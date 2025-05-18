РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8608 посетителей онлайн
Новости Фото Спор Трампа и Зеленского
9 053 73

Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки в Ватикане. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс дружелюбно пожали друг другу руки во время инаугурации Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Агентство опубликовало фото Зеленского и Вэнса. На фото видно, что они жмут друг другу руки и улыбаются.

Зеленский и Венс
зеленский и венс

Зеленский сидел возле президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а Вэнс был рядом.

Напомним, Зеленский и Вэнс последний раз встречались в Белом доме в феврале, когда между ними вспыхнул спор относительно войны РФ против Украины.

Читайте: Вэнс о переговорах с делегацией РФ: Есть взаимные уступки. Это дипломатия

Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.

Спор Трампа и Зеленского 

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спор с Зеленским не был запланирован. Он просто разозлился, - Вэнс

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

Читайте также: Трамп после спора с Зеленским разъяренно наблюдал, как Европа "обнимает" того. Отношения между ними до сих пор на грани, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Джей Ди Вэнс (129) Лев 14 (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Зеля походу сам підбіг
показать весь комментарий
18.05.2025 13:47 Ответить
+16
На ньому дистанційний ошийник.
Його Єрмак током б'є якщо він далеко відійде чи починає херню молоти
показать весь комментарий
18.05.2025 13:57 Ответить
+11
Зараз розплачусь від стискання рук двох зрадників українських інтересів 🙁
показать весь комментарий
18.05.2025 14:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Рубіо якесь лице недружелюбне, мабуть про понеділкову розмову думає, типу "Ну ну Володимире, буде тобі сюрпрайз".
показать весь комментарий
18.05.2025 13:47 Ответить
Рубіо в тихому а*уї від шефа. Думає нахера я в це вліз
показать весь комментарий
18.05.2025 13:52 Ответить
Рубіо Зеленському ,,пускає бісики".
показать весь комментарий
18.05.2025 13:55 Ответить
Рубіо дивиться на це дійство з призирством в очах 🙁
показать весь комментарий
18.05.2025 14:07 Ответить
Дуже цікава політична фото-реприза.
По перше - подивіться уважно на скептичні погляди присутніх...
По друге - права рука Венса питягнула руку Зеленського...
По третє - Уважно подивіться на ліві руки ободвох...
У Венса просто спокійна... але великий палець в сторону Зеленського..
У Зеленського долоня справлена назад і напружено повисла...
показать весь комментарий
18.05.2025 14:27 Ответить
Зеля походу сам підбіг
показать весь комментарий
18.05.2025 13:47 Ответить
А як його Єрмак відпустив?
показать весь комментарий
18.05.2025 13:52 Ответить
На ньому дистанційний ошийник.
Його Єрмак током б'є якщо він далеко відійде чи починає херню молоти
показать весь комментарий
18.05.2025 13:57 Ответить
Током б'є, коли його болонка починає херню нести? Он воно що! А я все гадав, чого ж це Незламний Потужник увесь час смикається і кривляється?
показать весь комментарий
18.05.2025 18:28 Ответить
А як же без костюму на зеленському і істерики від венса??
показать весь комментарий
18.05.2025 13:47 Ответить
НатЗєлєнскому є костюм! Правда він сзожий на форменну квртку працівника охоронної фірми чи то "Форт", чи "Герб". Чи якоїсь відомчої охорони супермаркету.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:52 Ответить
Спонсори, з охоронних структур чоботаря, мабуть, виділили чи від батька безумної, з бізнесів у МВС??
показать весь комментарий
18.05.2025 14:19 Ответить
Бачу, добре розбираєшся в формах. Багато змінив?
показать весь комментарий
18.05.2025 16:03 Ответить
З якою метою цікавитесь?
показать весь комментарий
18.05.2025 16:13 Ответить
Навіяло весільним вальсом "Ніч, темна ніч" :
"Чуєш, тебе я люблю
Дай мені руку свою
І стукіт серця мого ти послухай.
Чуєш , тебе я зову,
Поглянь на рану мою.
Як мені важко тебе забути."
показать весь комментарий
18.05.2025 13:48 Ответить
А попісяти в туалет вони вмісті ходили?
показать весь комментарий
18.05.2025 13:49 Ответить
Разом
показать весь комментарий
18.05.2025 14:20 Ответить
По такому поводу надо напиться
показать весь комментарий
18.05.2025 13:49 Ответить
Потужна перемога, от тепер заживемо.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:55 Ответить
Для мене і моїх багатьох знайомих він квартальний тупий нарк і зрадник.Кому,що він тисне і смокче зовсім нецікаво.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:56 Ответить
Те, що вдіяно в кабінеті, не забувається і не прощається, Венсе.Це як приготувати ніж вбивства заздалегідь а потім розповідати- « так трапилось».
показать весь комментарий
18.05.2025 13:57 Ответить
Клована простили, як видно. Та він і загладив свою вину, здавши Трампу країну.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:06 Ответить
Кадри, які шокують! Венс з посмішкою «на всі 32» потиснув руку Зеленському, який був не в костюмі
показать весь комментарий
18.05.2025 14:01 Ответить
Зараз розплачусь від стискання рук двох зрадників українських інтересів 🙁
показать весь комментарий
18.05.2025 14:01 Ответить
Ну, відносно двох зрадників, то тут ви погарячились, один з них точно нічого українцям не обіцяв і не винен. Втім, там і другий колись сказав про "нічєво нє должен".
показать весь комментарий
18.05.2025 18:24 Ответить
Патужна ! Патужна перемога ! Слава ! Слава Віслоухому ! ДАЕШЬ рейтинг! 101 %. Не, 102 %. У риму. 101 не римується. Наш Верховний встигає на всі вечірки ! Крім, одного. На фронті зовсім кепсько, але йому по барабану. ТрампА оголосить перемир'я. ***** злякався нашого пАтужного. І всЬо ніштяк. Вчителям по 4 000 баксів на ніс зарплати. А нашим ЗАХИСНИКАМ дуля з маком. Ось такі новини на перших шпальтах газет.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:02 Ответить
У новинах про захисників і дулю не буде, це буде у реалі. А усе інше - а чом би й ні? Такі потужні перемоги! Що, порохоботи, нічим крити?
показать весь комментарий
18.05.2025 18:20 Ответить
а коли буде перед-матчевоє взвєшіваніє ?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:03 Ответить
після батлу у кого кращий візажист : https://www.youtube.com/watch?v=EIockfqiByM&list=LL&index=25 Реакція візажиста на Дж. Д. Венса
показать весь комментарий
18.05.2025 15:02 Ответить
Венс на полусогнутых, если что.)))))
показать весь комментарий
18.05.2025 14:05 Ответить
Україна за новинами стає більш схожою на сросію.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:06 Ответить
А за продукуванням балістичних ракет - ні.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:24 Ответить
А коменти на Цензорі, на кацапську ботоферму, - ні??)
показать весь комментарий
18.05.2025 14:49 Ответить
Кацапська ситуативно співпадає з методичкою від однієї обіженки.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:05 Ответить
Гарне слово підібрав,)
показать весь комментарий
18.05.2025 16:12 Ответить
Вассал побіг на поклон до наместніка сюзерена, шо тут такого.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:07 Ответить
"Ой, ой! Мой Сема хорошо покушал? А как покакал?"
показать весь комментарий
18.05.2025 14:10 Ответить
Яка ж огидна у Венса пика!
показать весь комментарий
18.05.2025 14:18 Ответить
И в носу поковырялись.
Вот уже нечего больше писать? Каждый чих Лидора..
показать весь комментарий
18.05.2025 14:21 Ответить
і ці люди забороняють мені ковирятися в носі
показать весь комментарий
18.05.2025 14:27 Ответить
Це перемога чи ще ні?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:28 Ответить
ще треба було ,сраки полизати одне одному
показать весь комментарий
18.05.2025 14:40 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
18.05.2025 14:48 Ответить
Яке щастя! Ридаю в екстазi. Презику потиснули руку. Бутусов, це вже дно Цензора?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:48 Ответить
... і обидва після цього пішли мити руки.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:53 Ответить
Чого це неголене чудо постійно пхається в той Ватикан, воноикатолик?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:54 Ответить
Нагадує сюжет анекдота про "купи козу-продай козу"
показать весь комментарий
18.05.2025 14:57 Ответить
Осталось только с тёлками в сауну скататься и братаны.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:03 Ответить
оце новина! це ж зрада.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:03 Ответить
А Рубіо дивиться і думає: "Як мало потрібно Зеленському."
показать весь комментарий
18.05.2025 15:08 Ответить
Яка непересічна подія тисячоліття!!! один довбо@об потиснув клєшню іншому довбо@обу!!! так поьужно, так незламно, так ******* довбо@оби ще ніколи в історії людства не тиснули один одному руки... Вже завтра на всіх довбо@обнутих ресурсах ОПи чекайте на мемчики про "найпотуєніше рукостискання в нашій галактиці та її окрєсностях!!!" Рейтинги клована взлітають вгору і вже похєр на ту війну і що жодних успіхів, суцільне ********** всюди від фронту до економіки та зовнішньої політики, головне що Венс щось потиснув найвеличнішрму нікчемі!!! Тільки так переможемо!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 15:10 Ответить
Люди на фото, перша категорія дивляться на зеленського як на гімно, друга категорія не знає взагалі що це за небрите бомжуватого виду мудило.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:20 Ответить
Це потужно бляха. Рейтинг ЗЄ злетить до небес.
Замріяні дебіли аж помокріють від такої геополітичної перемоги простого хлопця з промзони.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:31 Ответить
Все! Я вже забронював столик у кав'ярні в Криму
показать весь комментарий
18.05.2025 18:23 Ответить
А ще кажуть що делегації в Стамбулі тиснули руки один одному, але по проханням сторін не під камери. Ото зрада зрадонька
показать весь комментарий
18.05.2025 16:49 Ответить
Венс мабуть каже" Володька, що ти тут робиш,? В тебе війна, мерщій додому, готуй асфальтове ППО збивати ЯРС чи Арєшнік, який пуйло вночі запустить.Гастрольне життя треба закінчувати,."
показать весь комментарий
18.05.2025 17:59 Ответить
Трошки підчищаєте незручні коменти, щоб не дай Боже, люди не побачили справжню "любов і підтримку" до найвеличнішого.
Не переживайте!
В вашій 🐶вірності там не сумніваються!
Щось тай перепаде з барського столу🦴
Успіхів в майбутньому!
Реакція на про проблеми в Україні - 🙈🙉🙊
показать весь комментарий
18.05.2025 18:32 Ответить
Всі навкруги чекали, що Венс отримає по пиці... Рубіо прикунувся шлангом, що вони з Венсом не разом))
показать весь комментарий
18.05.2025 20:16 Ответить
В шо це нам обійдеться? Копалини всьо. Всі АЕС віддасть?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:45 Ответить
два говнюка
показать весь комментарий
21.05.2025 13:11 Ответить
 
 