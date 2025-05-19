РУС
Вэнс о встрече с Зеленским: Обсудили переговоры о прекращении огня и достижении мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, 18 мая, они обсудили переговоры о прекращении огня и достижении мира.

Об этом Вэнс рассказал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы с госсекретарем Рубио провели встречу с президентом Зеленским. Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и достижению прочного мира", - рассказал вице-президент США.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

Сталеві яйця гаранта, виявилися з китайського пластику, пофарбовані під колір металу.
Володя в Ватикані перед Дж.Ді Венсом так прогнувся, що українські гімнастки запанікували, що не потраплять на Олімпійські ігри в Мілан.
+3
Нова тема у боневтіка "обговорення переговорів" .
+3
Тиха Вода #607592
Реєстрація: 27.04.2025

гаспадін новічьок ? з кацапії ?

.
дипломатія, кацапе, це заводити друзів, а не наживати ворогів.
утім, вам кацапським уродам це не зрозуміло, бо у вас як в одеському анекдоті:

"Все, Сарочка, кругом сволочи, только мы одни хорошие"

.
Дипломатія?!?
1) Їдеш до США, підписати угоду про копалинии, і починаєш там бикувати.
2) Після цього, США припиняють надавати розвіддані і призупиняють військову допомогу Україні.
3) Підписуєш на значно гірших умовах угоду про копалинии.
Вову поставили раком, а він всім заливає, що це бойова стійка.
Оце і є хитра стратегія, сильна тактика, незламна позиція?!
Обі💩 і обтікає...
Ти прихильник ЗЕ ?По приколу наржався??
ЗЄля мені не друг, але зараз він робить вірні кроки для України

тому перестань болтать єрундой

.
Хорошою...оху...ть!
19.05.2025 00:12 Ответить
Якісь тупі переговори. Знову - давайте перестанемо стріляти і подивимося, що буде робити пукін.
"Бопотужний став слухняним хлопчиком?", сказали б порохобіти...
Ніт, він постійно подумки(мені кума сказала) повторює:
"С.ка, ***!"
Краще б поставки зброї обговорили. Поки Байден давав Україні зброю то ***** верещав що хоче перемир'я. Тепер же при Тампоні ***** почуває себе королем і сцить на всіх цих прохачів миру.
Клоуни обговорили досягнення миру… думаю у сантехніків було би більше шансів. Люди! Наступного разу вибирайте сантехніків.
Ткнув в морду списочок з 217 осіб?)))
Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру.

Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Шановна редакціє! Чи був сенс з різницею у 6 годин постити дві практично однакові новіни про "ніхто з ніким потринділи ні про що"
