2 685 47
Трамп: Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із диктатором Володимиром Путіним.
Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати", - сказав він.
Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.
Топ коментарі
+19 Alexei Alex
16.05.2025 11:07
+8 Вячеслав Клименко #567231
16.05.2025 11:22
+7 polini orop
16.05.2025 11:09
Зачем такому уважаемому американцу, встречаться с террористом ? Откуда такая настойчивость?
Сделай наконец то то, что обещал-- введи санкции против страны-агрессора, и "завали Украину оружием".
одіночества,пардон-ДОВБОЙОБА"!
Руїни Києва?
Гог і Магог це путін і трамп.
Їм обом до снаги людські страждання і смерті.
Зе з цієїж кагорти «потужних менеджерів» ада в Україні😢