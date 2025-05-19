Трамп зателефонував Зеленському перед розмовою з Путіним, - ОП
У понеділок, 19 травня, американський лідер Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в російсько-українській війні з телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" в Офісі президента України.
Очікувалося, що першим етапом дипломатії стане розмова Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, однак Трамп вирішив почати з української сторони.
За даними Reuters, станом на 17.45 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
відколи це європейці приватизували сонце, вітер і воду? Ці джерела є в усього світу.
Судячи по піз'дюку воно вже не проти відписати оркам хоч 8 областей, аби трампуша нелігітімним не обзивав...