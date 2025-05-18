Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, 18 травня, вони обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру.

Про це Венс розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з держсекретарем Рубіо провели зустріч з президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та досягнення міцного миру", - розповів віцепрезидент США.

Нагадаємо, що у неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".

