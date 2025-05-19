Переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон буде змушений вийти з мирних перемовин, якщо Росія не бажає зробити крок до врегулювання війни проти України.

Його заяву цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут. Саме тому Трамп говоритиме з Путіним", - зазначив він.

За словами американського посадовця, "Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з війни".

"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - додав Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру