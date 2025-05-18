УКР
Новини
9 053 73

Зеленський та Венс потиснули один одному руки у Ватикані. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс приязно потиснули один одному руки під час інавгурації Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

Агентство опублікувало фото Зеленського і Венса. На фото видно, що вони тиснуть один одному руки і посміхаються.

Зеленський та Венс
зеленський та венс

Зеленський сидів біля президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а Венс був поруч.

Нагадаємо, Зеленський та Венс востаннє зустрічалися в Білому домі в лютому, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.

Читайте: Венс про перемовини з делегацією РФ: Є взаємні поступки. Це дипломатія

Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похороні Папи Франциска.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка із Зеленським не була запланована. Він просто розлютився, - Венс

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Читайте також: Трамп після суперечки із Зеленським розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" того. Відносини між ними досі на межі, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) Джей Ді Венс (131) Папа Римський Лев 14 (31)
Топ коментарі
+16
Зеля походу сам підбіг
показати весь коментар
18.05.2025 13:47 Відповісти
+16
На ньому дистанційний ошийник.
Його Єрмак током б'є якщо він далеко відійде чи починає херню молоти
показати весь коментар
18.05.2025 13:57 Відповісти
+11
Зараз розплачусь від стискання рук двох зрадників українських інтересів 🙁
показати весь коментар
18.05.2025 14:01 Відповісти
В Рубіо якесь лице недружелюбне, мабуть про понеділкову розмову думає, типу "Ну ну Володимире, буде тобі сюрпрайз".
показати весь коментар
18.05.2025 13:47 Відповісти
Рубіо в тихому а*уї від шефа. Думає нахера я в це вліз
показати весь коментар
18.05.2025 13:52 Відповісти
Рубіо Зеленському ,,пускає бісики".
показати весь коментар
18.05.2025 13:55 Відповісти
Рубіо дивиться на це дійство з призирством в очах 🙁
показати весь коментар
18.05.2025 14:07 Відповісти
Дуже цікава політична фото-реприза.
По перше - подивіться уважно на скептичні погляди присутніх...
По друге - права рука Венса питягнула руку Зеленського...
По третє - Уважно подивіться на ліві руки ободвох...
У Венса просто спокійна... але великий палець в сторону Зеленського..
У Зеленського долоня справлена назад і напружено повисла...
показати весь коментар
18.05.2025 14:27 Відповісти
Зеля походу сам підбіг
показати весь коментар
18.05.2025 13:47 Відповісти
А як його Єрмак відпустив?
показати весь коментар
18.05.2025 13:52 Відповісти
На ньому дистанційний ошийник.
Його Єрмак током б'є якщо він далеко відійде чи починає херню молоти
показати весь коментар
18.05.2025 13:57 Відповісти
Током б'є, коли його болонка починає херню нести? Он воно що! А я все гадав, чого ж це Незламний Потужник увесь час смикається і кривляється?
показати весь коментар
18.05.2025 18:28 Відповісти
А як же без костюму на зеленському і істерики від венса??
показати весь коментар
18.05.2025 13:47 Відповісти
НатЗєлєнскому є костюм! Правда він сзожий на форменну квртку працівника охоронної фірми чи то "Форт", чи "Герб". Чи якоїсь відомчої охорони супермаркету.
показати весь коментар
18.05.2025 13:52 Відповісти
Спонсори, з охоронних структур чоботаря, мабуть, виділили чи від батька безумної, з бізнесів у МВС??
показати весь коментар
18.05.2025 14:19 Відповісти
Бачу, добре розбираєшся в формах. Багато змінив?
показати весь коментар
18.05.2025 16:03 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
показати весь коментар
18.05.2025 16:13 Відповісти
Навіяло весільним вальсом "Ніч, темна ніч" :
"Чуєш, тебе я люблю
Дай мені руку свою
І стукіт серця мого ти послухай.
Чуєш , тебе я зову,
Поглянь на рану мою.
Як мені важко тебе забути."
показати весь коментар
18.05.2025 13:48 Відповісти
А попісяти в туалет вони вмісті ходили?
показати весь коментар
18.05.2025 13:49 Відповісти
Разом
показати весь коментар
18.05.2025 14:20 Відповісти
По такому поводу надо напиться
показати весь коментар
18.05.2025 13:49 Відповісти
Потужна перемога, от тепер заживемо.
показати весь коментар
18.05.2025 13:55 Відповісти
Для мене і моїх багатьох знайомих він квартальний тупий нарк і зрадник.Кому,що він тисне і смокче зовсім нецікаво.
показати весь коментар
18.05.2025 13:56 Відповісти
Те, що вдіяно в кабінеті, не забувається і не прощається, Венсе.Це як приготувати ніж вбивства заздалегідь а потім розповідати- « так трапилось».
показати весь коментар
18.05.2025 13:57 Відповісти
Клована простили, як видно. Та він і загладив свою вину, здавши Трампу країну.
показати весь коментар
18.05.2025 14:06 Відповісти
Кадри, які шокують! Венс з посмішкою «на всі 32» потиснув руку Зеленському, який був не в костюмі
показати весь коментар
18.05.2025 14:01 Відповісти
Зараз розплачусь від стискання рук двох зрадників українських інтересів 🙁
показати весь коментар
18.05.2025 14:01 Відповісти
Ну, відносно двох зрадників, то тут ви погарячились, один з них точно нічого українцям не обіцяв і не винен. Втім, там і другий колись сказав про "нічєво нє должен".
показати весь коментар
18.05.2025 18:24 Відповісти
Патужна ! Патужна перемога ! Слава ! Слава Віслоухому ! ДАЕШЬ рейтинг! 101 %. Не, 102 %. У риму. 101 не римується. Наш Верховний встигає на всі вечірки ! Крім, одного. На фронті зовсім кепсько, але йому по барабану. ТрампА оголосить перемир'я. ***** злякався нашого пАтужного. І всЬо ніштяк. Вчителям по 4 000 баксів на ніс зарплати. А нашим ЗАХИСНИКАМ дуля з маком. Ось такі новини на перших шпальтах газет.
показати весь коментар
18.05.2025 14:02 Відповісти
У новинах про захисників і дулю не буде, це буде у реалі. А усе інше - а чом би й ні? Такі потужні перемоги! Що, порохоботи, нічим крити?
показати весь коментар
18.05.2025 18:20 Відповісти
а коли буде перед-матчевоє взвєшіваніє ?
показати весь коментар
18.05.2025 14:03 Відповісти
після батлу у кого кращий візажист : https://www.youtube.com/watch?v=EIockfqiByM&list=LL&index=25 Реакція візажиста на Дж. Д. Венса
показати весь коментар
18.05.2025 15:02 Відповісти
Венс на полусогнутых, если что.)))))
показати весь коментар
18.05.2025 14:05 Відповісти
Україна за новинами стає більш схожою на сросію.
показати весь коментар
18.05.2025 14:06 Відповісти
А за продукуванням балістичних ракет - ні.
показати весь коментар
18.05.2025 14:24 Відповісти
А коменти на Цензорі, на кацапську ботоферму, - ні??)
показати весь коментар
18.05.2025 14:49 Відповісти
Кацапська ситуативно співпадає з методичкою від однієї обіженки.
показати весь коментар
18.05.2025 16:05 Відповісти
Гарне слово підібрав,)
показати весь коментар
18.05.2025 16:12 Відповісти
Вассал побіг на поклон до наместніка сюзерена, шо тут такого.
показати весь коментар
18.05.2025 14:07 Відповісти
"Ой, ой! Мой Сема хорошо покушал? А как покакал?"
показати весь коментар
18.05.2025 14:10 Відповісти
Яка ж огидна у Венса пика!
показати весь коментар
18.05.2025 14:18 Відповісти
И в носу поковырялись.
Вот уже нечего больше писать? Каждый чих Лидора..
показати весь коментар
18.05.2025 14:21 Відповісти
і ці люди забороняють мені ковирятися в носі
показати весь коментар
18.05.2025 14:27 Відповісти
Це перемога чи ще ні?
показати весь коментар
18.05.2025 14:28 Відповісти
ще треба було ,сраки полизати одне одному
показати весь коментар
18.05.2025 14:40 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
18.05.2025 14:48 Відповісти
Яке щастя! Ридаю в екстазi. Презику потиснули руку. Бутусов, це вже дно Цензора?
показати весь коментар
18.05.2025 14:48 Відповісти
... і обидва після цього пішли мити руки.
показати весь коментар
18.05.2025 14:53 Відповісти
Чого це неголене чудо постійно пхається в той Ватикан, воноикатолик?
показати весь коментар
18.05.2025 14:54 Відповісти
Нагадує сюжет анекдота про "купи козу-продай козу"
показати весь коментар
18.05.2025 14:57 Відповісти
Осталось только с тёлками в сауну скататься и братаны.
показати весь коментар
18.05.2025 15:03 Відповісти
оце новина! це ж зрада.
показати весь коментар
18.05.2025 15:03 Відповісти
А Рубіо дивиться і думає: "Як мало потрібно Зеленському."
показати весь коментар
18.05.2025 15:08 Відповісти
Яка непересічна подія тисячоліття!!! один довбо@об потиснув клєшню іншому довбо@обу!!! так поьужно, так незламно, так ******* довбо@оби ще ніколи в історії людства не тиснули один одному руки... Вже завтра на всіх довбо@обнутих ресурсах ОПи чекайте на мемчики про "найпотуєніше рукостискання в нашій галактиці та її окрєсностях!!!" Рейтинги клована взлітають вгору і вже похєр на ту війну і що жодних успіхів, суцільне ********** всюди від фронту до економіки та зовнішньої політики, головне що Венс щось потиснув найвеличнішрму нікчемі!!! Тільки так переможемо!!!
показати весь коментар
18.05.2025 15:10 Відповісти
Люди на фото, перша категорія дивляться на зеленського як на гімно, друга категорія не знає взагалі що це за небрите бомжуватого виду мудило.
показати весь коментар
18.05.2025 15:20 Відповісти
Це потужно бляха. Рейтинг ЗЄ злетить до небес.
Замріяні дебіли аж помокріють від такої геополітичної перемоги простого хлопця з промзони.
показати весь коментар
18.05.2025 16:31 Відповісти
Все! Я вже забронював столик у кав'ярні в Криму
показати весь коментар
18.05.2025 18:23 Відповісти
А ще кажуть що делегації в Стамбулі тиснули руки один одному, але по проханням сторін не під камери. Ото зрада зрадонька
показати весь коментар
18.05.2025 16:49 Відповісти
Венс мабуть каже" Володька, що ти тут робиш,? В тебе війна, мерщій додому, готуй асфальтове ППО збивати ЯРС чи Арєшнік, який пуйло вночі запустить.Гастрольне життя треба закінчувати,."
показати весь коментар
18.05.2025 17:59 Відповісти
Трошки підчищаєте незручні коменти, щоб не дай Боже, люди не побачили справжню "любов і підтримку" до найвеличнішого.
Не переживайте!
В вашій 🐶вірності там не сумніваються!
Щось тай перепаде з барського столу🦴
Успіхів в майбутньому!
Реакція на про проблеми в Україні - 🙈🙉🙊
показати весь коментар
18.05.2025 18:32 Відповісти
Всі навкруги чекали, що Венс отримає по пиці... Рубіо прикунувся шлангом, що вони з Венсом не разом))
показати весь коментар
18.05.2025 20:16 Відповісти
В шо це нам обійдеться? Копалини всьо. Всі АЕС віддасть?
показати весь коментар
18.05.2025 23:45 Відповісти
два говнюка
показати весь коментар
21.05.2025 13:11 Відповісти
 
 