Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Зеленський,Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, 18 травня, вони обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру.

Про це Венс розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з держсекретарем Рубіо провели зустріч з президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та досягнення міцного миру", - розповів віцепрезидент США.

Нагадаємо, що у неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".

Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру.

Сталеві яйця гаранта, виявилися з китайського пластику, пофарбовані під колір металу.
Володя в Ватикані перед Дж.Ді Венсом так прогнувся, що українські гімнастки запанікували, що не потраплять на Олімпійські ігри в Мілан.
19.05.2025 00:05 Відповісти
Нова тема у боневтіка "обговорення переговорів" .
19.05.2025 00:12 Відповісти
Тиха Вода #607592
Реєстрація: 27.04.2025

гаспадін новічьок ? з кацапії ?

.
19.05.2025 00:37 Відповісти
дипломатія, кацапе, це заводити друзів, а не наживати ворогів.
утім, вам кацапським уродам це не зрозуміло, бо у вас як в одеському анекдоті:

"Все, Сарочка, кругом сволочи, только мы одни хорошие"

.
19.05.2025 00:49 Відповісти
Дипломатія?!?
1) Їдеш до США, підписати угоду про копалинии, і починаєш там бикувати.
2) Після цього, США припиняють надавати розвіддані і призупиняють військову допомогу Україні.
3) Підписуєш на значно гірших умовах угоду про копалинии.
Вову поставили раком, а він всім заливає, що це бойова стійка.
Оце і є хитра стратегія, сильна тактика, незламна позиція?!
Обі💩 і обтікає...
19.05.2025 07:52 Відповісти
Тиха Вода #607592
Реєстрація: 27.04.2025

гаспадін новічьок ? з кацапії ?

.
19.05.2025 00:37 Відповісти
Ти прихильник ЗЕ ?По приколу наржався??
19.05.2025 00:54 Відповісти
ЗЄля мені не друг, але зараз він робить вірні кроки для України

тому перестань болтать єрундой

.
19.05.2025 02:37 Відповісти
Хорошою...оху...ть!
показати весь коментар
Якісь тупі переговори. Знову - давайте перестанемо стріляти і подивимося, що буде робити пукін.
показати весь коментар
"Бопотужний став слухняним хлопчиком?", сказали б порохобіти...
Ніт, він постійно подумки(мені кума сказала) повторює:
"С.ка, ***!"
показати весь коментар
Краще б поставки зброї обговорили. Поки Байден давав Україні зброю то ***** верещав що хоче перемир'я. Тепер же при Тампоні ***** почуває себе королем і сцить на всіх цих прохачів миру.
показати весь коментар
Клоуни обговорили досягнення миру… думаю у сантехніків було би більше шансів. Люди! Наступного разу вибирайте сантехніків.
показати весь коментар
Ткнув в морду списочок з 217 осіб?)))
показати весь коментар
Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру.

Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Шановна редакціє! Чи був сенс з різницею у 6 годин постити дві практично однакові новіни про "ніхто з ніким потринділи ні про що"
показати весь коментар
