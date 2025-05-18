РУС
Новости Встреча Зеленского с Венсом
Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио в Ватикане, - СМИ (обновлено)

зеленский и венс

В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане. На встрече также присутствовал и госсекретарь США Марк Рубио.

Об этом сообщает "Суспільне" из Рима, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что это первая встреча Зеленского и Вэнса после спора в Белом Доме в конце февраля этого года.

Обновление

Впоследствии "Суспільне" с места происшествия сообщило, что встреча Зеленского с Венсом и Рубио завершилась, она длилась около 40 минут.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс дружески пожали друг другу руки во время инаугурации Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спор с Зеленским не был запланирован. Он просто разозлился, - Вэнс

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

Зеленский Владимир (21690) Рубио Марко (275) Джей Ди Вэнс (129)
Топ комментарии
+6
по твоїм коментам видно шо ти кацап , зазвичай кацапня всіх ображає
18.05.2025 16:42 Ответить
18.05.2025 16:42 Ответить
+4
Твёрдо, жёстко ,но интеллигентно надо послать этих высокородных кабальеро НАХ вместе с ихними хотелками и хитрожопыми подкатами...
18.05.2025 16:23 Ответить
18.05.2025 16:23 Ответить
+3
Балачки, балачки. А наші дрони другий тиждень по параші не летять. Рижий дурко засмутьться?
18.05.2025 16:33 Ответить
18.05.2025 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За шо балакати? - вони на своїй хвилі
18.05.2025 16:23 Ответить
18.05.2025 16:23 Ответить
Балачки, балачки. А наші дрони другий тиждень по параші не летять. Рижий дурко засмутьться?
18.05.2025 16:33 Ответить
18.05.2025 16:33 Ответить
Твёрдо, жёстко ,но интеллигентно надо послать этих высокородных кабальеро НАХ вместе с ихними хотелками и хитрожопыми подкатами...
18.05.2025 16:23 Ответить
18.05.2025 16:23 Ответить
Да, а вооружение потом предоставит Албания или Аргентина.
18.05.2025 19:25 Ответить
18.05.2025 19:25 Ответить
Крим має бути вільним - Зеленський
18.05.2025 16:30 Ответить
18.05.2025 16:30 Ответить
Вова і кордони язиком соває
18.05.2025 16:37 Ответить
18.05.2025 16:37 Ответить
я ходив , мені 70 не беруть
18.05.2025 16:34 Ответить
18.05.2025 16:34 Ответить
по твоїм коментам видно шо ти кацап , зазвичай кацапня всіх ображає
18.05.2025 16:42 Ответить
18.05.2025 16:42 Ответить
Вава дав їм понюхати скумбрію
18.05.2025 16:36 Ответить
18.05.2025 16:36 Ответить
Навряд чи вони ******* рибу. Їх більше цікавлять приспособи для гри на роялях без рук.
18.05.2025 16:40 Ответить
18.05.2025 16:40 Ответить
ногами ?
18.05.2025 16:43 Ответить
18.05.2025 16:43 Ответить
Рогами))
18.05.2025 16:46 Ответить
18.05.2025 16:46 Ответить
до чого тут риба? може мова про лєнку йде...
18.05.2025 16:58 Ответить
18.05.2025 16:58 Ответить
Папа - мужня людина. Певно стримував рвотний рефлекс і приховував огиду, гидливість і зневагу))
18.05.2025 16:44 Ответить
18.05.2025 16:44 Ответить
рубіо та венсу пофіг на Україну, вони відпрацьовують свої гроши ... поки платять, поки Трамп тримає їх біля себе...
18.05.2025 16:49 Ответить
18.05.2025 16:49 Ответить
Слід погодитись з тим, що відмова ***** від тимчасової зупинки бойових дій в кінцевому плані грає на користь України. Оскільки неминуче веде до ухвалення Конгресом США закону про вторинні санкції до банків і 500% митні тарифи для резидентів країн, що торгують з пітьмою.
Крім того, як відмічали раніше перед трьохденним травневим "перемир'ям", якого де-факто на фронті не було, на ділянках основних напрямків атак рашистських військ українські артилерія і фпв-дрони не дозволяють силам ворога маневрувати і накопичуватись. А відтак, натомість знищують їх на підході до передової лінії.
Пітьму всіма силами підтримує Китай, майже повністю поглинувши її фінансову систему - обсяг платежів в юанях у внутрішніх розрахунках сягнув 40% і продовжує швидко зростати. Звідси - і гроші на війну, зокрема на оплату одноразової піхоти.
Скоординований удар країн ЄС і США по китайських банках, про забезпечують життєздатність пітьми, швидко призведе до перемир'я на умовах України.
18.05.2025 17:01 Ответить
18.05.2025 17:01 Ответить
Дай то Бог
18.05.2025 17:09 Ответить
18.05.2025 17:09 Ответить
Усё логично: символ власти Папы - "перстень рыбака", поэтому взял "скумбрию". Был бы "перстень хомячка" - взял бы Стефанчука.
18.05.2025 17:12 Ответить
18.05.2025 17:12 Ответить
Нафіга вони потрібні ?
18.05.2025 17:29 Ответить
18.05.2025 17:29 Ответить
Натыга, шо б дули в уши Тампу не только то, что дует ему ***** через Виткова.
18.05.2025 19:27 Ответить
18.05.2025 19:27 Ответить
 
 