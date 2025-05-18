Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, 18 травня, вони обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру.
Про це Венс розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми з держсекретарем Рубіо провели зустріч з президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та досягнення міцного миру", - розповів віцепрезидент США.
Нагадаємо, що у неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".
Володя в Ватикані перед Дж.Ді Венсом так прогнувся, що українські гімнастки запанікували, що не потраплять на Олімпійські ігри в Мілан.
утім, вам кацапським уродам це не зрозуміло, бо у вас як в одеському анекдоті:
"Все, Сарочка, кругом сволочи, только мы одни хорошие"
.
1) Їдеш до США, підписати угоду про копалинии, і починаєш там бикувати.
2) Після цього, США припиняють надавати розвіддані і призупиняють військову допомогу Україні.
3) Підписуєш на значно гірших умовах угоду про копалинии.
Вову поставили раком, а він всім заливає, що це бойова стійка.
Оце і є хитра стратегія, сильна тактика, незламна позиція?!
Обі💩 і обтікає...
Реєстрація: 27.04.2025
гаспадін новічьок ? з кацапії ?
.
тому перестань болтать єрундой
.
Ніт, він постійно подумки(мені кума сказала) повторює:
"С.ка, ***!"
