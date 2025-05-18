Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. ФОТО

У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".

Про деталі зустрічі з американськими високопосадовцями президент розповів в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, українська делегація на чолі із Зеленським обговорила з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо перемовини між Україноюта РФ в Стамбулі, 16 травня.

"Хороша зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі. Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню",- розповів Зеленський.

Окрім цього, торкнулися питання необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру",- поділився деталями розмови український лідер.

Наостанок Зеленський подякував всьому американському народу за підтримку та лідерство у збереженні життів.

