Цензор.НЕТ
19 271 200

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Об этом он написал в своей соцсети, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны.

Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами. Тон и дух разговора были замечательными. Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен", - написал он.

По его словам, для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства.

"Ее потенциал неограничен. Так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны. Об этом я проинформировал Зеленского, президента Еврокомиссии, президента Франции, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Финляндии во время телефонного разговора со мной, сразу после разговора с Путиным.

Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется", - добавил лидер США.

Прекращение огня в Украине: Трамп о немедленных переговорах

Автор: 

Топ комментарии
+56
Классс... А коли будуть покарані вбивці? І ***** перше? Так як воно агресор...
19.05.2025 20:43 Ответить
19.05.2025 20:43 Ответить
+44
Напевно, таки це правда, що пуйло має компромат на Трампа.
Саме тому , Трамп боїться ввести санкції проти рашки.
Бо навіть проти Китаю він ввів великі мита а рашку взагалі не чіпає.
19.05.2025 20:45 Ответить
19.05.2025 20:45 Ответить
+39
ПНХ рудий гандон! ця паскуда несе горя Україні не менше )(уйла.
19.05.2025 20:45 Ответить
19.05.2025 20:45 Ответить
Там уже опять шахеды летят, для "переговоров"...
19.05.2025 21:04 Ответить
19.05.2025 21:04 Ответить
Та да , війна , раз два ,стій ! анДоній 🤠, шо ху* ло за палочку рятівну потримав ,і всьо ,репарацій вам нема , намагаємося всім світом, рятувати московію ,бо ну їх нах ,в них багато компромату на весь Білий дом ,так як і на вашу ОПу з 🤡... не такі да, у США 73% такі є ...
19.05.2025 21:05 Ответить
19.05.2025 21:05 Ответить
Мабуть ти вже себе українкою не вважаєш, або стара методичка
19.05.2025 21:33 Ответить
19.05.2025 21:33 Ответить
А коли Нобелівську премію Трампу до переговорів чи після можно??
19.05.2025 21:05 Ответить
19.05.2025 21:05 Ответить
Можна до. І так всім зрозуміло, шо це було надпотужно і шо Трамп все розрулив. Як завжди.
19.05.2025 21:51 Ответить
19.05.2025 21:51 Ответить
Хто зна воно старе 2 мабудь буде достатньо одну ззаду іншу в пащу
20.05.2025 11:46 Ответить
20.05.2025 11:46 Ответить
Це ж вже було!( Л.Кучма)
19.05.2025 21:06 Ответить
19.05.2025 21:06 Ответить
Донні -гандонні- мерзотник і дебіл. Жаль , що забарився Лі Харві Освальд 2.0.
20.05.2025 00:43 Ответить
20.05.2025 00:43 Ответить
Так само роздухарився з персами. Ті обізвали його, принишк. Тепер славить х...., торгувати збирається. Клінічний ідіот.
19.05.2025 21:07 Ответить
19.05.2025 21:07 Ответить
Рідкісний цинічний і аморальний паразит. Обурює його ставлення до воюючих сторін, де одна країна - окупант і загарбник, а друга вимушена відстоювати свою свободу і незалежність, як до якихось внутрішніх розбірок, "кривавої бані", жодного разу не назвав путіна і росію нападником і воєнним злочинцем, навпаки, йому бачите, не терпиться торгувати і отримувати, як він сподівається, зиск.
показать весь комментарий
19.05.2025 21:07 Ответить
Абсолютно исчерпывающую характеристику аморального торгаша-паразита Трампа опубликовал Юрий Дубов:

Трамп - это нравственный идиот от рождения, лишённый минимальной эмпатии к страданиям людей, не способный различать добро и зло:

только законченный моральный идиот может относиться к Мордору и к Украине, просто как к "двум сторонам конфликта" при том, что Украина истекает кровью в неравной борьбе за высшие ценности свободы, а президент США, оплота свободы, уравнивает захватническую Орду и страну, противостоящую фашистской Орде.
20.05.2025 02:56 Ответить
20.05.2025 02:56 Ответить
Та хто з НИМ "торгуватиме"? У нього ж "сьогодні - "два", а завтра - "півтора"!" Тут ніяка "аналітика" і "економічне прогнозування" не справиться! А торгівля та виробництво хочуть знать, "що буде "завтра"... А якщо Трамп сам цього не знає - то яка може буть "торгівля"?...
20.05.2025 06:26 Ответить
20.05.2025 06:26 Ответить
Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", ( для підготовки ,років через пять -сім до чергової окупаційної бойні в Україні""" і я з цим згоден", - написав він.(США МАЄ НА МЕТІ .В НАЙБЛИЖЧІМ ЧАСІ СТАТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ШЛЮХОЮ, ДЛЯ СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦІ РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА)))
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
Переговори вже розпочались, придурок. Росія висловила вимоги, все, на цьому вони і закінчаться
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
Перефразовуючи Селінджера (письменника) - у Рудого кишені, повні брехні.
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
Було очевидно.
Патологічне брехло, яке і не могло нічого зробити, іменно так мало злитися...
19.05.2025 21:08 Ответить
19.05.2025 21:08 Ответить
Ну что тут скажешь?
Украинский народ выбрал МУДАКА
И американский народ выбрал МУДАКА
Есть только маленькая ,но очень важная разница
В 2024 году в США не было войны
А вот если бы была - то американский народ МУДАКА бы не выбрал
А вот украинский народ выбрал
После ТАКОГО КОНЧЕНОГО ВЫБОРА
Все остальные народы по сравнению с нами - ОЧЕНЬ УМНЫЕ
И что особенно удивительно
Эти народы продолжают помогать нам - МУДАКАМ
19.05.2025 21:09 Ответить
19.05.2025 21:09 Ответить
.... перднув касап ригівський den bolshoy
19.05.2025 21:31 Ответить
19.05.2025 21:31 Ответить
Особливо розумний - кацапський нарід ?
До такого лайна яке вибрали вони , навіть нашому і американському - як до черепасі до Альфа Центаври .
19.05.2025 21:19 Ответить
19.05.2025 21:19 Ответить
А там, на болотах - простолюдини не обирають. Їм бояри призначають сцаря, вже десь так років пятсот-шістсот. Щоправда, останнім часом ці призначення навчились проводити ніби через вибори. "Ніби" - тому що навіть ***** - це ж табуретка з Луб'янки, яку провів боярин Березовський, коли та табуретка йому була вигідна. Тоді Березовський ще не знав, що до влади він привів свою погибель. Але таке також буває... життя - воно таке непердбачуване...
19.05.2025 21:38 Ответить
19.05.2025 21:38 Ответить
Это классный пост....
Но очень печальный ...
19.05.2025 21:46 Ответить
19.05.2025 21:46 Ответить
Вибрали - образно .
Якщо кацапи , дивлячись на всі його витівки - мовчать , і мало того - ще його й підтримують , то це їхній свідомий вибір .
***** створили кацапи . Він їм подобається . Подобається тим що затіяв війну проти сусіда , тим що погрожує світу ЯЗ , і тим що тримає їх - в стойлі . Вони проти цього не протестують . Їм це навпаки - в кайф . Тому він - їхній вибір .
19.05.2025 22:04 Ответить
19.05.2025 22:04 Ответить
точніше - так: ПОГОДЖУЮТЬСЯ З БОЯРСЬКИМ ВИБОРОМ. І з гундяєвською брехнею з амвона (чи кретіноскопа)
19.05.2025 22:10 Ответить
19.05.2025 22:10 Ответить
" Люди холопского звания -
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа....".
(Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо...".)
20.05.2025 06:30 Ответить
20.05.2025 06:30 Ответить
Та у зехудоби всі провокатори від ху..ла,коли їх в те лайно що вони обрали носом тичуть.
20.05.2025 08:25 Ответить
20.05.2025 08:25 Ответить
Зашибісь. За вбивства, руйнування і згвалтування вбивці пообіцяли багатства і частину будинку жертви
19.05.2025 21:19 Ответить
19.05.2025 21:19 Ответить
Внушает уважение, что даже все участники форума право-консервативных убеждений дают резко-отрицательную характеристику Трампу без всяких идеологических предубеждений :

его оценивают исключительно с позиций морали, как законченного нравственного дегенерата, у которого вообще отсутствуют моральные принципы, рыжий дегенерат мыслит и действует только в категориях "деньги-сделка-торговля"...
20.05.2025 07:38 Ответить
20.05.2025 07:38 Ответить
Pечник Кремля Дмитро Пєсков натякнув, що президенти двох країн могли мати й інші "контакти", про які не повідомлялося публічно.

Журналіст Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі 2024 року "Війна" писав, що Трамп мав прямі розмови з путіним до семи разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році. На запитання, чи це правда, в інтерв'ю Bloomberg Трамп відповів: "Якщо я це робив, це розумно". Кремль спростував твердження Вудворда, зазначає Reuters.

Крім того, Reuters, The Washington Post та Axios писали, що після обрання президентом у листопаді 2024 Трамп також спілкувався з путіним.
Кремль спростував і ці повідомлення.
19.05.2025 21:20 Ответить
19.05.2025 21:20 Ответить
Хоча, путін не зазначив жодних термінів, Трамп заявив, що "Росія та Україна негайно розпочнуть переговори".

І це, за його словами, будуть переговори як щодо припинення вогню, так і "завершення війни".
19.05.2025 21:27 Ответить
19.05.2025 21:27 Ответить
19.05.2025 21:33 Ответить
19.05.2025 21:33 Ответить
Питання зараз стоїть руба: що робити з цим Україні, що зважаться зробити європейці.

Адже, пу чітко сказав, что достигне СВОЇХ цілей або політ -дипл.шляхом, тобто, Україна капітулює прям зараз, або він продовжить вбивати, палити і добьється своїх цілей - знищить Україну... якої не має бути.

Так про що домовлятися?
І...вішенка на торті: виходить, що тр дозволів пу вести ці пустопорожні перемовини без припинення вогню... тобто - вічно... доки Україна пручається капітуляції.

Така прикра реальність від 47го де біле є чорне, а чорне - біле. Агрессор має рацію, а міжн.право... застаріло і його поховало право сили.
19.05.2025 21:20 Ответить
19.05.2025 21:20 Ответить
Тобто, агресор, знову, не буде покараний. Отже, третя світова війна замайоріла на горизонті. І Європа і США вмиються кров'ю. На жаль.
19.05.2025 21:21 Ответить
19.05.2025 21:21 Ответить
мені їх не жаль. Це те, що вони заслужили
19.05.2025 23:45 Ответить
19.05.2025 23:45 Ответить
Тампакс в черговий раз відмазав ***** від санкцій які ЄС мав накласти вже завтра. І так буде кожен тиждень і кожен місяць. Може вже хватить просити миру, а краще просити зброю?
19.05.2025 21:22 Ответить
19.05.2025 21:22 Ответить
Ну и балабол, свет таких не видел..
19.05.2025 21:23 Ответить
19.05.2025 21:23 Ответить
Наш слоняра! Перемовинам бути!!
19.05.2025 21:24 Ответить
19.05.2025 21:24 Ответить
Вже почали: Ввечері 19 травня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
19.05.2025 21:24 Ответить
19.05.2025 21:24 Ответить
Понравилась Трампу, как Путин его поимел. Он себе это решил в подвиг записать.
19.05.2025 21:26 Ответить
19.05.2025 21:26 Ответить
Якщо в такій країні, як США народ обирає президентом такого ДЕГЕНЕРАТА, то напевно що БОГ відвернувся від людей.
19.05.2025 21:27 Ответить
19.05.2025 21:27 Ответить
таки да:

"Бог НЕ бережи Америку !"

бо нема за що !
19.05.2025 21:30 Ответить
19.05.2025 21:30 Ответить
Шановні ура-патріоти ,може вже досить жити в гіномарафонівських казочках про "перемогу " і "кордони 91 року " максимум на що може розраховувати Україна - це корейський варіант закінчення війни - демаркаційна лінія по лінії фрону ( де ця лінія фронту буде на момент закінчення переговорів ) ,а в іншому разі якщо Україна на це не погодиться то США можуть взагалі припинити всю допомогу ,а слідом за ними і Європа - і скільки тижнів після цього протримається Україна ,і не потрібно тут героїчно надувати щоки -без західної допомоги Україні кінець.
19.05.2025 21:28 Ответить
19.05.2025 21:28 Ответить
Заткни пельку !

США нам допомагає хворим на онкологію Президентом Байденом, а не рудою курвою !

.
19.05.2025 21:32 Ответить
19.05.2025 21:32 Ответить
Сама заткни ,а якщо не подобається ,так біжи в тцк мобілізуйся і воюй ,тебе ніхто не тримає.
19.05.2025 21:34 Ответить
19.05.2025 21:34 Ответить
льоха, путлер хоче "остаточно вирішити українське питання" (як гітлер з євреями). Якщо Україна зараз не зупинить цю навалу орди - не буде ні України, ні українців, кого не вб'ють "мобілізують" - в тюрми, сибір, на фронт гарматним м'ясом, всіх. Надто волерюбні. А на їх місце поселять "настаящіх рюзькіх".
19.05.2025 23:52 Ответить
19.05.2025 23:52 Ответить
Ти кажеш "українське питання " а те що багато кацапських військових ( кобилаш і т.д.) і політичних діячів ( мединський чи валєнтіна матвієнко і т.д ) є етнічними українцями то це це як розуміти ? І досить вже цієї пропагандистської гівномарафонівської маячні про "мобіків "і " гарматне м"ясо". В рашці контрактники ,а бусифіковані в Україні .
20.05.2025 17:08 Ответить
20.05.2025 17:08 Ответить
льоха, я "гівномарафон" не слухаю, свої мізки маю.
На фашистській ерефії весь народєц "гарматне м'ясо".
А манкурти/колаборанти є всюди.
Контрактники на срашці в масі - зеки і боржники, яким тюрма світить, якщо їх не приб'ють раніше... "добровольці"?..
Мобілізвція ніде/ніколи не була попурярною. Але окупація ще менш популярна, якщо окупант мордор.
21.05.2025 03:17 Ответить
21.05.2025 03:17 Ответить
Так зелень нічим не краща за рашку для них прості українці теж гарматне м"ясо. Ну тобі ,напевно, в Німеччині видніше ,ніж нам в Україні ,до речі ,повертайся в Україну і на своїй шкурі відчуєш яка в нас " популярна " бусифікація.
21.05.2025 16:51 Ответить
21.05.2025 16:51 Ответить
Ти ІДІОТ? Який "корейський варіант"? При "корейському варіанті" одна країна розділилася НАВПІЛ, і кожна стала жить за власними законами. Чужі війська покинули її територію... А у нас - ОКУПАЦІЯ частини території, іншою країною!!! І окупант уже ЮРИДИЧНО включив до свого складу не тільки окуповані території, але й ті, які лише планує окупувать!
20.05.2025 06:36 Ответить
20.05.2025 06:36 Ответить
Так мобілізуйся і йди воюй ,хто тебе тримає і буде тобі" кававялті" ,а то ви диванні патріоти всі такі розумні ,а дійде до справи ,то нехай інші мобілізуються ,а ми будемо в інтернеті пропагандою займатись. І до речі, про чужі війська ,які начебто "покинули територію Кореї " - ще довго в Північній Кореї знаходились китайські добровольці і совєтські військові радники а в Південній Кореї - американські війська.
20.05.2025 17:21 Ответить
20.05.2025 17:21 Ответить
"Льошику"... Я свою протезовану ногу вже отримав у 2016-му. Пропагандою кацапською, займаєшся саме ТИ.. А щодо конфлікту в Кореї... назви дати виведення військ ...
20.05.2025 19:34 Ответить
20.05.2025 19:34 Ответить
Так був вже на Півдні в 2023 році контрнаступ який розбив собі лоба об лінію суровікіна і "кринківський плацдарм " ( до речі по Києву з"явились бігборди про зниклих безвісти на кринківському плацдармі з переліком бригад) які відомо чим завершились ,так що ми вже хрін відвоюємо окуповані території , хоча б не втратити ще не окуповані території .
21.05.2025 16:59 Ответить
21.05.2025 16:59 Ответить
Я про Корею спитався, кацапе!!!
21.05.2025 18:22 Ответить
21.05.2025 18:22 Ответить
Я до речі не кацап ,і якщо ти був колись в АТО то це не дає тобі право обзивати всіх ,хто не поділяє твою думку кацапами ,лікуй краще нерви ура-патріоте.
21.05.2025 18:59 Ответить
21.05.2025 18:59 Ответить
Розмова Трампона та ***** звучала приблизно так:

Я и ты такие разные,
Ты и я такие разные,
Но горячей дружбой связаны
Мы с тобой.
Слово ********** свято,
Будем дружить навсегда,
Я уважаю Трампона,
А я уважаю *****!
19.05.2025 21:31 Ответить
19.05.2025 21:31 Ответить
По суті ***** сказало, що перемовини будуть після літнього наступу параші. Трамп на це погодився. Тепер діло за ЗСУ.
19.05.2025 21:31 Ответить
19.05.2025 21:31 Ответить
Безпілотники не забарилися.
19.05.2025 21:34 Ответить
19.05.2025 21:34 Ответить
То все БРЕХНЯ! Згадаєте мої слова!
19.05.2025 21:33 Ответить
19.05.2025 21:33 Ответить
Звіняйте, я не знав що ви така поважна людина і не законспектував ваші слова, повторіть будь ласка
19.05.2025 21:37 Ответить
19.05.2025 21:37 Ответить
ПНХ! Законспектував?
19.05.2025 21:45 Ответить
19.05.2025 21:45 Ответить
Ларисо! Я, ще до другого туру виборів, у 2019-му, писав прямим текстом тут, і казав оточуючим: "Блазень зруйнує в Україні ВСЕ (в першу чергу - економіку), і приведе в Україну ВІЙНУ!... Тоді мені рвалися "очі видерти" (навіть тут, на форумі! А тепер сидять, "язики в сраку позатягували...!" А деякі вже патетично "Блазня" проклинають... Наприклад, NNN...
20.05.2025 06:44 Ответить
20.05.2025 06:44 Ответить
Стамбул 3.0 ?
19.05.2025 21:35 Ответить
19.05.2025 21:35 Ответить
мало верится
19.05.2025 21:37 Ответить
19.05.2025 21:37 Ответить
РЫЖЕЕ ************* ЧМО ЗАКУКАРЕКАЛО.
19.05.2025 21:37 Ответить
19.05.2025 21:37 Ответить
...і ***** запустив чергові шахеди по Україні...
19.05.2025 21:40 Ответить
19.05.2025 21:40 Ответить
вбийте вже хтось цього придурка.
19.05.2025 21:42 Ответить
19.05.2025 21:42 Ответить
Не дивує позиція рудого, бо ядерна зброя, навіть якщо вона 1950-х років, то серйозний аргумент в руках орків! Дивує праведний гнів "мудрого українського" народу, який сам собі створив найпотужніше у світі "хоть поржем"!😬
19.05.2025 21:44 Ответить
19.05.2025 21:44 Ответить
Ой та годі вже вам кацапам підмахувати. Ядерна зброя в руках американців - не серьозна зброя? Чи ***** менше хоче жити ніж Трамп?
19.05.2025 21:47 Ответить
19.05.2025 21:47 Ответить
***** з рудим виживуть навіть якщо все ядерне у світі підірвуть. і чого це ти ***** і рудого так шануєш чи двом відразу вирішив підмахувати? То дарма, вони тебе у бункер не візьмуть.
19.05.2025 22:20 Ответить
19.05.2025 22:20 Ответить
Кісо, ти шо, образився?
Не розганяй кацапські казочки і не будуть тобі казати шо ти їм *********.
19.05.2025 22:36 Ответить
19.05.2025 22:36 Ответить
та не візьмуть тебе до себе ні рудий ні ******, а шапка на злодії горить чи забув про це? то перечитай методичку!
19.05.2025 23:20 Ответить
19.05.2025 23:20 Ответить
головне шоб тебе взяли, дибілятко
20.05.2025 08:05 Ответить
20.05.2025 08:05 Ответить
Так вжеж давно розпочали. В Стамбулі. Мединський і Умєров. Розбудіть його хтось
19.05.2025 21:46 Ответить
19.05.2025 21:46 Ответить
Кацапи будуть нас лупити цілодобово , а ми повинні
про щось домовлятися з терористами , які хочуть нас вбити !
Схоже на те, що Краснов старанно виконує своіобовʼязки перед гебістом кремля 😡
19.05.2025 21:50 Ответить
19.05.2025 21:50 Ответить
Про Украіну не було жодних розмов , все це блеф від двох
нелюдів!!
19.05.2025 21:53 Ответить
19.05.2025 21:53 Ответить
переговори -це харашо.але ,Дональд,потрібно створити більш затишну атмосферу для переговорів:нафта по $20 ,припинити всі торговельні відносини з рф., і т.д.і я гарантую,що перемовини будуть йти веселіше і швидше. а головне -буде результат.
19.05.2025 21:53 Ответить
19.05.2025 21:53 Ответить
До відома, існує документ, який трампісти викотили нам і касапам «https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html 22 пункти Келлога» - це як чинна влада США бачать завершення війни в Україні - а там все якраз навпаки: Трамп хоче мати зиск з касапів, чи, точніше, з касапами.
19.05.2025 22:16 Ответить
19.05.2025 22:16 Ответить
Трампу аби швидше розпочати без обмежену торгівлю з роССією... При цьому ще треба заздалегідь сподобатись *****....
19.05.2025 21:56 Ответить
19.05.2025 21:56 Ответить
Хтось колись успокоит цього рудого папугая чи ні?
19.05.2025 21:59 Ответить
19.05.2025 21:59 Ответить
Меня очень неприятно удивил тот факт, что 95 % всех бывших совков, имеющих гражданство США, дружно проголосовали за Трампа и сейчас продолжают визжать от восторга по поводу проводимой Рыжим идиотом политики.

С тремя знакомыми евреями и с одним украинцем из Америки мне пришлось прекратить все отношения из-за их дебильно-восторженного, прямо какого-то сектантского преклонения перед недоумком Трампом.
20.05.2025 07:48 Ответить
20.05.2025 07:48 Ответить
Это так. у самого есть такие знакомые и даже родственники съехавшие на всю голову от рыжего куколда представив перед собой мессию спасателя Омерики
20.05.2025 17:25 Ответить
20.05.2025 17:25 Ответить
ув. Луис Сантос, меня больше всего поражает в совковых трампистах их глубоко провинциальное, какое-то сектантское идолопоклонство перед явно вульгарным и невежественным идиотом Трампом, полностью лишённым элементарного чувства самоиронии и юмора.

Проблема ведь не в идеологии, а в том, что люди ослепли настолько, что поклоняются как мессии самовлюблённому аморальному идиоту, впавшему в деменцию, который ни хрена не помнит то, что он публично заявлял пару дней назад...
20.05.2025 17:57 Ответить
20.05.2025 17:57 Ответить
пізДональд у своєму стилі, як завжди!
19.05.2025 22:03 Ответить
19.05.2025 22:03 Ответить
чи пізДонні, так правельніше!
19.05.2025 22:09 Ответить
19.05.2025 22:09 Ответить
Скажіть хтось фейкозасмаглому, що осьо ж тільки були в Туреччині перемовини, де путін прислав чиновників навіть не третього ешелону.. і воно саме ж біснувалося, щоб Зеленський поїхав туди..
19.05.2025 22:16 Ответить
19.05.2025 22:16 Ответить
нужно ли Хйлу бабло в любых количествах ? - вряд ли (это наши барыги скорее всего все продали бы, особенно, если оно "государственное", еще и по карманам "граждан" неплохо прибарахлиться, чтобы знали - и в Ялту Турцию, Италию, Монако, ОАЭ). до 14 года Хйло мог влегкую купить всю Украину по-дешевке, оптом, особенно, когда и так большинство высокопоставленных мудаков имели как минимум связи с кацапстаном, а как максимум - были тупо ставленниками. Хйло хотел убивать, потому что мудак, гбист и х#йло, такое не лечится. может построить только гулаг с пытками - вероятно кацапы так быстро и радостно мрут, потому как выбирают все же лучший вариант.
19.05.2025 22:26 Ответить
19.05.2025 22:26 Ответить
Лошара. Що, не вийшло стати голубом миру ні за 24 години, ні за 100 днів?
19.05.2025 22:42 Ответить
19.05.2025 22:42 Ответить
просто феерический довбойоба кусок.от недотрампище ****................................
19.05.2025 23:28 Ответить
19.05.2025 23:28 Ответить
Собакі лают, караван ідьот.
20.05.2025 00:27 Ответить
20.05.2025 00:27 Ответить
Трамп назвал украинский конфликт проблемой Европы, а не США. (c)
20.05.2025 01:35 Ответить
20.05.2025 01:35 Ответить
Трамп не відступив зі своєї позиції на стороні агресора. Це так дипломатичною мовою звучить? Перефразуючи на недипломатичну мову - спостерігає як гвалтівник знущається над жертвою.
20.05.2025 02:05 Ответить
20.05.2025 02:05 Ответить
Опять в облаках летает, путин ему скажет что россия должна получить официально что бы через месяц опять начать по любой причине войну
20.05.2025 04:49 Ответить
20.05.2025 04:49 Ответить
Д. Казанський в своєму ролику показує інтерв'ю депутата госдури бородая де той чітко викладає цілі, аналіз війни і головну мету, при цьому наголошує, що війна розпочиналася для загарбання всієї України і на сьогодні це просто черговий етап. Попутно вирішуючи ряд задач і в тому числі очистити рашку від свого біосміття.
https://youtu.be/qc4vTxzoamU?si=xah_IKcqM5L2XJ2O
"Мы не ждали такого отпора в Украине! Не можем достичь целей СВО" Депутат госдумы о провале путина".
20.05.2025 07:17 Ответить
20.05.2025 07:17 Ответить
Розмова
Трамп: хелоу влолдімер !
пуцін: пошол на ...й!....

Трамп: розмова пройшла дуже добре
20.05.2025 17:08 Ответить
20.05.2025 17:08 Ответить
