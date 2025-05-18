Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио в Ватикане, - СМИ (обновлено)

В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане. На встрече также присутствовал и госсекретарь США Марк Рубио.

Об этом сообщает "Суспільне" из Рима, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что это первая встреча Зеленского и Вэнса после спора в Белом Доме в конце февраля этого года.

Обновление

Впоследствии "Суспільне" с места происшествия сообщило, что встреча Зеленского с Венсом и Рубио завершилась, она длилась около 40 минут.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс дружески пожали друг другу руки во время инаугурации Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спор с Зеленским не был запланирован. Он просто разозлился, - Вэнс

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

Смотрите также: Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки в Ватикане. ФОТО