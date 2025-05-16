Трамп: Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі із диктатором Володимиром Путіним.

Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

