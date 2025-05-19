Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет вынужден выйти из мирных переговоров, если Россия не желает сделать шаг к урегулированию войны против Украины.
Его заявление цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Мы осознаем, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик. Именно поэтому Трамп будет говорить с Путиным", - отметил он.
По словам американского чиновника, "Путин, кажется, не совсем знает, как выйти из войны".
"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то, в конце концов, США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил Вэнс.
Влезли в переговоры Израиля, хотя их там не просили. И результат Пшик. Снова война, пока не вытянут заложников
Тільки, якщо зупинити повзучий наступ орків можна чогось добитись на переговорах, інакше ху..ло буде вважати що рано чи пізно він всерівно військовим шляхом захопить ті області та зруйнує економіку ударами дроні та ракет. А великі втрати та що думає більшість орківського бидла йому пох...
необхідно щоб було: Україна понад усе!
та
Все для Перемоги!
і до чого тут магашисти?
"Переговоры относительно войны в Украине зашли в определенный тупик, - Вэнс."
Он действительно придурок или просто притворяется?
Цілком зрозуміло що пуйло має їх в кишені . І не важливо по якій причині і коли то сталося . Тепер особливо важливо шукати шляхи налагодження військово економічних стосунків з любимими формаціями які можуть нам помогти .
Настав час якогось сюрреалізму коли Україну вважають агресором , коли Тайвань раптом є крадієм мікро плат , а палестинцям пропонують забратися зі споконвічних земель , щоб більше не заважали і так далі!!!