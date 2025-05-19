Вэнс о встрече с Зеленским: Обсудили переговоры о прекращении огня и достижении мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, 18 мая, они обсудили переговоры о прекращении огня и достижении мира.

Об этом Вэнс рассказал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы с госсекретарем Рубио провели встречу с президентом Зеленским. Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и достижению прочного мира", - рассказал вице-президент США.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

Смотрите также: Зеленский рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио: Обсудили совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. ФОТО