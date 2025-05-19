1 041 4
Папа Лев ХІV зустрівся із Венсом: говорили про завершення конфліктів шляхом переговорів. ФОТО
Новий Папа Римський Лев ХІV провів зустріч із віцепрезидентом США Джей ді Венсом, під час якої обговорювалися міжнародні конфлікти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Відбувся обмін думками з деяких актуальних міжнародних питань, під час якого пролунав заклик до дотримання гуманітарного та міжнародного права в зонах конфліктів і до пошуку рішення шляхом переговорів між залученими сторонами", - розповіли у Ватикані.
Alex G.
Zemer
Nub Nubov #586380
YU ST
