Переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон буде змушений вийти з мирних перемовин, якщо Росія не бажає зробити крок до врегулювання війни проти України.
Його заяву цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут. Саме тому Трамп говоритиме з Путіним", - зазначив він.
За словами американського посадовця, "Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з війни".
"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - додав Венс.
Влезли в переговоры Израиля, хотя их там не просили. И результат Пшик. Снова война, пока не вытянут заложников
Тільки, якщо зупинити повзучий наступ орків можна чогось добитись на переговорах, інакше ху..ло буде вважати що рано чи пізно він всерівно військовим шляхом захопить ті області та зруйнує економіку ударами дроні та ракет. А великі втрати та що думає більшість орківського бидла йому пох...
необхідно щоб було: Україна понад усе!
та
Все для Перемоги!
і до чого тут магашисти?
"Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс."
Он действительно придурок или просто притворяется?
Цілком зрозуміло що пуйло має їх в кишені . І не важливо по якій причині і коли то сталося . Тепер особливо важливо шукати шляхи налагодження військово економічних стосунків з любимими формаціями які можуть нам помогти .
Настав час якогось сюрреалізму коли Україну вважають агресором , коли Тайвань раптом є крадієм мікро плат , а палестинцям пропонують забратися зі споконвічних земель , щоб більше не заважали і так далі!!!