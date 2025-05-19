РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8838 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 041 4

Папа Лев XIV встретился с Вэнсом: говорили о завершении конфликтов путем переговоров. ФОТО

папа и венс

Новый Папа Римский Лев ХIV провел встречу с вице-президентом США Джеем ди Вэнсом, во время которой обсуждались международные конфликты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, во время которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к поиску решения путем переговоров между вовлеченными сторонами", - рассказали в Ватикане.

папа и венс

Также читайте: Вэнс о встрече с Зеленским: Обсудили переговоры по прекращению огня и достижению мира

Автор: 

переговоры (5132) Джей Ди Вэнс (129) Лев 14 (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кусь його Леве ..кусь ))
показать весь комментарий
19.05.2025 15:15 Ответить
Папа а чому Ти без костюму
показать весь комментарий
19.05.2025 15:19 Ответить
Франциск такої зустрічі не пережив
показать весь комментарий
19.05.2025 15:24 Ответить
Венс був останній, хто зустрічався з попереднім Папою-колорадом - ворогом України гнидою Францішкем.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:24 Ответить
 
 