Вэнс о встрече с Зеленским: Обсудили переговоры о прекращении огня и достижении мира
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, 18 мая, они обсудили переговоры о прекращении огня и достижении мира.
Об этом Вэнс рассказал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы с госсекретарем Рубио провели встречу с президентом Зеленским. Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и достижению прочного мира", - рассказал вице-президент США.
Напомним, что в воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".
Володя в Ватикані перед Дж.Ді Венсом так прогнувся, що українські гімнастки запанікували, що не потраплять на Олімпійські ігри в Мілан.
утім, вам кацапським уродам це не зрозуміло, бо у вас як в одеському анекдоті:
"Все, Сарочка, кругом сволочи, только мы одни хорошие"
.
1) Їдеш до США, підписати угоду про копалинии, і починаєш там бикувати.
2) Після цього, США припиняють надавати розвіддані і призупиняють військову допомогу Україні.
3) Підписуєш на значно гірших умовах угоду про копалинии.
Вову поставили раком, а він всім заливає, що це бойова стійка.
Оце і є хитра стратегія, сильна тактика, незламна позиція?!
Обі💩 і обтікає...
Реєстрація: 27.04.2025
гаспадін новічьок ? з кацапії ?
.
тому перестань болтать єрундой
.
Ніт, він постійно подумки(мені кума сказала) повторює:
"С.ка, ***!"
