УКР
Новини Мирні перемовини переговори з РФ
9 218 116

Переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон буде змушений вийти з мирних перемовин, якщо Росія не бажає зробити крок до врегулювання війни проти України.

Його заяву цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут. Саме тому Трамп говоритиме з Путіним", - зазначив він.

За словами американського посадовця, "Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з війни".

"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - додав Венс. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Венс про мирні переговори щодо України

Автор: 

росія (67319) США (24117) війна в Україні (5833) Джей Ді Венс (131)
Топ коментарі
+30
Дебіл на дебілі та дебілом поганяє. Адміністрація США.
19.05.2025 16:23 Відповісти
+19
Вони з цього кута і не виходили ніколи...
19.05.2025 16:24 Відповісти
+16
"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - логіка клієнта дурдома!
19.05.2025 16:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
За что взялись - все провалили.
Влезли в переговоры Израиля, хотя их там не просили. И результат Пшик. Снова война, пока не вытянут заложников
19.05.2025 17:44 Відповісти
Щоб вийти з цього кута необхідно починати жорстку боротьбу з корупцією, збільшити покарання на період військового стану, змінити керівників правохоронних структур, які явно не справляються, особливо в обронці, також починати карати винних за масовий брак озброєння, неякісне будівництво укріплень. Почати чистку некомпетентних командирів, що також важливо і сильно знижує мотивацію у війську.

Тільки, якщо зупинити повзучий наступ орків можна чогось добитись на переговорах, інакше ху..ло буде вважати що рано чи пізно він всерівно військовим шляхом захопить ті області та зруйнує економіку ударами дроні та ракет. А великі втрати та що думає більшість орківського бидла йому пох...
19.05.2025 17:53 Відповісти
також,
необхідно щоб було: Україна понад усе!
та
Все для Перемоги!
19.05.2025 18:00 Відповісти
Украiну не вдалось схилити до капiтуляцii, - Венс.
19.05.2025 17:55 Відповісти
переговори зайшли в глухий кут з рашистами?
і до чого тут магашисти?
19.05.2025 17:56 Відповісти
Дайте діджею сєльодки
19.05.2025 18:05 Відповісти
Діджей веПеніс
19.05.2025 19:20 Відповісти
Отакої. Та невже? Це ж напевно від того, що Україна не капітулює перед диктатором?
19.05.2025 18:32 Відповісти
Завді США, та носіям на грудях, серпа та кувалди ...венс гуляй вальсом...
19.05.2025 18:44 Відповісти
Після "копалин" це вже нецікава робота
19.05.2025 18:50 Відповісти
"



"Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс."
Он действительно придурок или просто притворяется?
19.05.2025 18:54 Відповісти
19.05.2025 18:56 Відповісти
а пуйло вже не може зупинитись, будь які поступки сприймаються як поразка. ні, ну вони вміють тулити, що війна - мир, і своєму биду натрусять всякої фігні, але захоплені території він віддати не хоче і не може, санкції не знімуть, хіба послаблять, і як він це пояснить, нам то пофіг як, його проблеми, але це все кацапнею сприймається як поразка, тому пуйло не може зупинитись поки не захопить "приєднані" території, а Україна сама не віддасть.
19.05.2025 19:20 Відповісти
Американці показали і показують свою недолугість і непрофесіоналізм. З рижим це особливо кричуще.
Цілком зрозуміло що пуйло має їх в кишені . І не важливо по якій причині і коли то сталося . Тепер особливо важливо шукати шляхи налагодження військово економічних стосунків з любимими формаціями які можуть нам помогти .
19.05.2025 19:27 Відповісти
Корисний ідіот з підмальованими віями .
Настав час якогось сюрреалізму коли Україну вважають агресором , коли Тайвань раптом є крадієм мікро плат , а палестинцям пропонують забратися зі споконвічних земель , щоб більше не заважали і так далі!!!
19.05.2025 19:33 Відповісти
обіср*лися ви ребята по повній. Яка ганьба! Договір з копалинами вже можна денонсувати, я так розумію?
20.05.2025 00:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 