"Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс."

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет вынужден выйти из мирных переговоров, если Россия не желает сделать шаг к урегулированию войны против Украины.

Его заявление цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осознаем, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик. Именно поэтому Трамп будет говорить с Путиным", - отметил он.

По словам американского чиновника, "Путин, кажется, не совсем знает, как выйти из войны".

"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то, в конце концов, США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил Вэнс.

Также смотрите: Папа Лев XIV встретился с Вэнсом: говорили о завершении конфликтов путем переговоров. ФОТО