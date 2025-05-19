Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Об этом он написал в своей соцсети, передает Цензор.НЕТ.
"Только что завершился мой двухчасовой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны.
Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами. Тон и дух разговора были замечательными. Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен", - написал он.
По его словам, для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства.
"Ее потенциал неограничен. Так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны. Об этом я проинформировал Зеленского, президента Еврокомиссии, президента Франции, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Финляндии во время телефонного разговора со мной, сразу после разговора с Путиным.
Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется", - добавил лидер США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп - это нравственный идиот от рождения, лишённый минимальной эмпатии к страданиям людей, не способный различать добро и зло:
только законченный моральный идиот может относиться к Мордору и к Украине, просто как к "двум сторонам конфликта" при том, что Украина истекает кровью в неравной борьбе за высшие ценности свободы, а президент США, оплота свободы, уравнивает захватническую Орду и страну, противостоящую фашистской Орде.
Патологічне брехло, яке і не могло нічого зробити, іменно так мало злитися...
Украинский народ выбрал МУДАКА
И американский народ выбрал МУДАКА
Есть только маленькая ,но очень важная разница
В 2024 году в США не было войны
А вот если бы была - то американский народ МУДАКА бы не выбрал
А вот украинский народ выбрал
После ТАКОГО КОНЧЕНОГО ВЫБОРА
Все остальные народы по сравнению с нами - ОЧЕНЬ УМНЫЕ
И что особенно удивительно
Эти народы продолжают помогать нам - МУДАКАМ
До такого лайна яке вибрали вони , навіть нашому і американському - як до черепасі до Альфа Центаври .
Но очень печальный ...
Якщо кацапи , дивлячись на всі його витівки - мовчать , і мало того - ще його й підтримують , то це їхній свідомий вибір .
***** створили кацапи . Він їм подобається . Подобається тим що затіяв війну проти сусіда , тим що погрожує світу ЯЗ , і тим що тримає їх - в стойлі . Вони проти цього не протестують . Їм це навпаки - в кайф . Тому він - їхній вибір .
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа....".
(Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо...".)
его оценивают исключительно с позиций морали, как законченного нравственного дегенерата, у которого вообще отсутствуют моральные принципы, рыжий дегенерат мыслит и действует только в категориях "деньги-сделка-торговля"...
Журналіст Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі 2024 року "Війна" писав, що Трамп мав прямі розмови з путіним до семи разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році. На запитання, чи це правда, в інтерв'ю Bloomberg Трамп відповів: "Якщо я це робив, це розумно". Кремль спростував твердження Вудворда, зазначає Reuters.
Крім того, Reuters, The Washington Post та Axios писали, що після обрання президентом у листопаді 2024 Трамп також спілкувався з путіним.
Кремль спростував і ці повідомлення.
І це, за його словами, будуть переговори як щодо припинення вогню, так і "завершення війни".
Адже, пу чітко сказав, что достигне СВОЇХ цілей або політ -дипл.шляхом, тобто, Україна капітулює прям зараз, або він продовжить вбивати, палити і добьється своїх цілей - знищить Україну... якої не має бути.
Так про що домовлятися?
І...вішенка на торті: виходить, що тр дозволів пу вести ці пустопорожні перемовини без припинення вогню... тобто - вічно... доки Україна пручається капітуляції.
Така прикра реальність від 47го де біле є чорне, а чорне - біле. Агрессор має рацію, а міжн.право... застаріло і його поховало право сили.
"Бог НЕ бережи Америку !"
бо нема за що !
США нам допомагає хворим на онкологію Президентом Байденом, а не рудою курвою !
.
На фашистській ерефії весь народєц "гарматне м'ясо".
А манкурти/колаборанти є всюди.
Контрактники на срашці в масі - зеки і боржники, яким тюрма світить, якщо їх не приб'ють раніше... "добровольці"?..
Мобілізвція ніде/ніколи не була попурярною. Але окупація ще менш популярна, якщо окупант мордор.
Я и ты такие разные,
Ты и я такие разные,
Но горячей дружбой связаны
Мы с тобой.
Слово ********** свято,
Будем дружить навсегда,
Я уважаю Трампона,
А я уважаю *****!
Не розганяй кацапські казочки і не будуть тобі казати шо ти їм *********.
про щось домовлятися з терористами , які хочуть нас вбити !
Схоже на те, що Краснов старанно виконує своіобовʼязки перед гебістом кремля 😡
нелюдів!!
С тремя знакомыми евреями и с одним украинцем из Америки мне пришлось прекратить все отношения из-за их дебильно-восторженного, прямо какого-то сектантского преклонения перед недоумком Трампом.
Проблема ведь не в идеологии, а в том, что люди ослепли настолько, что поклоняются как мессии самовлюблённому аморальному идиоту, впавшему в деменцию, который ни хрена не помнит то, что он публично заявлял пару дней назад...
бы, особенно, если оно "государственное", еще и по карманам "граждан" неплохо прибарахлиться, чтобы знали - и в ЯлтуТурцию, Италию, Монако, ОАЭ). до 14 года Хйло мог влегкую купить всю Украину по-дешевке, оптом, особенно, когда и так большинство высокопоставленных мудаков имели как минимум связи с кацапстаном, а как максимум - были тупо ставленниками. Хйло хотел убивать, потому что мудак, гбист и х#йло, такое не лечится. может построить только гулаг с пытками - вероятно кацапы так быстро и радостно мрут, потому как выбирают все же лучший вариант.
https://youtu.be/qc4vTxzoamU?si=xah_IKcqM5L2XJ2O
"Мы не ждали такого отпора в Украине! Не можем достичь целей СВО" Депутат госдумы о провале путина".
Трамп: хелоу влолдімер !
пуцін: пошол на ...й!....
Трамп: розмова пройшла дуже добре