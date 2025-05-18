УКР
Зустріч Зеленського з Венсом
3 571 29

Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. ФОТО

У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою". 

Про деталі зустрічі з американськими високопосадовцями президент розповів в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський, Венс

Зокрема, українська делегація на чолі із Зеленським обговорила з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо перемовини між Україноюта РФ в Стамбулі, 16 травня.

"Хороша зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі. Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню",- розповів Зеленський.

Зеленський, Венс

Окрім цього, торкнулися питання необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру",- поділився деталями розмови український лідер.

Наостанок Зеленський подякував всьому американському народу за підтримку та лідерство у збереженні життів.

Читайте також: Зеленський зустрівся із Венсом та Рубіо у Ватикані,- ЗМІ (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) Рубіо Марко (281) Джей Ді Венс (131)
Топ коментарі
+6
Спільні кроки з рижими п.дорами? Розпустою планували зайнятися?
показати весь коментар
18.05.2025 17:28 Відповісти
+4
Не ********** - і харашо. А то Венс наче морпіх в минулому
показати весь коментар
18.05.2025 17:39 Відповісти
+3
Уехал в месячный тур решать мирный договор,даже католиком стал,все для блага людей!!
показати весь коментар
18.05.2025 18:08 Відповісти
Спільні кроки з рижими п.дорами? Розпустою планували зайнятися?
показати весь коментар
18.05.2025 17:28 Відповісти
та ви шо! ніколи в житті! Просто сосни посадити. Корабельні; робочі.
показати весь коментар
18.05.2025 17:30 Відповісти
Нагавногу
показати весь коментар
18.05.2025 18:51 Відповісти
Зустріч у сауні була б результативнішою...
показати весь коментар
18.05.2025 17:35 Відповісти
Не ********** - і харашо. А то Венс наче морпіх в минулому
показати весь коментар
18.05.2025 17:39 Відповісти
Вікі: "Закінчивши школу, він вступив на службу в корпус морської піхоти США і служив в Іраку, працюючи у зв'язках із громадськістю"
тобто торгував ї...балом, морпех з нього, як гівна куля. так і прибиральницю в ГУР можна вважати Бондом
показати весь коментар
19.05.2025 06:35 Відповісти
Ага, як в анекдоті: Справжній, бойовий, пі...с!
показати весь коментар
19.05.2025 11:44 Відповісти
Шо, матюкаються не по нашому?
показати весь коментар
18.05.2025 17:45 Відповісти
та ні, просто ген всі праффесори по будь якій темі.
показати весь коментар
18.05.2025 17:53 Відповісти
Головне що лизальники зеленої дупи завжди на місці. Бо після "роботи" ще й треба падалЬяку отстрочити, щоб він віддав зароблене. АтДахнуть вам нужна, всьо а народе думаєте.
показати весь коментар
18.05.2025 18:33 Відповісти
Єрмакофродіти теж. Але жидєнько якось, як панос, бо видно платити менше їм почали
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
Судячи з фото, було весело. Жарти Зе зайшли.
показати весь коментар
18.05.2025 17:57 Відповісти
Посмішки зрадників стікаючої кров*ю країни.Просто нема слів
показати весь коментар
18.05.2025 17:57 Відповісти
Владимиру Александровичу тяжело. Огромная нагрузка на нем. Делает все что можно.
показати весь коментар
18.05.2025 18:01 Відповісти
Уехал в месячный тур решать мирный договор,даже католиком стал,все для блага людей!!
показати весь коментар
18.05.2025 18:08 Відповісти
Посміхається бо в нього повні руки козирів
показати весь коментар
18.05.2025 18:20 Відповісти
Просто сміх без причини признак дурачини. Бо які можуть бути причини ржати як кінь на камери журналістів з усього світу президенту країни де кожен день вбивають сотні військових і цивільних - я не знаю.
показати весь коментар
18.05.2025 18:37 Відповісти
ти про дипломатію і закони дипломатії шось чуло? чи так, комнєнти лише строчити?
показати весь коментар
19.05.2025 11:47 Відповісти
Ти бл довбойоба кусок, в якій дипломатії прийнято ржати як кінь коли в тебе в країні дітей десятками за раз вбивають.
показати весь коментар
21.05.2025 20:30 Відповісти
Його "козир" сидить праворуч.
показати весь коментар
18.05.2025 20:27 Відповісти
Пику треба було Венсу начистити за Білий дім. Трамп би зразу почав поважати.
показати весь коментар
18.05.2025 20:08 Відповісти
Справедливий та стійкий мир? Вони дебіли? Карлик з боліт пропонував капітуляцію, або продовження війни. Інших варіантів на сьогодні не має
показати весь коментар
18.05.2025 20:35 Відповісти
Як справи у карлика з економікою ? Які у них втрати в армії ?
показати весь коментар
18.05.2025 20:51 Відповісти
Во как, Петрович !
Виявляється в карлика безліч варіантів, але..... всі погані.

.
показати весь коментар
18.05.2025 21:14 Відповісти
Дай-то Бох ! Чи ЗСУ !
показати весь коментар
19.05.2025 20:21 Відповісти
Після епохи зелених мародерів нагально потрібно внести зміни в Конституцію з абсолютною забороною зустрічей, премовин і просто розмов в першу чергу президента з представниками інших країн без запису розмови і його збереження.
показати весь коментар
18.05.2025 22:21 Відповісти
 
 