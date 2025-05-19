РУС
Новости Прекращение войны Звонок Трампа Путину
Трамп хочет видеть прекращение огня как можно скорее, - Белый дом

Трамп хочет скорейшего прекращения огня

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Трампа и Путина. - Ред.)", - сказала Левитт.

Пресс-секретарь добавила, что лидер США "хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - подытожила она.

Читайте: Встреча Путина и Трампа пока не готовится, - Песков

Трамп Дональд (6465) прекращения огня (330) Ливитт Кэролайн (37)
Топ комментарии
+9
Снова не прошло "надо просто перестать стрелять"? Бывает. Один нарцисс-дегенерат уже рассказывал, теперь второй тоже наступил на те же грабли.
19.05.2025 17:22 Ответить
+4
Хотіти не вредно - якби ше щось робив
19.05.2025 17:20 Ответить
+3
А тебе Трамп є карти ?
19.05.2025 17:24 Ответить
Як жеж вона пройде? краснов поцілує пуйла в інтимне місце і скаже що війни не існує. Всьо, він пішов за нобелівкою
19.05.2025 17:27 Ответить
''Краснов'' то не наш, хай за нього червоніють американці, а що зробив наш за шість років, коли президентом США був Байден? Знаю, що круто запитав:''чому ми не в НАТО'', що аж 73% загордилися такою сміливістю свого обранця і дозволив виготовити сто тисяч бракованих мін. Про інше писати не буду, самі знаєте.
19.05.2025 17:41 Ответить
работает Трапло и так устает, что даже нет времени в гольф поиграть
19.05.2025 17:27 Ответить
Два десятки очільників європейських країн бояться сказати правду одному несповна розуму американцю. Якісь улесливі слова. Ужимки. Посмішки. Готовність зацілувати сраку по першому поклику. Зеленського заклювали за словесний опір рижому хамлу. Зараз він також вже в цьому хорі одобрямсів ,,великому,, Доні. Курва, як в часи совка. Тоді славословили партію і ,,лічно,, очільника за все що трапилось і ні, зараз те саме в світовому масштабі з Трампом. Трошки перефразую- Трактор їде дир-дир-дир. Ми за Трампа, ми за мир!
19.05.2025 17:34 Ответить
19.05.2025 17:36 Ответить
Потужно
19.05.2025 17:40 Ответить
Хотіти і щось для його робити дві різні речі
19.05.2025 17:41 Ответить
"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - підсумувала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3553093
19.05.2025 17:44 Ответить
Да шош такоє? Апять дєдушка расстроілся...
19.05.2025 17:45 Ответить
це чуємо кожен день..
а хло вбиває українців далі..
19.05.2025 17:47 Ответить
якщо він розплющить очі для того, щоб побачить припинення вогню, то у нього запаморочиться голова від обертів на статтєвому органі путіна.
19.05.2025 17:51 Ответить
а шо він ще хоче, достав вже
19.05.2025 20:04 Ответить
 
 