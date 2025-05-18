РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8885 посетителей онлайн
Новости Фото Встреча Зеленского с Венсом
3 571 29

Зеленский рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио: Обсудили совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. ФОТО

Зеленский, Венс, Рубио

В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

О деталях встречи с американскими чиновниками президент рассказал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленський, Венс

В частности, украинская делегация во главе с Зеленским обсудила с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, 16 мая.

"Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность огня", - рассказал Зеленский.

Зеленський, Венс

Кроме этого, затронули вопрос необходимости усиления санкций против России.

"Затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными. Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира лидеров", - сказал он.

Напоследок Зеленский поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

Читайте также: Зеленский встретился с Венсом и Рубио в Ватикане, - СМИ (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Рубио Марко (275) Джей Ди Вэнс (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Спільні кроки з рижими п.дорами? Розпустою планували зайнятися?
показать весь комментарий
18.05.2025 17:28 Ответить
+4
Не ********** - і харашо. А то Венс наче морпіх в минулому
показать весь комментарий
18.05.2025 17:39 Ответить
+3
Уехал в месячный тур решать мирный договор,даже католиком стал,все для блага людей!!
показать весь комментарий
18.05.2025 18:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спільні кроки з рижими п.дорами? Розпустою планували зайнятися?
показать весь комментарий
18.05.2025 17:28 Ответить
та ви шо! ніколи в житті! Просто сосни посадити. Корабельні; робочі.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:30 Ответить
Нагавногу
показать весь комментарий
18.05.2025 18:51 Ответить
Зустріч у сауні була б результативнішою...
показать весь комментарий
18.05.2025 17:35 Ответить
Не ********** - і харашо. А то Венс наче морпіх в минулому
показать весь комментарий
18.05.2025 17:39 Ответить
Вікі: "Закінчивши школу, він вступив на службу в корпус морської піхоти США і служив в Іраку, працюючи у зв'язках із громадськістю"
тобто торгував ї...балом, морпех з нього, як гівна куля. так і прибиральницю в ГУР можна вважати Бондом
показать весь комментарий
19.05.2025 06:35 Ответить
Ага, як в анекдоті: Справжній, бойовий, пі...с!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:44 Ответить
Шо, матюкаються не по нашому?
показать весь комментарий
18.05.2025 17:45 Ответить
та ні, просто ген всі праффесори по будь якій темі.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:53 Ответить
Головне що лизальники зеленої дупи завжди на місці. Бо після "роботи" ще й треба падалЬяку отстрочити, щоб він віддав зароблене. АтДахнуть вам нужна, всьо а народе думаєте.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:33 Ответить
Єрмакофродіти теж. Але жидєнько якось, як панос, бо видно платити менше їм почали
показать весь комментарий
19.05.2025 11:45 Ответить
Судячи з фото, було весело. Жарти Зе зайшли.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:57 Ответить
Посмішки зрадників стікаючої кров*ю країни.Просто нема слів
показать весь комментарий
18.05.2025 17:57 Ответить
Владимиру Александровичу тяжело. Огромная нагрузка на нем. Делает все что можно.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:01 Ответить
Уехал в месячный тур решать мирный договор,даже католиком стал,все для блага людей!!
показать весь комментарий
18.05.2025 18:08 Ответить
Посміхається бо в нього повні руки козирів
показать весь комментарий
18.05.2025 18:20 Ответить
Просто сміх без причини признак дурачини. Бо які можуть бути причини ржати як кінь на камери журналістів з усього світу президенту країни де кожен день вбивають сотні військових і цивільних - я не знаю.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:37 Ответить
ти про дипломатію і закони дипломатії шось чуло? чи так, комнєнти лише строчити?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:47 Ответить
Ти бл довбойоба кусок, в якій дипломатії прийнято ржати як кінь коли в тебе в країні дітей десятками за раз вбивають.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:30 Ответить
Його "козир" сидить праворуч.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:27 Ответить
Пику треба було Венсу начистити за Білий дім. Трамп би зразу почав поважати.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:08 Ответить
Справедливий та стійкий мир? Вони дебіли? Карлик з боліт пропонував капітуляцію, або продовження війни. Інших варіантів на сьогодні не має
показать весь комментарий
18.05.2025 20:35 Ответить
Як справи у карлика з економікою ? Які у них втрати в армії ?
показать весь комментарий
18.05.2025 20:51 Ответить
Во как, Петрович !
Виявляється в карлика безліч варіантів, але..... всі погані.

.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:14 Ответить
Дай-то Бох ! Чи ЗСУ !
показать весь комментарий
19.05.2025 20:21 Ответить
Після епохи зелених мародерів нагально потрібно внести зміни в Конституцію з абсолютною забороною зустрічей, премовин і просто розмов в першу чергу президента з представниками інших країн без запису розмови і його збереження.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:21 Ответить
 
 