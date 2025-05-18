Зеленский рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио: Обсудили совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. ФОТО
В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".
О деталях встречи с американскими чиновниками президент рассказал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, украинская делегация во главе с Зеленским обсудила с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, 16 мая.
"Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность огня", - рассказал Зеленский.
Кроме этого, затронули вопрос необходимости усиления санкций против России.
"Затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными. Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира лидеров", - сказал он.
Напоследок Зеленский поблагодарил весь американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.
тобто торгував ї...балом, морпех з нього, як гівна куля. так і прибиральницю в ГУР можна вважати Бондом
Виявляється в карлика безліч варіантів, але..... всі погані.
