УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3841 відвідувач онлайн
Новини Санкції США проти Росії Дзвінок Трампа Путіну
5 829 79

Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс на прогрес", - CNN

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите (мова по нові санкції, - Ред.) ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше він провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа посилить санкції проти РФ, як ми й домовлялись з Трампом, - Мерц

Автор: 

росія (67319) санкції (12585) Трамп Дональд (6986)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Феєричний дебіляра.
Шестиразовий банкрут, який все життя корчив із себе крутого бізнесмена.
Американським лохам зайшло.
показати весь коментар
20.05.2025 01:31 Відповісти
+29
я НЕ підтримую трампона, я щиро підтримую Президента США Авраама Лінкольна, який говорив:

"Можна дурити невелику кількість людей весь час, можна дурити всіх людей деякий час, але не можна дурити всіх людей весь час".

.
показати весь коментар
20.05.2025 01:38 Відповісти
+28
"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться"

це до психіатра.
показати весь коментар
20.05.2025 01:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Феєричний дебіляра.
Шестиразовий банкрут, який все життя корчив із себе крутого бізнесмена.
Американським лохам зайшло.
показати весь коментар
20.05.2025 01:31 Відповісти
Але може настати час, коли це станеться (с)
----
Якщо це саме так як він сказав, то тут він ще й під дона Карлеоне цитатами косить. Хоча з нього дон Карлеон як із гівна термоядерний реактор
показати весь коментар
20.05.2025 02:21 Відповісти
2. Якщо Президент проти, чи може Конгрес усе одно ввести санкції?

Так, Конгрес має важелі впливу, навіть якщо президент проти:

✔️ Законодавчий шлях

Сенат і Палата представників голосують за законопроєкт про санкції.

Якщо більшість в обох палатах підтримує - закон йде на підпис Президенту.

Якщо Президент ветує (тобто відмовляється підписати), Конгрес може подолати вето, якщо:

2/3 голосів в обох палатах (Сенат і Палата) проголосують "за".
показати весь коментар
20.05.2025 02:50 Відповісти
наразі ( якщо ще не залякали республіканців магашисти) - вже більшість є 80 голосів за санкції , а от про 2/3 - ???
показати весь коментар
20.05.2025 02:54 Відповісти
Приклад із реального життя:

У 2017 році Конгрес примусив Трампа підписати закон про нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї (CAATSA), бо мав майже одноголосну підтримку, і Трамп не зміг накласти ефективне вето.
показати весь коментар
20.05.2025 02:55 Відповісти
Ви тоді в нього биту морду не наблюдали?))
показати весь коментар
20.05.2025 03:41 Відповісти
Майк Джонсон ( ***** трампона) нізащо не виставить це питання на голосування. Нажаль.
показати весь коментар
20.05.2025 03:13 Відповісти
Я думала, що дебільніше за нашого нелоха обрати неможна..а ні..амери змогли на граблі двічі наступити..
показати весь коментар
20.05.2025 03:39 Відповісти
Ніякий він не дебіляра.
Він просто відробляє гонорар.І гонорар чималий.
Ще два місяці тому митні тарифи кому не підняли?
Раші і кращому другу раші кинидири.
показати весь коментар
20.05.2025 05:07 Відповісти
Бо )(уйло обіцяв давати кожного разу в рота Трампу ...
показати весь коментар
20.05.2025 01:31 Відповісти
"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться"

це до психіатра.
показати весь коментар
20.05.2025 01:32 Відповісти
Мы не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое (с)
показати весь коментар
20.05.2025 01:54 Відповісти
"Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два...."©
показати весь коментар
20.05.2025 10:46 Відповісти
а виборцям подобається.
показати весь коментар
20.05.2025 10:59 Відповісти
я НЕ підтримую трампона, я щиро підтримую Президента США Авраама Лінкольна, який говорив:

"Можна дурити невелику кількість людей весь час, можна дурити всіх людей деякий час, але не можна дурити всіх людей весь час".

.
показати весь коментар
20.05.2025 01:38 Відповісти
Ну з огляду того , що зараз відбувається в інфопросторі США , то схоже це дійсно працює
Вони освідомили свою помилку 2024 , а от багато Українців , ще й досі не освідомили ,яку зробили помилку у 2019 і це - сумно
показати весь коментар
20.05.2025 01:39 Відповісти
та не було ніякої помилки у них, бо у них і вибору не було по суті. вони не могли проголосувати за Камалу, бо ще ніколи жінка не була президентом США. виставили би демократи кандидатом молодшого чоловіка, то він виграв би вибори у Чуба з легкістю.
показати весь коментар
20.05.2025 01:49 Відповісти
"Про ще ніколи" - це взагалі не аргумент
Бо якщо не буде першого разу то це ніколи і не відбудеться
А обирати поміж агентом кремля , 6 разовим банкрутом і 34 convicted felon
VS
Досвідченої жінки
Як на мене , то вибор без вибору. Бо він занадто очевидний
Але повелися на брехню , як українці у 2019
Повірили , що як проголосують за рудого , то все вирішиться саме собою
Але так , працює лише у казках і у фейк ньюз від Кремля
показати весь коментар
20.05.2025 01:55 Відповісти
аргумент. перевірений часом та історією.
показати весь коментар
20.05.2025 02:23 Відповісти
Лол, так колись можна було і сказати про чорношкірого президента
показати весь коментар
20.05.2025 10:45 Відповісти
і що значить повелися? він же ж був у них президентом. вони ж не обирали кота у мішку, як це було у нас у 19-му. вони вибрали його вдруге. він 3 рази балотувався. два рази переміг у жінок і один раз програв кволому Сонному Джо. Джо вже виглядав сонно уже під час виборів 20-го року. але навіть у такому стані він зміг виграти у Чуба. і якби демократи не виставляли проти Чуба жінок 2 рази, то Чуб взагалі ні разу не зміг би виграти вибори.
показати весь коментар
20.05.2025 02:28 Відповісти
Схоже на правду.
А ще якби демократи трохи пригальмували зі всією цією воук-шизою і транс-істерією, то не довелося б пристойним американцям затискати носа голосуючи за Рижого Клована.
показати весь коментар
20.05.2025 03:11 Відповісти
саме так. бо ця вся двіжуха із середнім родом (і не він, і не вона, а якесь воно), то вже дичина повна.
показати весь коментар
20.05.2025 03:51 Відповісти
Продовжуйте перекладати тупість американських реднеків на демократів
Це дуже схоже на те , як ті з Українців хто освідомив свою "помилку 2019" кажуть , що це Порох недопрацював
Бо визнати , що ти повівся на дебільну рашко-пропаганду , це визнати , що ти був йолупом у той час
показати весь коментар
20.05.2025 10:48 Відповісти
ти взагалі не рівняй американські вибори з нашими. це непорівняльні речі. у США немає війни, вони обирали президента у звичайних своїх життєвих умовах. до речі, обирали із кандидатів, один з яких уже був нещодавно президентом США і під час його президентства у США не відбулось катастрофи ніякої. з одного боку екс-президент, а з іншого боку жінка. звісно вони вибрали собі знову президентом того, хто вже був президентом. тим паче, що склалось вже так історично, що за всю історію США жінка ще ні разу не була президентом. Тому вибір в американців був у цей раз дуже логічний. навіть попри те, що той екс-президент уже юридично визнаний злочинцем-мошенніком. та це у них дозволяє їхня Конституція.

а з другого боку ми. ми обирали президента не у звичайних своїх життєвих умовах, а в умовах неоголошеної гібридної війни з московською ордою. і тут адекватні люди не повинні були обрати те, що обрали, бо під час переправи коней не міняють. і ми вже не стільки за президента голосували як за Верховного Головнокомандувача. проголосували. після такого голосування ми взагалі не маємо морального права критикувати чиїсь інші вибори в інших країнах.
показати весь коментар
20.05.2025 16:27 Відповісти
Твій пост знов доводить наскільки ти далекий від геополітики , друже
Порівняй риторику кандидатів - вона однакова
Порівняй сили , що стояли за кандидатами - вони ті самі
Порівняй патерни пропаганди , що впливала на охлос - і тут збіг
Тому так помилка США 2024 = Україна 2019
Інша справа чому не зробили висновок з нашого провалу. Мали 5 років.
Але нажаль ми цього ніколи не дізнаємось
показати весь коментар
21.05.2025 00:59 Відповісти
не накручуй себе занадто. все одно не поясниш всього своїми теоріями. )
показати весь коментар
21.05.2025 01:25 Відповісти
Ні саме повелися , бо він їм обіцяв зниження цін і перемоги
А не підвищення і обсерони
показати весь коментар
20.05.2025 10:46 Відповісти
та пофіг що він там обіцяв. вони за нього все одно проголосували би, бо у США якось неприйнято обирати президентом жінку.
показати весь коментар
20.05.2025 16:30 Відповісти
От доки ти плутатимеш причину і наслідок - доти не зрозумієш причини помилки США 2024
Але це нормально, не всім розумітись у геополітиці, комусь і двори мести треба
Без образ
показати весь коментар
21.05.2025 00:56 Відповісти
та я не й не ображаюсь. ти адекватний, за зелень не голосував, а це у мене вже викликає повагу. є така говірка, що переучений буває набагато гірше недоученого. не варто тут видумувати високих матерій, бо все на поверхні. так само і з виборами у США. ну це ж факт, що ніколи ще у США жінка не була президентом. і цей історичний факт ніяк не можна виправдати тим, що все колись буває вперше. уже більше 200 років там проходять вибори і за цей час подібного не сталося. тож не варто було сподіватися на те, що це мало статися вперше на виборах, коли Хілларі балотувалась, а зараз знову на ті самі граблі наступили і висунули Камалу проти уже офіційного преступніка. і що? і Камала прогнозовано програла. і тут не вина американських реднеків, що вони там якісь всі тупі. були би вони там тупі, то не досягла би їх країна тих висот, яких вона досягла. значить там не тупі. Усі чомусь саме у США рвуться, а не в Китай, в Індію чи в Бразилію. ладно. то все лірика. нема тут чого далі воду товкти у ступі.
показати весь коментар
21.05.2025 01:23 Відповісти
Це нормально що наші погляди де у чому розходяться головне , щоб в головному сходились
А щоб зроміти через що голосували за трампа, достатньо посидіти і подивитись декілька підкастів з мага-йолупами , які зараз істерять і кажуть чому зробили свій факап.
Як їх тролять нормальні американці
"I voted for trump cause want to be a rich rasist but not to be poor american"
Подивись Daily Show або американських дебатерів (їх там цілий список, тому загальна ознака)
Вони наводять конкретні відео від колишніх мага-чортів , що освідомили як їх наїбали
І там проти Гаріс через те , що вона черношкіра жінка , дай бог, 1-2%
Всі інші вірили , що стануть багаті, (ціни - вниз, доходи - вгору) , що він депортує "злочинців" (правда у них і агента орандж, цей термін мав на увазі трохи різне)
Але їх використали і викинули
Так само як зе-лохторат
показати весь коментар
21.05.2025 18:07 Відповісти
та Трамп такий, який він є. і є реальність. реальність полягає в тому, що той Трамп виграв вибори у Хілларі, виграв вибори у Камали і програв вибори уже старому і сонному Джо. був би хтось інший з республіканців замість Трампа, то він би напевно точно виграв би вибори у сонного Джо. помилка демократів у тому, що вони замість Камали повинні були виставляти когось із губернаторів чи сенаторів і вони би гарантовано виграли би вибори у Чуба. і зайняли би Палату представників. Камала - це помилка демократів.
показати весь коментар
21.05.2025 18:20 Відповісти
Питання до тих дебілів по типу "дефіцита потужності" , що ще й досі топлять за це одоробло
Вам не соромно ?
Як спиться , ********, що прикидалися справжніми українцями і розповідали про те , який поганий був Байден, яка погана ЄС/Канада і т.д. і який гарний трамп
показати весь коментар
20.05.2025 01:38 Відповісти
Ще хтось над промовами Байдена, сміється?
показати весь коментар
20.05.2025 01:44 Відповісти
ридаєм..
показати весь коментар
20.05.2025 01:57 Відповісти
Нажаль Байден в ключовий момент виявився недооціненим власним ,американським охлосом.
Це мені нагадує ситуацію з Порох
Розплата прийшла миттєво
Причому як для України так і для США
показати весь коментар
20.05.2025 02:21 Відповісти
для сща поки все норм
показати весь коментар
21.05.2025 01:34 Відповісти
Одразу видно людину яка не в курсі внутрішньої кухні США
показати весь коментар
21.05.2025 18:01 Відповісти
Моя мрія щоб кожному п@дору якій обирал та рекламовал це руде одоробло на його @бале зробіть тавро с ціх чотірох букв..
показати весь коментар
20.05.2025 01:45 Відповісти
К У Р В А - п'ять літер виходить

.
показати весь коментар
20.05.2025 01:51 Відповісти
maga
показати весь коментар
20.05.2025 03:04 Відповісти
От тепер ви чітко розумієте , що відчували патріоти коли у нас охлос робив помилку 2019
Бо у помилки США 2024 і помилці України 2019 - одна риторика , один підхід до справ і , відверто кажучі, одні куратори
показати весь коментар
20.05.2025 01:52 Відповісти
От доки таки дебіли як ти будуть так думати , доти Україна буде у такій дупі як зараз
показати весь коментар
20.05.2025 02:19 Відповісти
Щиро сподіваюсь що ти вже або на нулі або скоро там будеш - бо помилку 19/22 ніякими галочками в бюлетенях не виправити, тілько вашою скотською кров'ю
показати весь коментар
20.05.2025 03:15 Відповісти
Рудий ************ - ганьба для Америки !
показати весь коментар
20.05.2025 01:57 Відповісти
ДЛЯ ЧОГО ВІН НАС І ШТОВХАВ В СТАМБУЛ....це ж настільки просто що далі нікуди "я не буду шкодити РФ щоб не заважати миру" - це Орбан 2.0 його купили
показати весь коментар
20.05.2025 01:59 Відповісти
Просто перестати стреляти
Треба побачити мир в очах пуйла
США 2024=Україна 2019
показати весь коментар
20.05.2025 02:22 Відповісти
Да хто ж сумнівався виродок облізлий що ти дзвонило ***** тільки заради врятувати його від санкцій. Що і требувалось доказати.
показати весь коментар
20.05.2025 02:03 Відповісти
Мерзота патлата.
показати весь коментар
20.05.2025 03:29 Відповісти
Він лисий то перука приклеєна))) є фото коли злітає перука
показати весь коментар
20.05.2025 08:12 Відповісти
чому відразу падонок? А міг ми би і проти України санкції ввести, як агресора із одночасним ленд-лізом для раші, як жертві агресії.
показати весь коментар
20.05.2025 04:03 Відповісти
він би можливо і хотів чогось подібного, але він і так вертиться як вуж на пательні, - питаннь до нього менше не ставатиме то він може перейде на аргументацію типу "я в доміке"
показати весь коментар
20.05.2025 04:12 Відповісти
Санкції проти України? Найбільша санкція це самі українці. Зєля = януковіч. Обрали? Тримайте
показати весь коментар
20.05.2025 04:58 Відповісти
Тампон перетворив штати на ганчірку і тупу блогершу...
показати весь коментар
20.05.2025 04:34 Відповісти
А чого ше чекати від агента маскви😆
показати весь коментар
20.05.2025 04:48 Відповісти
Така тактика примирення дуже добре працює, якщо ти бажаєш примиритися, наприклад с жінкою. Вмовляння, обіцянки щасливого майбутнього, лестощі, заїгрування... Але з путлером - старим гебешником такі фокуси марні. Трамп - дурень, який нічого не вартує у міжнародних перемовинах або він збочинець, який закоханий у плешивого фюрера.
показати весь коментар
20.05.2025 04:59 Відповісти
When a dick is plunging deeper into your ass or throat, it's progressing too 😂
показати весь коментар
20.05.2025 05:35 Відповісти
Хуже Байдена
показати весь коментар
20.05.2025 06:15 Відповісти
Особисто я бачу прогрес у Трупа. У Додіка прогресує психичне захворювання.
показати весь коментар
20.05.2025 06:16 Відповісти
Але все ж надія є - він же не назначив одразу після відмови Путіна санції для України! Тому як кажуть лікарі "ще не зовсім кончений, бо паталогоанатом у запої і прогулах"...
показати весь коментар
20.05.2025 07:18 Відповісти
Мудак.
показати весь коментар
20.05.2025 07:34 Відповісти
Хоч не послаблює - наразі й цьому варто радіти.
показати весь коментар
20.05.2025 07:38 Відповісти
Маленький Вова крепко держит старика Дональда за рыжие яйца.
показати весь коментар
20.05.2025 07:51 Відповісти
У одного мене таке відчуття, що ***** має такий компромат на цього клоуна, шо він боїться навіть дихнути в напрямку *****?
показати весь коментар
20.05.2025 07:54 Відповісти
Навпаки, посилення санкцій це і є шанс на прогрес.
показати весь коментар
20.05.2025 08:00 Відповісти
Зараз це виглядає так - давайте звільнимо серійного вбивцю прямо в залі суду і, можливо, він перестане вбивати...
показати весь коментар
20.05.2025 08:42 Відповісти
Президент США лох и боягуз, он боиться пукина, Украина не боиться, Европа не боиться а он очкует, можно уже сказать точно.
показати весь коментар
20.05.2025 08:11 Відповісти
не буде трам зі своєю шоблою у Білому домі ,робити шось не на користь ху* ла , він хоче жити довго і багато ,як і такі як венс , хто носив майки з серпом та болтом на всю голову ...трампоніада зруйнує світове право порядку ...тому ЄС треба думати як захищатися ,та діяти , геополітична гегемонія на трьох , трамп ,сі ,ху* ло, не відміняється ...
показати весь коментар
20.05.2025 08:36 Відповісти
шанс он не получка не аванс (ц)
показати весь коментар
20.05.2025 08:46 Відповісти
Жодного трампоизда на гілці.... Я тут в темі Переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, - Венс зарубався з одним таким новим прихильником "Краснова" Tolek #606323 - так і його зараз не видно...
показати весь коментар
20.05.2025 09:22 Відповісти
Зашибісь. Рижий мудак починає третю світову.
показати весь коментар
20.05.2025 09:55 Відповісти
Вот она "много ходов очка" х...ла. И ему это даже ничего не стоило. Ну разве что 2 часа потратил на болтовню по телефону.
показати весь коментар
20.05.2025 10:50 Відповісти
Це наслідок, так званої, червоної лінії в голові старого базікуна, а фактично власної неспроможності у розумінні та вирішенні складних питань, що виникають у міжнародних відносинах.
показати весь коментар
20.05.2025 11:43 Відповісти
 
 