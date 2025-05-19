УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9971 відвідувач онлайн
Новини Розмова Трампа і Зеленського
4 685 20

Трамп зателефонував Зеленському перед розмовою з Путіним, - ОП

Трамп поговорив із Зеленським перед розмовою з Путіним

У понеділок, 19 травня, американський лідер Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в російсько-українській війні з телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" в Офісі президента України.

Очікувалося, що першим етапом дипломатії стане розмова Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, однак Трамп вирішив почати з української сторони.

За даними Reuters, станом на 17.45 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче бачити припинення вогню якомога швидше, - Білий дім

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Трамп Дональд (6986)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
19.05.2025 18:43 Відповісти
+19
показати весь коментар
19.05.2025 18:46 Відповісти
+12
показати весь коментар
19.05.2025 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказав - Зеля - не сци - я його ушатаю
показати весь коментар
19.05.2025 18:35 Відповісти
або навпаки ....
показати весь коментар
19.05.2025 18:37 Відповісти
дивні дива) скляроз....
показати весь коментар
19.05.2025 18:37 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 18:38 Відповісти
Пісець, шоу грн 5, у суботу 7
показати весь коментар
19.05.2025 18:41 Відповісти
після розмови з )(йлом, трампон скаже що винен Зе бо не хоче домовлятися.... та в нього немає карт
показати весь коментар
19.05.2025 18:42 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 18:43 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 18:46 Відповісти
Це вже не шостий. Так, звичайний ********...
показати весь коментар
19.05.2025 19:13 Відповісти
пів шостий
показати весь коментар
19.05.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 18:48 Відповісти
Вирішив перепитати, чи в боневтіка часом не з"явилися карти...
показати весь коментар
19.05.2025 18:48 Відповісти
Є в нього карта, козирний туз - безмежне джерело чистої енергії в європейців. Нафта й газ ************ тільки для хімії, транспорт перейде на чисте джеоело енергії. Джерело таке що дрон зможе долетіти до Австралії й назад повернутись без підзарядки. Машина, грузовик і т.д. може їздити до повного зносу без підзарядки, зарядний пристрій буде під капотом.
показати весь коментар
19.05.2025 18:59 Відповісти
"безмежне джерело чистої енергії в європейців"

відколи це європейці приватизували сонце, вітер і воду? Ці джерела є в усього світу.
показати весь коментар
19.05.2025 19:03 Відповісти
https://www.tiktok.com/@histoires_de_notre.monde/video/7488261853227846934?is_from_webapp=1&sender_device=pc
показати весь коментар
19.05.2025 19:11 Відповісти
Назначіл любімой женой(с)
Судячи по піз'дюку воно вже не проти відписати оркам хоч 8 областей, аби трампуша нелігітімним не обзивав...
показати весь коментар
19.05.2025 18:49 Відповісти
То вiн (трумп) щось говорив, чи тiльки мовчав в трубку?
показати весь коментар
19.05.2025 18:54 Відповісти
Краткое содержание разговора: Вава, я всё просрал. Закупай Мивину.
показати весь коментар
19.05.2025 18:58 Відповісти
Просто номери переплутав, адже старий дуже!
показати весь коментар
19.05.2025 19:03 Відповісти
ПОТУЖНО!
показати весь коментар
19.05.2025 19:12 Відповісти
 
 