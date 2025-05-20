Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс на прогрес", - CNN
Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите (мова по нові санкції, - Ред.) ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, раніше він провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Шестиразовий банкрут, який все життя корчив із себе крутого бізнесмена.
Американським лохам зайшло.
----
Якщо це саме так як він сказав, то тут він ще й під дона Карлеоне цитатами косить. Хоча з нього дон Карлеон як із гівна термоядерний реактор
Так, Конгрес має важелі впливу, навіть якщо президент проти:
✔️ Законодавчий шлях
Сенат і Палата представників голосують за законопроєкт про санкції.
Якщо більшість в обох палатах підтримує - закон йде на підпис Президенту.
Якщо Президент ветує (тобто відмовляється підписати), Конгрес може подолати вето, якщо:
2/3 голосів в обох палатах (Сенат і Палата) проголосують "за".
У 2017 році Конгрес примусив Трампа підписати закон про нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї (CAATSA), бо мав майже одноголосну підтримку, і Трамп не зміг накласти ефективне вето.
Він просто відробляє гонорар.І гонорар чималий.
Ще два місяці тому митні тарифи кому не підняли?
Раші і кращому другу раші кинидири.
це до психіатра.
"Можна дурити невелику кількість людей весь час, можна дурити всіх людей деякий час, але не можна дурити всіх людей весь час".
.
Вони освідомили свою помилку 2024 , а от багато Українців , ще й досі не освідомили ,яку зробили помилку у 2019 і це - сумно
Бо якщо не буде першого разу то це ніколи і не відбудеться
А обирати поміж агентом кремля , 6 разовим банкрутом і 34 convicted felon
VS
Досвідченої жінки
Як на мене , то вибор без вибору. Бо він занадто очевидний
Але повелися на брехню , як українці у 2019
Повірили , що як проголосують за рудого , то все вирішиться саме собою
Але так , працює лише у казках і у фейк ньюз від Кремля
А ще якби демократи трохи пригальмували зі всією цією воук-шизою і транс-істерією, то не довелося б пристойним американцям затискати носа голосуючи за Рижого Клована.
Це дуже схоже на те , як ті з Українців хто освідомив свою "помилку 2019" кажуть , що це Порох недопрацював
Бо визнати , що ти повівся на дебільну рашко-пропаганду , це визнати , що ти був йолупом у той час
а з другого боку ми. ми обирали президента не у звичайних своїх життєвих умовах, а в умовах неоголошеної гібридної війни з московською ордою. і тут адекватні люди не повинні були обрати те, що обрали, бо під час переправи коней не міняють. і ми вже не стільки за президента голосували як за Верховного Головнокомандувача. проголосували. після такого голосування ми взагалі не маємо морального права критикувати чиїсь інші вибори в інших країнах.
Порівняй риторику кандидатів - вона однакова
Порівняй сили , що стояли за кандидатами - вони ті самі
Порівняй патерни пропаганди , що впливала на охлос - і тут збіг
Тому так помилка США 2024 = Україна 2019
Інша справа чому не зробили висновок з нашого провалу. Мали 5 років.
Але нажаль ми цього ніколи не дізнаємось
А не підвищення і обсерони
Але це нормально, не всім розумітись у геополітиці, комусь і двори мести треба
Без образ
А щоб зроміти через що голосували за трампа, достатньо посидіти і подивитись декілька підкастів з мага-йолупами , які зараз істерять і кажуть чому зробили свій факап.
Як їх тролять нормальні американці
"I voted for trump cause want to be a rich rasist but not to be poor american"
Подивись Daily Show або американських дебатерів (їх там цілий список, тому загальна ознака)
Вони наводять конкретні відео від колишніх мага-чортів , що освідомили як їх наїбали
І там проти Гаріс через те , що вона черношкіра жінка , дай бог, 1-2%
Всі інші вірили , що стануть багаті, (ціни - вниз, доходи - вгору) , що він депортує "злочинців" (правда у них і агента орандж, цей термін мав на увазі трохи різне)
Але їх використали і викинули
Так само як зе-лохторат
Вам не соромно ?
Як спиться , ********, що прикидалися справжніми українцями і розповідали про те , який поганий був Байден, яка погана ЄС/Канада і т.д. і який гарний трамп
Це мені нагадує ситуацію з Порох
Розплата прийшла миттєво
Причому як для України так і для США
.
Бо у помилки США 2024 і помилці України 2019 - одна риторика , один підхід до справ і , відверто кажучі, одні куратори
Треба побачити мир в очах пуйла
США 2024=Україна 2019