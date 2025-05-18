Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки в Ватикане. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс дружелюбно пожали друг другу руки во время инаугурации Папы Римского Льва XIV в Ватикане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Агентство опубликовало фото Зеленского и Вэнса. На фото видно, что они жмут друг другу руки и улыбаются.
Зеленский сидел возле президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а Вэнс был рядом.
Напомним, Зеленский и Вэнс последний раз встречались в Белом доме в феврале, когда между ними вспыхнул спор относительно войны РФ против Украины.
Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.
По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".
Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.
По перше - подивіться уважно на скептичні погляди присутніх...
По друге - права рука Венса питягнула руку Зеленського...
По третє - Уважно подивіться на ліві руки ободвох...
У Венса просто спокійна... але великий палець в сторону Зеленського..
У Зеленського долоня справлена назад і напружено повисла...
Його Єрмак током б'є якщо він далеко відійде чи починає херню молоти
"Чуєш, тебе я люблю
Дай мені руку свою
І стукіт серця мого ти послухай.
Чуєш , тебе я зову,
Поглянь на рану мою.
Як мені важко тебе забути."
Вот уже нечего больше писать? Каждый чих Лидора..
Замріяні дебіли аж помокріють від такої геополітичної перемоги простого хлопця з промзони.
Не переживайте!
В вашій 🐶вірності там не сумніваються!
Щось тай перепаде з барського столу🦴
Успіхів в майбутньому!
Реакція на про проблеми в Україні - 🙈🙉🙊