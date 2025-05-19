Трамп хочет видеть прекращение огня как можно скорее, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Трампа и Путина. - Ред.)", - сказала Левитт.

Пресс-секретарь добавила, что лидер США "хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - подытожила она.

