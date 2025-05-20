Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс на прогрес", - CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите (мова по нові санкції, - Ред.) ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше він провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

