А ще Україна не хоче миру і прагне війни, бо не дивлячись на усі потуги зеленського і його шобли до капітуляції, чинить опір моєму корешу *****.
ще трохи часу і в новинах почнут казати, коли блазень збирається поснідати, зіграти у гольф, стане вершником білої конячки у клозеті.
