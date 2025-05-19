РУС
Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет вынужден выйти из мирных переговоров, если Россия не желает сделать шаг к урегулированию войны против Украины.

Его заявление цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осознаем, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик. Именно поэтому Трамп будет говорить с Путиным", - отметил он.

По словам американского чиновника, "Путин, кажется, не совсем знает, как выйти из войны".

"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то, в конце концов, США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил Вэнс.

Венс о мирных переговорах по Украине

+30
Дебіл на дебілі та дебілом поганяє. Адміністрація США.
19.05.2025 16:23 Ответить
19.05.2025 16:23 Ответить
+19
Вони з цього кута і не виходили ніколи...
19.05.2025 16:24 Ответить
19.05.2025 16:24 Ответить
+16
"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - логіка клієнта дурдома!
19.05.2025 16:26 Ответить
19.05.2025 16:26 Ответить
За что взялись - все провалили.
Влезли в переговоры Израиля, хотя их там не просили. И результат Пшик. Снова война, пока не вытянут заложников
19.05.2025 17:44 Ответить
19.05.2025 17:44 Ответить
Щоб вийти з цього кута необхідно починати жорстку боротьбу з корупцією, збільшити покарання на період військового стану, змінити керівників правохоронних структур, які явно не справляються, особливо в обронці, також починати карати винних за масовий брак озброєння, неякісне будівництво укріплень. Почати чистку некомпетентних командирів, що також важливо і сильно знижує мотивацію у війську.

Тільки, якщо зупинити повзучий наступ орків можна чогось добитись на переговорах, інакше ху..ло буде вважати що рано чи пізно він всерівно військовим шляхом захопить ті області та зруйнує економіку ударами дроні та ракет. А великі втрати та що думає більшість орківського бидла йому пох...
19.05.2025 17:53 Ответить
19.05.2025 17:53 Ответить
також,
необхідно щоб було: Україна понад усе!
та
Все для Перемоги!
19.05.2025 18:00 Ответить
19.05.2025 18:00 Ответить
Украiну не вдалось схилити до капiтуляцii, - Венс.
19.05.2025 17:55 Ответить
19.05.2025 17:55 Ответить
переговори зайшли в глухий кут з рашистами?
і до чого тут магашисти?
19.05.2025 17:56 Ответить
19.05.2025 17:56 Ответить
Дайте діджею сєльодки
19.05.2025 18:05 Ответить
19.05.2025 18:05 Ответить
Діджей веПеніс
показать весь комментарий
19.05.2025 19:20 Ответить
Отакої. Та невже? Це ж напевно від того, що Україна не капітулює перед диктатором?
19.05.2025 18:32 Ответить
19.05.2025 18:32 Ответить
Завді США, та носіям на грудях, серпа та кувалди ...венс гуляй вальсом...
19.05.2025 18:44 Ответить
19.05.2025 18:44 Ответить
Після "копалин" це вже нецікава робота
19.05.2025 18:50 Ответить
19.05.2025 18:50 Ответить
"



"Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс."
Он действительно придурок или просто притворяется?
19.05.2025 18:54 Ответить
19.05.2025 18:54 Ответить
19.05.2025 18:56 Ответить
19.05.2025 18:56 Ответить
а пуйло вже не може зупинитись, будь які поступки сприймаються як поразка. ні, ну вони вміють тулити, що війна - мир, і своєму биду натрусять всякої фігні, але захоплені території він віддати не хоче і не може, санкції не знімуть, хіба послаблять, і як він це пояснить, нам то пофіг як, його проблеми, але це все кацапнею сприймається як поразка, тому пуйло не може зупинитись поки не захопить "приєднані" території, а Україна сама не віддасть.
19.05.2025 19:20 Ответить
19.05.2025 19:20 Ответить
Американці показали і показують свою недолугість і непрофесіоналізм. З рижим це особливо кричуще.
Цілком зрозуміло що пуйло має їх в кишені . І не важливо по якій причині і коли то сталося . Тепер особливо важливо шукати шляхи налагодження військово економічних стосунків з любимими формаціями які можуть нам помогти .
19.05.2025 19:27 Ответить
19.05.2025 19:27 Ответить
Корисний ідіот з підмальованими віями .
Настав час якогось сюрреалізму коли Україну вважають агресором , коли Тайвань раптом є крадієм мікро плат , а палестинцям пропонують забратися зі споконвічних земель , щоб більше не заважали і так далі!!!
19.05.2025 19:33 Ответить
19.05.2025 19:33 Ответить
обіср*лися ви ребята по повній. Яка ганьба! Договір з копалинами вже можна денонсувати, я так розумію?
20.05.2025 00:24 Ответить
20.05.2025 00:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 