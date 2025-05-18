УКР
Зеленський зустрівся із Венсом та Рубіо у Ватикані,- ЗМІ (оновлено)

зеленський та венс

У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Ватикані. На зустрічі також був присутній і держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомляє "Суспільне" із Риму, інформує Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що це перша зустріч Зеленського та Венса після суперечки у Білому Домі наприкінці лютого цього року.

Оновлення

Згодом "Суспільне" з місця події повідомило, що зустріч Зеленського з Венсом та Рубіо завершилася, вона тривала близько 40 хвилин.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс приязно потиснули один одному руки під час інавгурації Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка із Зеленським не була запланована. Він просто розлютився, - Венс

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Ватикан (170) Зеленський Володимир (25227) Рубіо Марко (281) Джей Ді Венс (131)
