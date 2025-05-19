1 041 4
Папа Лев XIV встретился с Вэнсом: говорили о завершении конфликтов путем переговоров. ФОТО
Новый Папа Римский Лев ХIV провел встречу с вице-президентом США Джеем ди Вэнсом, во время которой обсуждались международные конфликты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, во время которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к поиску решения путем переговоров между вовлеченными сторонами", - рассказали в Ватикане.
