Трамп хочет видеть прекращение огня как можно скорее, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего прекращения огня между Украиной и Россией.
Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.
"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Трампа и Путина. - Ред.)", - сказала Левитт.
Пресс-секретарь добавила, что лидер США "хочет видеть прекращение огня как можно скорее".
"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - подытожила она.
