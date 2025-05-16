УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 685 47

Трамп: Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати

Трамп пояснив, коли зможе зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із диктатором Володимиром Путіним.

Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Читайте: Трамп заявив, що, ймовірно, повернеться до Вашингтону у п’ятницю, 16 травня,- Reuters

путін володимир (24642) Трамп Дональд (6964)
Топ коментарі
+19
...від творців шедевру "Я скажу, що закінчив війну, коли вона закінчиться"
показати весь коментар
16.05.2025 11:07 Відповісти
+8
В ******** психіатрії здається скоро з'явиться новий діагноз "трампонізм головного мозку"
показати весь коментар
16.05.2025 11:22 Відповісти
+7
Клоунада
показати весь коментар
16.05.2025 11:09 Відповісти
А ля 2019 шоу для ідіотів
показати весь коментар
16.05.2025 11:30 Відповісти
А чого у тебе в імені дві підряд літери н? ти заїка?
показати весь коментар
16.05.2025 11:36 Відповісти
Скоріше ти невіглас, і не знаєш української мови, де присутні обидва варіанти написання!
показати весь коментар
16.05.2025 13:11 Відповісти
Є ще третій варіант без другої, третьої та четвертої літери.
показати весь коментар
16.05.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 11:28 Відповісти
"Я специально не ловил и не искал жертв. Просто случайно попадались такие же, как я. Многие из них голодные, выбитые из жизненной колеи, неблагополучные в жизненных ситуациях. И они ко мне прилипали…." андрей романович чикатило
показати весь коментар
16.05.2025 13:39 Відповісти
Клоунада
показати весь коментар
16.05.2025 11:09 Відповісти
Іпісь ти в рот, Україна, воюйте за демократичний світ до всирачки, а ми подивимося, шо там як, пора додому.
показати весь коментар
16.05.2025 11:11 Відповісти
Зрозуміло...українці не за Україну воюють, а за демократичний світ...а саме за: Народна Демократична Республіка Алжир, Демократична Республіка Конго, Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Федеративна Демократична Республіка Непал, Корейська Народно-Демократична Республіка, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Демократична Республіка Тимор-Лешті, Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі
показати весь коментар
16.05.2025 11:44 Відповісти
Якби українці воювали тільки за Україну, все виглядало б трохи не так)
показати весь коментар
16.05.2025 11:50 Відповісти
А як?
показати весь коментар
16.05.2025 11:51 Відповісти
***** расскажет ему про половцем и печенегов
показати весь коментар
16.05.2025 11:11 Відповісти
Вже раз Трамп з путіним зустрічався. Трамп вийшов блідий з повними штанцями цеглин і бурмотів якусь хрінь. Мабуть ще раз Трамп хоче послухати про кремлівський компромат на нього.
показати весь коментар
16.05.2025 11:12 Відповісти
Американське шоу "закінчення "трамбоном" війни за 24 години" завершилося світовим освистуванням .Розпочинається друге відділення фсбешної вистави (режисер куйло)"Можлива два куйла ., зустрінутся колись"???
показати весь коментар
16.05.2025 11:12 Відповісти
Елвіс і його команда торгуються за райдер...
показати весь коментар
16.05.2025 11:13 Відповісти
"Козу" будуть водити? Тільки д...(censored) цього не помітить.
показати весь коментар
16.05.2025 11:13 Відповісти
рудий інтриган
показати весь коментар
16.05.2025 11:14 Відповісти
справжній українець - сидить в США, тявкає на тих хто йому в буду кістки кидає
показати весь коментар
16.05.2025 11:32 Відповісти
свинособака..
показати весь коментар
16.05.2025 11:49 Відповісти
Як той - так зразу
показати весь коментар
16.05.2025 11:14 Відповісти
Эй Дональд!
Зачем такому уважаемому американцу, встречаться с террористом ? Откуда такая настойчивость?
Сделай наконец то то, что обещал-- введи санкции против страны-агрессора, и "завали Украину оружием".
показати весь коментар
16.05.2025 11:15 Відповісти
Перейду на орчу:"Вот і встрєтілісь два одіночества,пардон-ДОВБОЙОБА"!
показати весь коментар
16.05.2025 11:17 Відповісти
І як ти будеш пожимати руку цьому кривавому терористу ,можна уявити таке 1942 рік Рузвельт проводить зустріч з Гітлером ? ні то був державний діяч, а це лайно в якого гроші понад усе ,добре служиш агент краснов.
показати весь коментар
16.05.2025 11:20 Відповісти
В ******** психіатрії здається скоро з'явиться новий діагноз "трампонізм головного мозку"
показати весь коментар
16.05.2025 11:22 Відповісти
Шапіто триває...
показати весь коментар
16.05.2025 11:24 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 11:26 Відповісти
без хештегу #vladimir_stop в truth social, нічого не вийде !
показати весь коментар
16.05.2025 11:27 Відповісти
Трамп це копія ранього Зеленського,який також йшов на поступки,відводив війска розміновував мости скорочував армію і закривав ракетні програми,в надії зазирнути у око путіна.Але потім прилетіли Іскандери о 4 ранку і казка закінчилась
показати весь коментар
16.05.2025 11:27 Відповісти
Мені теж так здається, що їм обом обробили мозок одним і тим же кремлядьським препаратом, вчинки та поведінка дуже схожі. І обидва побували в москві, клован з гастролями, а угодник по справах бізнесу, після чого завівся в них якійсь анальний сомік, чи рука москви, темна якась історія.
показати весь коментар
16.05.2025 13:51 Відповісти
То нахєра ці перемовини в Стамбулі. Хай би наші там хоч дуль свиням натикали та голови їм порозбивали в тому Стамбулі. х@йло хєр на тебе ложив, морда ти рижа, Путін розуміє тільки силу, а свої пости в твітері можеш засунути собі нижче спини, хворий придурок. Оце то президент у Америки, оце то позорисько. У цього ущербного можна все виміняти на буси ( на літачки), **** слимак безмозкий
показати весь коментар
16.05.2025 11:32 Відповісти
Где умеров и его татары с 70% забезпеченности ЗСУ украинским ВПК?
показати весь коментар
16.05.2025 11:44 Відповісти
Краще організовуй похід в країну де ..заходить сонце".
показати весь коментар
16.05.2025 11:46 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 12:01 Відповісти
чекаємо з нетерпінням на зустріч Ху-2
показати весь коментар
16.05.2025 12:06 Відповісти
Їм обом потрібна зустріч з апостолом Петром.
показати весь коментар
16.05.2025 12:09 Відповісти
Коли папа вова прикаже
показати весь коментар
16.05.2025 12:21 Відповісти
Нетерпиться йому посмоктати піструна ***********… аж підскакує старий маразматик.
показати весь коментар
16.05.2025 12:25 Відповісти
А що саме він хоче побачити?
Руїни Києва?
Гог і Магог це путін і трамп.
Їм обом до снаги людські страждання і смерті.
Зе з цієїж кагорти «потужних менеджерів» ада в Україні😢
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
"...як тільки ми зможемо це організувати".... Ех, Дональде, не маєте ви навичок " потужної" криворізької дипломатії. Кажеш, " буду у четвер в Стамбулі, приїзди" і ВСЕ! Не приїхав- злякався.Все! Можна їхати грати в гольф.
показати весь коментар
16.05.2025 13:39 Відповісти
 
 