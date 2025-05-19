УКР
Новини Мирні перемовини
1 041 4

Папа Лев ХІV зустрівся із Венсом: говорили про завершення конфліктів шляхом переговорів. ФОТО

папа та венс

Новий Папа Римський Лев ХІV провів зустріч із віцепрезидентом США Джей ді Венсом, під час якої обговорювалися міжнародні конфлікти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Відбувся обмін думками з деяких актуальних міжнародних питань, під час якого пролунав заклик до дотримання гуманітарного та міжнародного права в зонах конфліктів і до пошуку рішення шляхом переговорів між залученими сторонами", - розповіли у Ватикані.

папа та венс

Також читайте: Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

Автор: 

перемовини (3069) Джей Ді Венс (131) Папа Римський Лев 14 (31)
кусь його Леве ..кусь ))
показати весь коментар
19.05.2025 15:15 Відповісти
Папа а чому Ти без костюму
показати весь коментар
19.05.2025 15:19 Відповісти
Франциск такої зустрічі не пережив
показати весь коментар
19.05.2025 15:24 Відповісти
Венс був останній, хто зустрічався з попереднім Папою-колорадом - ворогом України гнидою Францішкем.
показати весь коментар
19.05.2025 15:24 Відповісти
 
 